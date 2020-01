Les fans de Our Man in Japan veulent plus du traducteur de robots de combat – HITC

James May se lance seul dans Our Man au Japon, mais il rencontre de nombreux personnages colorés en cours de route.

Bien qu’il soit surtout connu pour être «Captain Slow» dans l’ancien Top Gear et maintenant le trio du Grand Tour aux côtés de Jeremy Clarkson et Richard Hammond, James May est souvent l’un de ceux qui se sont diversifiés.

Et le plus souvent, les émissions autonomes de James May sont vraiment plutôt brillantes avec James May’s Toy Stories, James May’s Manlab et James May: The Reassembler tous les points forts particuliers.

Maintenant, James May a décidé de parcourir la longueur de l’un des pays les plus fascinants du monde, le Japon.

La nouvelle série, James May: Our Man in Japan, suit l’aventurier intrépide alors qu’il écrit de la pointe nord du Japon au sud de l’ancien archipel.

Mais alors que Jeremy Clarkson et Richard Hammond sont introuvables, James est tenu en compagnie au Japon par une multitude de guides et de traducteurs qui aident à montrer certains des aspects les moins connus du pays du soleil levant.

James May: Notre homme au Japon

Si le rôle de James May dans le trio du Grand Tour ne vous suffit pas, sa nouvelle série Amazon Prime propose de nombreux présentateurs aux cheveux hirsutes alors qu’il passe six épisodes à explorer les merveilles du Japon.

Il ne le fait pas seul, cependant, car en cours de route, il est rejoint par une série de guides et de traducteurs utiles pour lui montrer les sites moins connus et un robot pas si utile qui attribue également le nom de “ Bim ” sur James.

Alors que Yujiro, que nous rencontrons à Tokyo dans l’épisode 3, vole la vedette dans les épisodes ultérieurs, Maki, que nous rencontrons dans l’épisode 2, a également séduit de nombreux fans de la série.

Rencontrez Makikio Kobayashi

Maki, dont le nom complet est Makiko Kobayashi, est un traducteur qui accompagne James tout au long de ses mésaventures au Japon et occupe une place centrale dans le deuxième épisode de l’émission intitulé “Cabbage Roll”.

Ce n’est pas la première fois qu’elle participe à la télévision, car elle a également participé au documentaire BBC Four 2017 The Art of Japanese Life.

De retour à Our Man in Japan, nous ouvrons le deuxième épisode avec James et Maki en route vers un inventeur légèrement fou qui a construit deux énormes robots qui ont été tirés tout droit d’un épisode de Power Rangers ou de Voltron.

Non seulement ces énormes robots peuvent se déplacer mais ils peuvent se tirer dessus et avec James et Maki en pilotant un chacun, une bataille aux proportions épiques s’ensuit, révélant un côté plus sinistre au capitaine Slow.

Les fans ne peuvent pas en avoir assez.

Bien qu’il n’apparaisse que dans un épisode, Maki est rapidement devenu un succès auprès des fans, surtout après avoir expliqué que la personnalité de May est celle d’un rouleau de chou, apparaissant douce à l’intérieur mais est en fait plus animée une fois que vous êtes sous la surface.

Les fans de l’émission sont allés sur les réseaux sociaux après avoir regardé et ont fait l’éloge du traducteur.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «J’ai toujours voulu visiter le Japon. #OurManInJapan ne fait que me donner envie d’y aller encore plus, même si c’est juste pour trouver Maki, elle est hilarante et brillante, elle a adoré. “

Un autre a ajouté: «j’aime vraiment ça. Je pensais que Maki est très drôle. “

Et enfin, ce fan a lancé l’idée de plus de scènes de James et Maki: «@MrJamesMay aimer votre aventure au Japon sur @primevideouk, mais a certainement besoin de plus de scènes de vous et Maki. Un parce que vous avez d’excellentes relations entre vous, et 2… elle est plus facile à regarder que vous. »

Peut-être y a-t-il en effet une idée d’un spin-off.

Peut-être pourrions-nous voir une nouvelle version japonaise de Top Gear / The Grand Tour avec James May, Maki et Yujiro déchirer le Japon dans des modes de transport étranges et merveilleux.

En attendant, James May: Our Man in Japan est disponible en streaming maintenant sur Amazon Prime Video.

