Les fans de Netflix demandent plus de la série norvégienne de super-héros – HITC

Ragnarok de Netflix est arrivé le 31 janvier et les fans demandent déjà plus d’épisodes!

Alors que Netflix est surtout connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, le service de streaming s’est également étendu ces dernières années pour mieux accueillir son public mondial.

Cela s’est produit ces dernières années grâce au nombre croissant de films et de séries télévisées internationaux qui se retrouvent sur le service de streaming.

Le plus récent et le plus médiatisé de ces sorties internationales est Ragnarok, un drame norvégien qui raconte des adolescents surpuissants et la fin du monde.

Ragnarok n’est sorti sur Netflix que le 31 janvier, mais cela n’a pas empêché les fans qui ont insisté toute la saison d’appeler pour plus d’épisodes.

De quoi parle Ragnarok de Netflix?

Ragnarok de Netflix, à ne pas confondre avec Thor: Ragnarok de Marvel, est une série dramatique norvégienne, dirigée par la société de production danoise SAM, qui suit un groupe d’adolescents d’âge scolaire alors que leur petite ville est assaillie par la pollution, la fonte des glaciers et le temps imprévisible.

Seule une force surhumaine, un garçon avec les pouvoirs de Thor lui-même, peut arrêter la fin des jours à venir et protéger la ville de Ragnarok.

Les fans sont désespérés pour une deuxième saison

Il est sûr de dire que les fans qui ont mordu toute la première saison de Ragnarok ont ​​gentiment pris part à la série et attendent avec impatience une deuxième saison.

Les fans n’ont donc pas perdu de temps à se tourner vers Twitter pour exprimer leur espoir que Ragnarok sera de retour pour la saison 2.

Un utilisateur de Twitter a commenté: «Je viens de terminer la série Ragnarok sur Netflix. Et je veux (besoin) de la saison 2, merci. »

Un autre a ajouté: «Ragnarok était super !! Sur des épingles et des aiguilles en attendant la saison 2. ”

Et enfin, ce fan a utilisé une image du dernier épisode pour résumer ses sentiments à propos de l’attente d’une deuxième saison.

Y aura-t-il une saison 2?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été confirmé si Netflix renouvellera ou non Ragnarok pour une deuxième saison.

Cependant, Netflix prend généralement plusieurs mois pour décider de poursuivre ou non une émission et comme Ragnarok n’est sorti que le 31 janvier, il est trop tôt pour le dire.

Bien que, compte tenu de la façon dont se termine la première saison de Ragnarok, il y ait certainement de la place pour plus d’épisodes si les chiffres de visionnage de la série sont assez bons, en particulier avec la citation qui conclut l’épisode: «Beaucoup croient que Ragnarok est la fin, ils ont tort. C’est là que tout commence. “

Bien entendu, nous vous tiendrons au courant si et quand nous apprendrons quelque chose concernant l’avenir de Ragnarok.

