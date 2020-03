Les fans de MCU prédisent que la famille de Hawkeye n’apparaîtra pas dans la prochaine série Disney +

On pourrait penser qu’un spectacle mettant en vedette Hawkeye ne devrait pas être difficile à décoller. En tant que l’un des Avengers sans super-pouvoirs, son spectacle ne surchargerait certainement pas le budget des effets visuels.

Pourtant, des informations sont publiées selon lesquelles l’émission serait étonnamment coûteuse, qu’ils avaient eu du mal à couler et que l’émission dans son ensemble pourrait être retardée.

Il s’avère que ce dernier n’est pas vrai après tout. Mais les fans se demandent ce que sera cette émission. Les fans ont au moins quelques idées de ce que ce ne sera pas.

L’émission ne se concentrera pas sur la famille de Hawkeye

Jeremy Renner | Mike Smith / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

L’une des choses les plus surprenantes à propos de Avengers: Fin de partie était sa scène relativement calme et sombre avec la famille de Hawkeye (Jeremy Renner) prise par le claquement de Thanos. Les fans et Hawkeye, lui-même, n’ont pas vu leur disparition réelle. Mais cela n’a fait que rendre la scène plus pénible.

Hawkeye était tellement traumatisé qu’il a vécu pendant un certain temps comme un assassin appelé Ronin. Finalement, la famille de Hawkeye a été sauvée, ainsi que tous les autres qui avaient disparu dans l’instantané. En tant que tel, cela semble être un endroit logique pour le début du spectacle: Hawkeye revient avec sa famille après avoir perdu cinq ans. Mais les fans de Reddit pensent que ce n’est pas l’intrigue.

Un fan a déclaré: “Je me demande s’ils le sépareront d’une manière ou d’une autre de sa famille si cela est influencé par les (bandes dessinées?). Peut-être qu’une fois que sa femme découvre son temps en tant que Ronin, elle le quitte et prend la garde des enfants? Je pouvais voir que c’était une piste pour qu’il se casse seul dans un appartement. »

Hawkeye pourrait se concentrer sur une famille de proxy

Cela semble être un endroit terriblement sombre pour prendre une série Marvel. La tristesse et le malheur, au moins une fois, avaient été plus l’ambiance de DC et non celle du MCU. Pourtant, la meilleure supposition semble être que l’émission serait sur lui la formation d’un successeur: Kate Bishop.

Par Digital Spy, Kate est une mondaine qui devient finalement une figure clé de la nouvelle configuration plus jeune des Avengers. La rumeur disait que Marvel lorgnait Hailee Steinfeld, qui avait exprimé Spider-Gwen dans Spider Man: Into the Spider-Verse de Sony. Cependant, Steinfeld n’aurait pas été en mesure d’intégrer la série à son horaire chargé.

Pourtant, les possibilités des Young Avengers restent en jeu, en particulier en supposant que la fille de Scott Lang, Cassie, pourrait également faire partie de cette équipe. Ce n’est pas pour rien que Fin du jeu a passé du temps avec Scott à essayer de retrouver sa fille après s’être perdu dans le royaume quantique.

Hawkeye n’est pas retardé… encore

Lorsque la vague d’émissions Disney + MCU a été annoncée, il était clair que Hawkeye serait le capsuleur, après The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki et What If ..? à peu près dans cet ordre. Ensuite, des rapports ont révélé que la série allait être retardée au milieu des rumeurs sur les problèmes personnels de Renner, y compris son divorce.

Après la publication de ces rapports, Marvel a déclaré que Hawkeye n’allait pas être retardé. Cette semaine, Renner a publié sur Instagram des histoires un logo Hawkeye avec la légende: “Il est temps de commencer à étirer.” C’est ce qui a mis les fans dans un état d’étourdissement en premier lieu.

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 jette de nombreuses productions hollywoodiennes dans le désarroi, avec The Falcon et le Winter Soldier arrêtant son tournage à Prague. Hawkeye semble être suffisamment loin pour ne pas être affecté, mais avec la pandémie évoluant rapidement, même Marvel pourrait ne pas être à l’abri des retards après tout.

Black Widow a publié sa dernière bande-annonce cette semaine, répertoriant toujours le 1er mai comme date de sortie, mais si cette date est repoussée, de nombreuses autres dates Marvel pourraient également changer.