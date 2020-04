Les fans de MCU ont regardé en arrière tous les Captain Americas et ont choisi leurs favoris

Il a fallu un certain temps à Captain America pour se faire une place dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Bien qu’il soit l’un des personnages emblématiques de Marvel, son premier film, The First Avenger a fait des affaires décentes mais peu spectaculaires, avec même le premier Thor en tête financièrement.

Puis vint Captain America: The Winter Soldier, et ce fut le tournant non seulement pour le personnage, mais pour le MCU dans son ensemble. Maintenant, les fans reviennent et examinent non seulement les films, mais les différents looks que Cap a arborés.

Qui d’autre a joué Steve Rogers à part Chris Evans?

Star du MCU Chris Evans | Dan MacMedan / .

Chris Evans est devenu tellement identifié avec le rôle de Steve Rogers qu’il est facile d’oublier qu’il y avait d’autres Captain Americas avant lui. Certains pourraient dire qu’il est également facile d’oublier qu’il y avait d’autres Captain America parce que les versions précédentes ne restaient pas très longtemps dans la mémoire culturelle.

Le tout premier écran Captain America était Dick Purcell, qui a joué le rôle dans la série Captain America réalisée en 1944, peu de temps après la création du personnage en 1940. Les séries étaient des courts métrages d’environ 10 ou 15 minutes qui se terminaient généralement par un cliffhanger qui a fait que le public attendait avec impatience le prochain épisode. C’est cette forme de réalisation de film qui a inspiré Star Wars et Raiders of the Lost Ark.

Le prochain Captain America, largement vu, n’est pas venu avant un téléfilm de 1979 où il a été joué par Reb Brown, qui a essayé de capitaliser sur sa renommée en jouant dans d’autres véhicules de super-héros comme Surge of Power: Revenge of the Sequel. Peut-être plus magnanime était le film Captain America de 1990 où il a été joué par Matt Salinger. Le consensus général sur cette version est qu’il vaut mieux que la plupart des gens ne la voient pas.

Quelle est la combinaison Captain America préférée des fans?

Bien que le costume de Captain America ne semble pas être le sujet de controverse le plus évident, il en a causé. De nombreux fans considèrent que ses premiers costumes, en particulier celui qu’il portait dans The Avengers, avaient l’air ringard. Avengers: Fin de partie s’est même moqué de cela avec des blagues sur le derriere de Steve Rogers.

Sur Reddit, un fan a posté une photo des costumes MCU Captain America au fil des ans, avec huit modèles différents, bien que le premier soit plus ou moins l’uniforme standard de Rogers de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier est le look élégant et musclé d’Avengers: Fin de partie. Un certain nombre de fans ont semblé privilégier le look classique précoce.

L’un d’eux a déclaré: “Pour moi personnellement, j’aime le costume de la Seconde Guerre mondiale avec la veste en cuir de The First Avenger, le costume furtif de The Winter Soldier et le costume de courrier à l’échelle d’Endgame.”

Un autre fan a répondu: “Oui, la tenue de soldat réelle a toujours été ma préférée, il utilise même une arme que j’adore.”

Un certain nombre de fans ont préféré Infinity War non pas tant pour le costume que pour la barbe. Un fan a fait remarquer: «Cette barbe était un personnage à part entière! Les gens ont à juste titre pleuré son décès dans Endgame. »

Meilleur est le film, meilleur est le costume de Captain America?

Si nous passons au box-office, plus les films de Captain America avancent, mieux ils sont. First Avenger a rapporté 177 millions de dollars, Winter Soldier 260 millions et Civil War 408 millions. Les scores d’audience sur Rotten Tomatoes sont de 74% pour First Avenger, 92% pour Winter Soldier et 89% pour Civil War, ce qui, selon certains, est vraiment un film Avengers à part son nom.

Si nous passons par le nombre de mentions sur la page Reddit sur les costumes, Winter Soldier vient également en tête. Il y a un amour particulier pour le costume furtif, qui était le costume qu’il portait lors du raid d’ouverture sur le navire. Dans l’ensemble, il semble que les costumes se soient améliorés avec les films eux-mêmes.

Le consensus général pour la pire tenue semble être celui des Avengers d’origine, mais même celui qui avait un défenseur passionné, qui a déclaré: «Il a l’air ringard, il a l’air ringard et comique et déplacé, mais putain si ce n’est pas ce que Captain America est tout au sujet. Il est fier d’afficher ses couleurs. Il devrait se démarquer (du moins lorsqu’il n’est pas en mission furtive). »