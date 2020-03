Les fans de Netflix adorent Jahking Guillory! – HITC

Black Lightning est de retour sur UK Netflix pour une troisième série, qui sera diffusée la semaine prochaine.

La famille de Pierce, qui lutte contre le crime, revient le jeudi 26 mars.

Le spectacle met en vedette Cress Williams (Prison Break, Friday Night Lights) en tant que père, Jefferson, James Remar (Dexter, Sex and the City) en tant qu’ancien tueur à gages, Peter Gambi et Nafessa Williams, qui joue la fille Anissa – alias Thunder – et était profilé par nous à HITC Entertainment hier.

Mais le personnage de Williams n’est pas le seul sur les lèvres des fans de Black Lightning, dont beaucoup sont désespérés d’en savoir plus sur Brandon Marshall, alias Geo-Force, qui est vaguement basé sur le super-héros Marvel Comics du même nom (bien que le l’alter ego de ce dernier est Brion Markov).

Et nous avons le bas ici…

Qui joue Brandon dans Black Lightning?

Brandon est interprété par l’acteur adolescent Jahking Guillory.

Le Californien est apparu dans Midnite Cabby, voir Dad Run et Gamer’s Guide to Pretty Much Everything en tant qu’écolier, avant de jouer le rôle principal (soit dit en passant, un autre personnage appelé Brandon) dans Kicks, dans lequel il a rappé le Notorious B.I.G. chanson, Party et Bull ****.

Vous l’avez peut-être également vu dans Snow the Snow Wite Film, Smartass, The Chi, On My Block, Khalid: Free Spirit, Five Points et Huckleberry, pour lesquels il a doublé en tant que producteur exécutif.

Apprenez à connaître Jahking Guillory

Selon TheFamousPeople.com, Guillory est né le 14 mai 2001 à Moreno Valley, Californie, États-Unis.

Le site Web indique que sa mère et son père sont originaires de Guam, de Micronésie et de Louisiane, respectivement, et se sont séparés à l’âge de 12 ans, date à laquelle l’adolescent a déménagé à Long Beach, en Californie, avec l’ancien et sa famille élargie.

Guillory est polyvalent: il diffuse de la musique sur Spotify, joue au football américain pour l’équipe junior de Snoop Dogg et remporte des compétitions sur piste.

“C’est un peu comme le chant alternatif”, a-t-il déclaré à i-d.vice.com concernant ses compétences vocales. «Je rappe aussi un peu. Je veux voir si les gens basculent avec ça. “

Comment regarder la série Netflix Black Lightning

Pour accéder au service de streaming, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent, d’un téléphone, d’une tablette ou d’une console avec connexion à Internet.

Ensuite, téléchargez simplement Netflix et abonnez-vous à l’une de ses différentes options de package.

Black Lightning saison trois est disponible pour regarder à partir du jeudi 26 mars, mais les deux précédents sont déjà là.

