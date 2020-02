Les fans de MCU sont impressionnés par le casting d’Owen Wilson à Loki

La prochaine liste de projets de Marvel Cinematic Universe qui doit faire ses débuts sur Disney Plus commence vraiment à accélérer. Hawkeye a peut-être été retardé, mais WandaVision a été déplacé de plusieurs mois pour accéder au service de streaming à la fin de cette année, tandis que The Falcon and the Winter Soldier est actuellement en cours de production, avec des photos de tournage sur Internet avec une régularité croissante. .

Avec deux émissions MCU qui devraient sortir d’ici la fin de 2020, Marvel Studios cherchera probablement à reproduire ce modèle, et la série solo de Tom Hiddleston’s Loki sortira pour la première fois au début de 2021. On ne sait pas grand-chose sur les retombées à ce jour, à part le fait que le récit se déroulera dans une réalité alternative après l’évasion du personnage principal avec le Tesseract pendant Avengers: le temps de la fin du jeu, avec les pouvoirs de la pierre d’infini permettant à l’histoire de se dérouler sur plusieurs périodes de temps alors que le dieu du mal change le cours de l’histoire humaine.

Outre Hiddleston, le seul autre nom annoncé pour le casting était l’actrice britannique relativement inconnue Sophia Di Martino, jusqu’à la récente révélation qu’Owen Wilson avait signé pour jouer un rôle de soutien majeur. La nouvelle a plongé les fans dans une crise, et ils se sont mis en ligne en masse pour réagir avec exactement le mot que vous attendez d’eux.

Marvel Studios a bâti une sorte de réputation en ce qui concerne le casting du champ gauche, et la perspective de quelqu’un connu principalement pour le comédien de comédie qui est venu définir à la fois sa carrière et son personnage d’écran depuis près de 25 ans est extrêmement excitante, surtout quand il s’agit d’une série limitée à six épisodes comme Loki cela implique un dieu asgardien voyageant à travers le temps.