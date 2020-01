Les fans de Netflix exigent que la sitcom du lycée soit renouvelée! – HITC

Alexa et Katie sont de retour sur Netflix pour une troisième saison, mais les fans auront-ils plus d’épisodes?

Alors que Netflix offre une excellente opportunité pour que de nouvelles émissions uniques se frayent un chemin, le monde du streaming en ligne devient de plus en plus compétitif et impitoyable.

Cela signifie qu’à moins qu’un spectacle ne se produise et n’apporte de bons nombres d’audience, il pourrait finir sur la liste annulée assez rapidement.

Les fans de la sitcom du lycée Alexa & Katie espèrent que la même chose n’arrivera pas à la série bien-aimée après le retour de la série pour une troisième saison.

Alexa et Katie de retour pour la saison 3

Après une brosse traumatique avec un cancer pendant les premières saisons de la série, la nouvelle saison 3 nous emmène à travers la troisième année de lycée d’Alexa et Katie, année junior, si vous préférez.

Tout comme nous l’avons vu auparavant, il y a beaucoup de bouffonneries hilarantes et de chaos à provoquer alors que le meilleur duo d’amis commence à tourner leur attention vers les applications collégiales / universitaires.

La nouvelle saison est arrivée le 30 décembre 2019 avec huit épisodes pour les fans.

Les fans en redemandent!

Naturellement, il n’a pas fallu longtemps aux fans de la série pour regarder les huit épisodes sortis.

En conséquence, les médias sociaux ont commencé à se remplir de commentaires de fans de la série qui souhaitent plus d’action Alexa et Katie.

Un fan est allé sur Twitter pour dire: “Je jure que si Alexa et Katie n’obtiennent pas une saison 4, je serai tellement contrarié.”

Alors qu’un autre a ajouté: “saison 4 pour Alexa et Katie plsssss.”

Et enfin, ce fan regrette clairement d’avoir regardé toute la série en une journée: “Je suis tellement bouleversé que j’ai terminé la saison 3 d’Alexa et Katie en 1 jour, il vaut mieux avoir une saison 4!”

Y aura-t-il une saison 4?

La question sur les lèvres des fans est maintenant de savoir si Alexa et Katie seront de retour pour une quatrième saison.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait pas de nouvelles d’une quatrième saison en tant que telle.

Cependant, il y a plus d’épisodes d’Alexa et Katie en cours car la saison 3 a été divisée en deux parties.

Les huit premiers épisodes, publiés le 30 décembre, se concentrent sur la troisième année de lycée du couple, tandis que le deuxième lot de huit épisodes devrait raconter l’histoire de la quatrième et dernière année du duo au Kennedy High School, bien que la date de sortie pour la saison 3 partie 2 n’a pas été annoncée.

Reste à savoir si Netflix a l’intention de poursuivre l’émission au-delà de cela, peut-être en suivant la paire au collège.