Les fans de Monsta X se réjouissent après que Wonho ait été acquitté de tous les frais

Après plus de quatre mois d’attente, les fans de Monsta X ont finalement reçu la nouvelle qu’ils espéraient. Starship Entertainment a publié un communiqué annonçant que la Seoul Metropolitan Police Agency avait abandonné les accusations liées à la drogue contre Wonho. L’auteur-compositeur-interprète a quitté Monsta X en octobre 2019 après avoir été accusé de consommation de marijuana. Le 13 mars 2020, les fans de Monsta X ont utilisé des hashtags comme #WONHOISFREE et #WonhoIsAlmostHome pour célébrer la nouvelle.

Wonho de Monsta X | Kevin Winter / . pour iHeartMedia

Wonho a été acquitté de toutes les accusations

Starship Entertainment a publié un communiqué précisant que l’enquête interne de la Seoul Metropolitan Police Agency sur les accusations de drogue contre Wonho s’est terminée le 10 mars et que les accusations ont été abandonnées par la suite.

La déclaration se lit comme suit:

“L’équipe d’enquête sur les drogues de la Seoul Metropolitan Police Agency a blanchi Wonho, un ancien membre du groupe d’idols Monsta X, de toutes les charges retenues contre lui le 10 mars après avoir clôturé une enquête sur la drogue, y compris la marijuana.

À la fin octobre de l’année dernière, des allégations de consommation de marijuana ont été portées contre Wonho, ce qui a amené l’équipe d’enquête sur les drogues de la Seoul Metropolitan Police Agency à enquêter sur toutes les accusations de drogue contre lui. Au cours de l’enquête, Wonho a coopéré activement avec la police et toutes les procédures d’enquête, y compris les examens scientifiques des agences d’enquête. L’unité d’enquête sur les drogues de l’agence de police métropolitaine de Séoul a mené des enquêtes approfondies au cours des cinq derniers mois mais n’a pu trouver aucune accusation. Enfin, le 10 mars, l’enquête interne de Wonho a été clôturée.

Indépendamment de tout ce qui précède, nous tenons à nous excuser une fois de plus pour le fait que Starship Entertainment et Wonho ont beaucoup inquiété nos fans. Nous remercions également tous nos fans pour leur soutien indéfectible pendant l’enquête.

Au cours de la longue enquête, nous avons fait de notre mieux pour minimiser l’exposition des médias à Wonho et nommer un avocat pour s’assurer qu’il n’y ait pas de charges contre lui. Nous continuerons à soutenir pleinement Wonho pour développer sa propre carrière à l’avenir.

Je vous remercie.”

Monbebes a montré le pouvoir du fandom

Le 31 octobre 2019, Wonho a publié une lettre manuscrite aux fans expliquant son départ du groupe. Starship Entertainment a mis fin à son contrat et a retiré Wonho des promotions officielles.

À partir du moment où Wonho a quitté Monsta X, Monbebes n’a cessé de se battre pour lui. Les fans ont insisté sur le fait que l’auteur-compositeur-interprète était innocent et ont mis au défi Starship Entertainment de soutenir Wonho tout au long de l’enquête.

Au cours des derniers mois, les fans ont suivi des hashtags presque tous les jours pour montrer leur soutien à Wonho. Ils ont juré de ne jamais l’abandonner et de toujours penser à Monsta X comme un septuor. Monbebes a lancé des pétitions et collecté plus de 20 000 $ pour louer un panneau publicitaire à Times Square à New York.

Tout cela a été fait dans le cadre d’un mouvement mondial sans précédent pour effacer le nom de Wonho. Il montre la puissance du fandom à l’ère des médias sociaux et à quel point les fans de Monsta X étaient dévoués pendant la période difficile. Malgré tout, les fans n’ont jamais abandonné, et cette persévérance est une chose à admirer.

Les fans de Monsta X ont célébré la nouvelle

Bien que les hashtags tendance n’aient rien de nouveau pour Monbebes, cette fois, c’était pour célébrer. Immédiatement après la publication de la nouvelle, Monbebes a suivi plusieurs hashtags pour reconnaître le succès de son travail acharné et se réjouir du fait que le nom de Wonho ait été effacé.

«CE COMBAT N’A ÉTÉ POUR RIEN !! Le post qu’il note, l’apocalypse wonho, les hashtags, les parties en streaming, les panneaux d’affichage, le bus, les camions tout MAINTENANT TOUT LE MONDE SAIT SON NOM !! MONBEBE EST FORT !!! WONHO SERA DE RETOUR WONHO WORLD DOMINATION !! @MonstaxBelieve », a écrit un fan sur Twitter.

«4 mois Il a porté un fardeau pendant quatre mois, a vécu quatre mois sans faire ce qu’il aime le plus et quatre mois sans aucune idée de ce que l’avenir pourrait impliquer. Wonho s’est battu et l’univers l’a aidé. Il est gratuit #wonhoisfree », a tweeté un fan.

«Nous avons travaillé si dur les monbebes, merci beaucoup à tous Les pleurs de signaler les combats. Ça valait la peine. Nous l’avons fait, WONHO A FAIT! #WONHOISFREE », a tweeté un fan.