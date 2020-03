Les fans de MCU veulent plus de scènes «relaxantes» dans les futurs films, surtout si Paul Rudd est impliqué

Bien qu’il n’y ait aucune indication que les futurs films de Marvel Cinematic Universe seront “froids”, cela n’empêche pas les fans de vouloir un peu plus de plaisir dans les futurs films de Marvel. Après les batailles brutales d’Infinity War et Endgame, personne ne peut reprocher aux fans de vouloir quelque chose d’un peu plus léger.

Au moins, il y a eu des moments de comédie grâce à Taika Waititi qui est intervenue pour diriger Thor: Ragnarok. Ce qui nous attend, cependant, c’est la supposition de quiconque. Certes, les prochains spectacles Marvel sur Disney + ne seront pas tous des pêches et de la crème.

Avec Falcon et le soldat d’hiver à eux seuls, s’attaquant peut-être au racisme dans un monde post-Fin de partie, rien de plus “froid” pourrait ne pas se produire avant un petit moment. Si cela se reproduit, cela peut se produire si Paul Rudd revient en tant que Ant-Man.

Quel plaisir Paul Rudd a-t-il apporté au MCU?

Quelqu’un sur Reddit a publié un exemple vidéo montrant Paul Rudd en tant que Scott Lang devant être assigné à résidence pendant deux ans après les événements de la guerre civile. Même si Lang a dit que c’était «facile», rester coincé à la maison pendant des jours n’est pas facile pour tout le monde. Bien sûr, la raison pour laquelle cette vidéo a été publiée était sa relation avec la mise en quarantaine en Amérique à l’époque du coronavirus (COVID-19).

Il y avait aussi une autre bonne raison pour publier la vidéo. D’autres ont noté à quel point cette séquence à la maison était insouciante et amusante avec Rudd. Sans qu’on lui dise qu’il s’agissait d’un film Ant-Man, quelqu’un aurait pu supposer qu’il s’agissait d’une comédie régulière de Paul Rudd.

Grâce à Rudd étant toujours drôle comme Lang dans ses deux films Ant-Man, il a pu apporter une ambiance différente du drame intense qui se déroule à la périphérie. Non pas qu’il ne rentre toujours pas dans les événements dramatiques qui se déroulent, y compris pendant Endgame.

Un commentaire sur Reddit a noté un souhait pour le MCU d’aller plus dans cette direction pour apporter un plaisir renouvelé au poids du drame.

Y aura-t-il plus de comédie dans le MCU sur la route?

Même si tous les spectacles de Marvel Disney + ont été retardés à cause du coronavirus, des indications indiquent que ces spectacles resteront principalement sérieux. Falcon et le soldat d’hiver adoptent le racisme et les explorations de l’intégrité des super-héros n’apporteront probablement pas de fous rires.

WandaVision pourrait donner quelques éclats de rire, quoique peut-être ironiquement, car le monde des années 50 que Wanda Maximoff a créé pour elle-même peut être basé sur une tragédie personnelle.

Seul Loki peut fournir le plus de rires, mais probablement pas de moments de refroidissement. La seule fois où le public semble voir des moments vraiment terre-à-terre basés sur la réalité, c’est quand Paul Rudd est là. On pourrait dire la même chose de Chris Hemsworth en décrivant le Thor troublé et à ventre pot comme il le fera apparemment à nouveau dans Love and Thunder.

Le MCU peut-il trouver plus de moments comme la scène Rudd ci-dessus? Pour ramener Rudd dans le MCU, cela va prendre un peu plus de temps. Des rumeurs sur un troisième film Ant-Man continuent de circuler, à l’extérieur de Rudd fatigué d’en parler.

Quel est le dernier mot sur le retour de Paul Rudd pour un troisième film Ant-Man?

Vous parlez d’un troisième film Ant-Man qui dure depuis un an. Après avoir été constamment interrogé à ce sujet, Rudd a dit une fois que tout était en l’air et avait probablement besoin d’une campagne de fans pour le faire. Récemment, il a finalement été confirmé qu’il y aurait un troisième film, mais il est toujours en cours de développement.

Il sera probablement retardé plus tard que la date de tournage prévue fin 2020 / début 2021. Donc, tout produit MCU avec une attitude plus froide ne sera probablement pas vu pendant un certain temps.

D’ici là, beaucoup de gens seront à nouveau d’humeur pour quelque chose de plus léger. Peut-être que la seule chose qui se rapproche entre-temps est Love and Thunder puisque Taika Waititi est le maître de l’apport de moments légers et amusants dans le cadre d’un territoire sombre.