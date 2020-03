Les fans de MCU sont assez sûrs que Red Guardian ne sort pas de ce film vivant

Alors que la date de sortie de Black Widow se rapproche (peut-être), les fans se demandent si Red Guardian n’est pas long pour le monde. Cela peut sembler un sujet morbide, mais étant donné que Black Widow elle-même est déjà décédée, il va de soi que quelqu’un d’autre ne peut pas sortir du film vivant.

Cette spéculation mène à une question plus urgente. Avec une anxiété croissante face à la pandémie de coronavirus et plusieurs dates de sortie de films retardées, les fans se demandent également si la date de sortie du 1er mai restera et ils devront attendre encore plus longtemps pour connaître le sort de Red Guardian.

Qui est Red Guardian et qui le joue?

Red Guardian remonte à 1967, à une époque où la guerre froide entre les États-Unis et les nations communistes était toujours en cours. Le personnage était la réponse de la Russie à Captain America, et bien que cela semble faire de lui un méchant, le plus souvent, il a combattu du côté des héros.

Son prénom est Alexei Shostakov, qui était pilote d’essai en Union soviétique. Une fois que le KGB l’a saisi, ils se sont arrangés pour qu’il épouse Natasha, puis le KGB a simulé sa mort pour manipuler Natasha. Il est réapparu plus tard, mourant en réalité lorsqu’il a été abattu alors qu’il tentait de sauver Black Widow et Captain America.

Le jouer dans le film est David Harbor, surtout connu pour jouer Hopper sur Stranger Things. Dans Cinemablend, Harbor l’a décrit en disant: «Je pense que je suis partial, mais je pense que c’est le meilleur personnage de tout l’univers cinématographique Marvel. Je veux dire, c’est un narcissique, donc c’est très approprié que je le joue et que je pense ça. Mais il a juste tellement de couches. À un certain niveau, c’est votre personnage classique de super-héros badass, mais quand vous le rencontrez, il a besoin d’être aimé, et il veut être considéré comme drôle et un gros coup – ce qu’il n’est pas. “

Pourquoi les fans pensent-ils que Red Guardian pourrait mourir?

Sur Reddit, les fans ont remarqué que dans la dernière bande-annonce de Black Widow, il y a une photo du Red Guardian avec un bouclier un peu comme Captain America. Cela a incité un fan à écrire: “Oh, il est définitivement en train de mourir.” De nombreux fans étaient d’accord, avec un autre notant sarcastiquement: «Nuh euh. Il a 3 jours avant sa retraite. Ça n’arrivera pas. ” Ceci est une référence au trope selon lequel chaque fois qu’un personnage dit qu’il est sur le point de prendre sa retraite ou de faire autre chose menant à une vie heureuse, cela signifie qu’il est de la viande morte.

Un fan, notant la tendance de Marvel à ramener les personnages à la vie, a déclaré: “Ne vous inquiétez pas, tout comme dans les bandes dessinées, ils le remplaceront simplement par un nouveau Red Guardian. Il y en a eu une douzaine au fil des ans. ” Depuis la mort de Black Widow dans Avengers: Fin de partie, il y a eu des spéculations que le personnage de Florence Pugh sera la nouvelle Black Widow.

Il convient également de noter que le personnage le plus célèbre de Harbour est également passé par un débat «est-il ou n’est-il pas mort». Hopper a littéralement disparu dans les dernières scènes de la saison 3 de Stranger Things, et il était présumé mort, mais un teaser récemment publié pour Hopper indique qu’il est toujours en vie, sinon exactement bien.

«Black Widow» sera-t-elle repoussée?

Au cours de la semaine dernière, avec des inquiétudes concernant l’augmentation des coronavirus et de nombreux gouvernements interdisant les grands rassemblements, plusieurs films de renom ont vu leur date de sortie repoussée ou retirée du calendrier, y compris A Quiet Place Part 2, Mulan et New Mutants. F9, le dernier film Fast & Furious a été repoussé d’une année entière.

Aucune décision concernant Black Widow n’a été prise, mais la production a été arrêtée sur plusieurs projets Marvel, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, et Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings, avec la crainte que le réalisateur de Shang-Chi Destin Daniel Critton est tombé malade, bien qu’il ne soit pas encore confirmé qu’il a le virus.

Étant donné le paysage en constante évolution et inquiétant, les fans devraient espérer le meilleur et se préparer au pire.