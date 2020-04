Les fans de «NCIS» ne peuvent tout simplement pas en avoir assez de Jimmy Palmer de Brian Dietzen après cet épisode

NCIS

La saison 17, épisode 19 (intitulée «Blarney») avait beaucoup de téléspectateurs à la limite de

leurs sièges. Jimmy Palmer (Brian est un personnage qui s’est démarqué pour la plupart des fans)

Dietzen). Le médecin légiste a montré de quoi il était fait et

aidé à attraper des méchants (avec l’aide de Kasie

réflexion rapide).

Voici ce que les fans disent de cet épisode mordant

du NCIS.

L’histoire suivante contient des spoilers pour NCIS

Saison 17, épisode 19. Si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans cet épisode, arrêtez

lire maintenant (mais n’oubliez pas de revenir plus tard et de terminer cet article).

Que s’est-il passé pendant la saison 17 de NCIS, épisode 19

Au début de l’épisode, Palmer se présente sur une scène de crime, mais il n’y a pas de corps. Le défunt a été emmené rapidement parce que l’équipe aidant le NCIS voulait se préparer pour un défilé de la Saint-Patrick. Comme Palmer avait eu le temps de tuer, il a décidé d’aller au restaurant et de prendre le petit-déjeuner (il a sauté le petit-déjeuner pour pouvoir arriver sur les lieux du crime à temps).

Il se trouve que Kasie est au restaurant, alors Palmer et Kasie mangent ensemble. Malheureusement, leur petit déjeuner est interrompu par trois voleurs armés qui décident de les garder en otage après un cambriolage.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dire à quel point ils aiment Jimmy

Palmer. Ils ont énuméré les raisons pour lesquelles son personnage est l’un de leurs favoris.

Les fans disent que Jimmy Palmer est un gars sympa et polyvalent

Bien que Kasie dise que Jimmy est trop gentil, les fans de NCIS

apprécier à quel point il est gentil. Jimmy a choisi d’être gentil avec les criminels, mais Kasie

lui a dit qu’il devait se durcir et leur montrer qui était le patron. “J’adore Jimmy Palmer!”

a écrit un fan sur Reddit. “Heureux de voir Jimmy devenir amoureux, et qu’il y

sont plus amoureux de Jimmy ici. ”

Un autre fan dit que Jimmy est un membre précieux du NCIS

équipe. Le fan a ensuite énuméré toutes ses grandes qualités. «Il est définitivement un

précieux membre de l’équipe, très gentil, très intelligent, un bon médecin légiste,

grand sourire, grande énergie. (Pas besoin d’ajouter un père et un mari formidables) », a déclaré le

ventilateur.

Les fans adorent Jimmy Palmer parce qu’il sait très bien garder les secrets

Une chose sur laquelle la plupart des fans ont convenu est que Jimmy est un

grand gardien secret. Tout le monde dans l’équipe de Gibbs vient lui demander conseil ou

parler. Un exemple récent est celui où Jimmy donne des conseils à Torres sur les relations de bureau.

Il donne à Torres un peu d’histoire sur Tony

et la relation de Ziva, puis lui dit qu’il ne voit pas de romantique

étincelle entre lui et Bishop.

Les fans adorent Jimmy Palmer dans cet épisode de la saison 14

Selon les fans, l’un des meilleurs épisodes de Jimmy Palmer est

quand il a parlé à quelqu’un d’un rebord. Cela s’est produit pendant NCIS

Saison 14, épisode 13, intitulée «Continuez». Dietzen convient que c’était un grand

épisode. Il a dit une fois

À l’intérieur de la vallée de l’Outaouais, c’est son épisode préféré du NCIS jusqu’à présent.

«Nous avons réalisé cet épisode intitulé« Continuez », a déclaré Dietzen. “Il

était sur Jimmy Palmer sur un rebord. Il essayait de parler à un enfant, qui

était suicidaire. Arriver à filmer était probablement l’une des plus grandes joies

travailler sur l’ensemble de NCIS. C’était une explosion absolue. Je dois en faire

de merveilleuses scènes avec de très bons acteurs. “

