Les fans de “ parasites ” critiquent Donald Trump pour se moquer de la victoire aux Oscars

Donald Trump aime une petite controverse et a envie de se sentir aimé et accepté. Hollywood est une industrie qui a constamment critiqué ses politiques depuis le début. Lors d’un rassemblement politique, il a pris plusieurs coups aux Academy Awards cette année et ses électeurs habilitants étaient heureux d’applaudir son sarcasme. Le résident de la Maison Blanche a eu un problème avec Parasite qui a remporté le prix du meilleur film, car il vient de Corée du Sud.

Bong Joon-ho et Donald Trump | FREDERIC J. BROWN / . via . / JIM WATSON / . via .

“Quelle a été la gravité des Oscars cette année?” il a demandé à la foule. «Le gagnant est… un film de Corée du Sud! Qu’est-ce que c’était que ça? “

«Nous avons eu assez de problèmes avec la Corée du Sud avec le commerce. En plus de cela, ils leur donnent le meilleur film de l’année? C’était bon? Je ne sais pas », a-t-il poursuivi. “Allons-y avec le vent. Pouvons-nous récupérer Autant en emporte le vent, s’il vous plaît?

Trump a poursuivi en disant qu’il croyait qu’ils avaient reçu le prix du meilleur film étranger et a demandé: «Est-ce que cela s’est déjà produit auparavant?»

Un parasite qui a remporté le premier prix de la soirée des Oscars a été historique car il s’agissait du premier film non en anglais à le remporter. Le réalisateur Bong Joon-ho a également remporté un Academy Award du meilleur scénario original et du meilleur film international.

Trump a également fouillé Brad Pitt qui, lors de la cérémonie de remise des prix, a déclaré: «Ils m’ont dit que je n’avais que 45 secondes ici, soit 45 secondes de plus que le Sénat a donné à John Bolton cette semaine. Je pense que peut-être Quentin [Tarantino] fait un film à ce sujet – à la fin, les adultes font la bonne chose. “

«Il s’est levé et a dit de petites déclarations de gars sages. C’est un petit sage », a déclaré Trump à propos du vainqueur du prix du meilleur acteur.

Trump se fait troller

La meilleure façon de traiter les trolls est de les ramener à la traîne et c’est exactement ce qu’a fait le distributeur de Parasite.

“Compréhensible, il ne peut pas lire”, a déclaré le compte Twitter vérifié, se moquant de Trump, car le film était sous-titré en anglais.

Les fans du film sud-coréen ont ensuite critiqué Trump pour se moquer de Parasite.

“Il n’est qu’un fan de Autant en emporte le vent car il porte le même nom que sa coupe de cheveux”, a écrit un fan.

“Juste au moment où vous pensez que le gars ne pourrait pas être une grosse douche”, a ajouté un autre fan.

“Donny pense sérieusement qu’il est un comédien”, a déclaré un utilisateur de Twitter. “Quelqu’un, s’il vous plaît, donnez-lui une émission ou un rôle au cinéma à condition qu’il démissionne.”

“Il n’est même pas drôle et ils rient. Dumbing down of America », a commenté un autre utilisateur de Twitter.

Martin Scorsese apprécie Bong Joon-ho

Un réalisateur hollywoodien qui respecte ce que Joon-ho a fait au cinéma était Martin Scorsese. Le vainqueur du Parasite a récemment déclaré que le directeur de l’Irishman lui avait envoyé une lettre pour le féliciter pour ses distinctions.

“Ce matin, j’ai reçu une lettre de Martin Scorsese”, a déclaré Joon-ho lors d’une conférence de presse. “Je ne peux pas vous dire ce que la lettre disait parce que c’est quelque chose de personnel. Mais vers la fin, il a écrit: «Vous avez bien fait. Maintenant, repose-toi. Mais ne vous reposez pas trop longtemps. “Il a continué en disant comment lui et les autres réalisateurs attendaient mon prochain film.”

Le prochain projet de Joon-ho sera très recherché après ses victoires historiques aux Academy Awards cette année.