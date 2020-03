Les fans de Picard deviennent fous au cours de la finale de la saison 1

Star Trek: Picard a atteint la conclusion de sa première saison ce jeudi et les fans en sont encore sous le choc. Les neuf épisodes précédents ont comporté de nombreux moments émouvants, grâce au retour de plusieurs visages familiers depuis longtemps vus dans la franchise, mais la finale de la saison 1 a tout mis en œuvre pour nous inciter à sangloter. Riker revint. Seven a eu une fin heureuse. Picard frikkin ’est mort (et a ensuite été ressuscité) et Data a fait un dernier adieu.

Il y a donc beaucoup à retenir, et certains éléments se sont manifestement avérés controversés avec certaines sections du fandom, mais dans l’ensemble, la plupart des gens semblent avoir adoré la finale, intitulée «Et in Arcadia Ego, Part 2», certains même l’appelant l’un des meilleurs épisodes de l’histoire de Star Trek. Voici quelques-unes des réactions positives qui circulent sur les réseaux sociaux…

C’était, je cite, un chef-d’œuvre.

Ce fut le meilleur épisode de Star Trek de toute franchise. C’était comme si chaque thème majeur – la vie, l’exploration, la vérité, le sens de notre existence – où seul Star Trek avait la foi en ses téléspectateurs à explorer, était parfaitement tissé dans ce chef-d’œuvre. #PicardFinale pic.twitter.com/GeFDjRazni

– Rick May (@ickrayaymay) 27 mars 2020

“Le point culminant d’une vie d’amour.”

Je viens de regarder la finale de Star Trek: Picard. En tant que personne qui a grandi en étant présentée à Next Generation à un très jeune âge par mon père, cet épisode était vraiment le point culminant d’une vie d’amour. Merci beaucoup pour vos performances, @BrentSpiner et @SirPatStew !!

– Voltaire Adams (@JeremyBortz) 26 mars 2020

«Parfait» est un mot qui circule beaucoup.

#PicardFinale était parfait. pic.twitter.com/QYBxKdMxr2

– Liz Davison (@skizdiz) 27 mars 2020

Voir? (De plus, cette vidéo est également parfaite).

Pour ma part, je pensais que la finale de Star Trek: Picard était parfaite pic.twitter.com/Jd1KgQkFTu

– Rory Mallette (@rorymallette) 27 mars 2020

Il y a eu beaucoup de larmes.

Je pleure actuellement parce que j’ai regardé la finale de la saison de Star Trek: Picard.

Quel bon spectacle putain. # StarTrekPicard

– LA (@therealLAbetch) 27 mars 2020

Allez-y, soyez honnête…

Alors, combien avez-vous pleuré lors de la finale de Star Trek: Picard? #starktrekpicard #StarTrek

– Amy Ginsburg-Author_ (@amy_ginsburg) 28 mars 2020

Il y avait tellement de choses à aimer.

Tant de choses que j’ai adorées dans la #PicardFinale !!! Seven Of Nine vengeant Hugh. Riker revient dans l’uniforme, aux commandes, avec des renforts et s’affronte avec la flotte romulienne COMME UN BOSS. Les derniers adieux de Picard & Data.

Dans l’attente de la prochaine saison !!! 😭👏

– Beau Murphy (@ murphybeau69) 26 mars 2020

La meilleure scène de Star Trek? Discuter.

La scène de clôture avec @BrentSpiner et @SirPatStew dans le #PicardFinale était probablement la meilleure scène de tout Star Trek. pic.twitter.com/uzMk8pARjJ

– UtiliTerran (@UtiliTerran) 27 mars 2020

Sir Patrick Stewart, merci d’être revenu à la franchise et de nous avoir offert cette saison.

La finale de la saison de Star Trek: Picard était très spéciale.

Star Trek, sous une forme ou une autre, est avec moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Cette saison a été absolument fantastique et cet épisode en particulier est parti en larmes… mais en larmes joyeuses. C’était parfait. pic.twitter.com/GB1USudv5F

– Walker Talker (@ walkertalker222) 28 mars 2020

Cliquer pour agrandir

La finale a vu Picard à son plus héroïque, pilotant d’abord La Sirena contre une flotte de navires romuliens dans le but d’arrêter une guerre synthétiseur / organique et convaincre Soji d’arrêter la balise qui invoquait les synthés divins qui annihileraient la galaxie , le tout au détriment de sa propre santé. Jean-Luc est finalement devenu la proie de sa maladie cérébrale terminale et est décédé, mais Altan Soong et son corps androïde Golem se sont avérés être son salut et Picard est né de nouveau, en tant que synthétique lui-même.

Bien sûr, la légende de Starfleet reviendra pour Star Trek: Picard saison 2, avec un peu de chance l’année prochaine. En attendant, faites-nous savoir ce que vous avez pensé de la finale dans la section commentaires ci-dessous.