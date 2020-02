Les fans de Netflix bourdonnent! – HITC

Les fans ont été époustouflés par la saison 3 de Money Heist, mais quelle est la prochaine?

“Est-ce sur Netflix?” C’est ce point central, n’est-ce pas? Vous décrivez un spectacle vraiment formidable, préparez le terrain, et la personne à qui vous parlez aussi semble absolument accrochée.

Ensuite, ils posent la grande question. “Si vous répondez” non “, alors il y a de fortes chances que la prochaine fois que vous en parlerez, ils diront” oh, ouais, non, je ne l’ai pas vu “. Cependant, si votre réponse est oui, cette émission aura probablement un autre fan d’ici la fin de la semaine. Netflix accapare de plus en plus le marché avec un excellent contenu, et il dicte souvent les émissions et les films que nous consommons. Si ce n’est pas là, cela devient presque une corvée pour certaines personnes de le chercher.

Ils ont livré du contenu original sensationnel au fil des ans, mais hélas, ils continuent à intensifier leur jeu. Mais la meilleure chose à ce sujet est qu’ils ont tendance à renouveler les séries qui ont le potentiel d’engager un public plus large, leur permettant une plus grande exposition.

C’est le cas de Money Heist.

Money Heist sur Netflix

Money Heist – ou La casa de papel – est une série télévisée espagnole créée par Álex Pina et raconte avec brio le dénouement d’un certain nombre de cambriolages tendus. Tout d’abord, il était prévu de prendre la Monnaie royale d’Espagne pour 2,4 milliards d’euros, ce qui a conduit à un plan directeur à haute adrénaline et fascinant, avec tous les rebondissements que vous attendez. Cela comprenait deux parties, mais la troisième partie a vu l’équipe affronter la Banque d’Espagne.

Money Heist a fait sa première sur le réseau espagnol Antena 3, mais Netflix a ensuite acquis la série et l’a éditée pour une nouvelle version, la troisième partie étant diffusée le vendredi 19 juillet 2019.

Maintenant, nous en avons un quatrième.

Date de sortie de la saison 4 de Money Heist

La saison 4 de Money Heist sortira sur Netflix le vendredi 3 avril 2020, selon l’Express.

Les fans peuvent encore se remettre de cet incroyable cliffhanger de la saison 3.

El Professor (Álvaro Morte) a vu le gang tenter leur braquage le plus audacieux et le plus complexe à ce jour, dans le but d’aider à sauver Rio (Miguel Herran). Ils ont jeté leur dévolu sur une abondance d’or, ce qui est exactement ce que les téléspectateurs de Netflix pensent avoir vu avec le lot d’épisodes. Comme l’a noté Express, la série dramatique policière est la plus grande série de services de streaming non anglophone, donc les nouvelles du renouveau n’étaient guère surprenantes.

La même source note que la publication espagnole elPeriódico a confirmé l’enthousiasme d’Álex pour la poursuite de l’émission; «C’est un groupe de personnes qui ont encore beaucoup à dire. Il nous a fallu beaucoup de temps pour décider, nous voulions respecter notre travail. »

Les fans réagissent aux nouvelles de Money Heist

Comme prévu, les admirateurs de l’émission ont afflué sur Twitter pour partager leur enthousiasme.

Découvrez une sélection de tweets:

