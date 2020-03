Les fans de MCU paniquent à propos des gardiens de la galaxie apparaissant à Thor: l’amour et le tonnerre

Si ce n’était pas déjà l’un des films les plus attendus de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe, l’excitation autour de la prochaine Thor: Amour et tonnerre ne devrait augmenter que maintenant que Vin Diesel a apparemment confirmé que les Gardiens de la Galaxie devraient apparaître dans la quatrième sortie solo de God of Thunder.

Basé sur le casting et l’équipe déjà réunis, l’épopée asgardienne se profile comme l’un des meilleurs films jamais sortis du MCU. Le précédent épisode, Ragnarok, a complètement réinventé le personnage stoïque de Chris Hemsworth en tant que star d’une comédie intergalactique, et sa dynamique avec les Guardians à travers Avengers: Infinity War et Endgame n’a fait que donner envie aux fans d’en voir plus ensemble.

Ensuite, lorsque vous prenez en compte le récent lauréat d’un Oscar, Taika Waititi, qui revient au cinéma, Natalie Portman rejoint le MCU bien plus qu’un simple amour, les possibilités qui s’offrent à Valkyrie de Tessa Thompson régnant sur Asgard et nul autre que Christian Bale prêt à jouer le méchant, tous les ingrédients sont là pour un enfer de temps au cinéma.

À la suite du glissement de la langue «accidentel» de Diesel, les gens se sont précipités sur les réseaux sociaux pour réagir aux nouvelles que les Asgardiens de la Galaxie chevaucheraient à nouveau, et ci-dessous, vous pouvez voir juste un échantillon de ce que les gens disent:

mes favoris (gardiens de la galaxie et thor) ensemble 😩🙌🏽🙌🏽 https://t.co/nZnwoDl0od

– Jess 🥀 (@jessunee) 10 mars 2020

Les personnages des Gardiens de la Galaxie seront utilisés par Taika Waititi dans Thor: Love and Thunder. C’est le genre de films que je suis né pour regarder. 😂😍😂😍😂😍

– K 🇩🇿🎗️ (@_ItsKarim) 10 mars 2020

LES GARDIENS DE LA GALAXIE VONT ÊTRE EN THOR 4 pic.twitter.com/0ucyJnNVnI

– Stark (@spaceonfire_uwu) 10 mars 2020

Thor 4 aura Nat Portman comme Mighty Thor, les Gardiens de la Galaxie ET Christian Bale comme méchant?

Je ne peux pas gérer mon excitation.

– Dakota LeRoy Cells (@CellsLeroy) 10 mars 2020

Les Gardiens de la Galaxie seront dans Thor Love And Thunder !!!!! pic.twitter.com/qHCz3TEASo

– Ryan II..Animal Crossing New Horizons HYPE !!! (@SliceOfRyanII) 10 mars 2020

Thor 4!

Christian Bale comme le Villian!

Gardiens de la Galaxie impliqués! @Marvel après la perte de Tony Stark était difficile à prendre! Mais cette neige jon ajoutée à l’Univers est juste !!! 🔥🔥🔥🔥

– D.C. (@DCizzleMOFO) 10 mars 2020

Les gardiens de la galaxie confirmés pour l’amour et le tonnerre de Thor 👍🏾

– fasi (@ttuungafasi) 10 mars 2020

Mes points positifs de 2020 (car nous en avons besoin):

-L’émission Last of Us

-Gardiens dans Thor 4

-Nouvelle Corvette est malade

-WW & BW arrivent

-Bong Joon-Ho aux Oscars

-L’homme invisible était super

-Edge de retour à la WWE

-La réunion des amis est officielle

Quelle est votre chose préférée à propos de 2020 jusqu’à présent?

– BD (@BrandonDavisBD) 10 mars 2020

je suis vraiment très excité de voir les tuteurs dans thor 4 et je ne me tairai jamais à ce sujet

– ᵃˡᵃⁿ (@wallowsroxburgh) 10 mars 2020

Ok, les Gardiens sont confirmés à Thor 4. Je ne peux pas attendre maintenant

– ONEMAN (@ONEMANGSG) 10 mars 2020

En tant que premier des héros du MCU à obtenir un quatrième film autonome, la pression est Thor: Amour et tonnerre à livrer, en particulier avec Hemsworth représentant maintenant l’un des hommes d’État les plus âgés de la franchise. Ragnarok a placé la barre assez haut, mais Taika Waititi a promis que le suivi serait deux fois plus fou, et vous seriez stupide de parier contre lui étant donné le casting qu’il commence à rassembler.