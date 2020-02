Les fans de Planet Of The Apes furieux à propos du redémarrage de Disney

Après le remake désastreux de Tim Burton en 2001 Planète des singes, personne n’avait d’espoirs particulièrement élevés pour l’ascension de la planète des singes en 2011. Je veux dire, les singes super intelligents qui prennent le contrôle de San Francisco semblent un peu ridicules, non? Mais le film a atterri et a époustouflé tous ceux qui l’ont vu. Au cœur du film se trouvait l’étonnante performance capturée par Andy Serkis en tant que césar, un chimpanzé aux prises avec des principes scientifiquement reconnus et entamant une révolution des grands singes.

Après cela, les choses ont vraiment décollé, avec Dawn of the Planet of the Apes de Matt Reeves et War for the Planet of the Apes faisant de nouveaux progrès technologiques et racontant une puissante histoire de science-fiction. La trilogie est très appréciée et il y avait des attentes que nous continuerions à suivre cette histoire des singes conquérant la Terre. Pas plus tard qu’en août dernier, en fait, nous avons entendu dire que les futurs versements se dérouleraient dans le même univers que la trilogie et les rumeurs d’un nouveau film en développement par le réalisateur Wes Ball avaient des fans espérant une annonce officielle bientôt.

Ainsi, cela a été un choc lorsque des rapports récents ont fait surface indiquant que la franchise détenue par Disney allait à nouveau appuyer sur le bouton de redémarrage. Et voici comment ça se passe sur les réseaux sociaux…

J’aime beaucoup Wes Ball, mais ont-ils vraiment besoin d’une PLANETTE DES SINGES granuleuse et hyper réaliste après le redémarrage granuleuse et hyper réaliste de PLANET OF THE APES…?

Juste… faites plus de PLANÈTE DES SINGES. De préférence plus proche de la prémisse de l’original au lieu de plus d’origine. https://t.co/KXQ5wBEnAh

Je suis tellement en colère. CES FILMS SONT CERTAINES DES MEILLEURES PREQUELS JAMAIS FAITES ET DISNEY VEUT REDÉMARRER ??? COMMENT NON, VOUS RATS MÉCHÉS. GARDEZ VOS PATTES DÉGUSTANTES HORS DE LA PLANÈTE DES SINGES. O IS EST ANDY SERKIS LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN DE LUI. pic.twitter.com/Iht8ogMt4w

Il y a NEUF films «La planète des singes». AVONS-NOUS VRAIMENT BESOIN DE REDÉMARRER LA SÉRIE ENCORE?! https://t.co/LfXnx2XGzh

La dernière trilogie était très bonne… ma préférée étant l’aube de la planète des singes… n’a pas besoin d’un redémarrage mais Hollywood continuera à aspirer la vie de certaines choses jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche et vide

C’était inévitable, mais ils devraient continuer l’histoire des films récents plutôt que de redémarrer tous ensemble. Ils peuvent à peu près simplement refaire le premier film de Planet of the Apes dans une série redémarrée 🤨

C’est stupide à moins qu’ils ne suivent Cornelius, ce qui en ferait un remake de la planète des singes originale, mais je ne suis pas là pour ça non plus. Je vais dire que c’est probablement le meilleur redémarrage et la meilleure trilogie. Laisser seul.

J’ai adoré la dernière trilogie, mais je ne veux plus de films sur la planète des singes. Nous n’avons pas besoin d’un autre redémarrage d’Hollywood.

@ 20thcentury Il est dit sur facebook qu’il est prévu de redémarrer Planet Of The Apes (qui, si je me souviens bien, est un redémarrage)… .. Un redémarrage d’un redémarrage?…. Pourquoi?….

@ 20thcentury s’il vous plaît ne redémarrez pas la planète des singes. Comment se fait-il que les studios pensent que les redémarrages sont la réponse, les 3 derniers films étaient géniaux et vous devriez continuer là où ils se sont arrêtés.

Wtf pourquoi! ??? Continuez simplement avec l’histoire.

Bien que cela puisse être un redémarrage, je pense que le nouveau film ne rechapera pas l’histoire des origines que nous avons vue dans la récente trilogie. Peut-être pourrions-nous revenir pour un autre coup de couteau sur une Terre futuriste entièrement contrôlée par des singes? De cette façon, bien que le film ne soit pas une suite littérale de War, il pourrait se dérouler si loin dans le futur qu’il ne contredirait rien dans ces films.

S’ils l’ont fait, j’espère qu’ils auront une vision plus originale de la franchise que de simplement refaire la photo de 1968 avec son tour du temps cliché. Mais à ce stade, nous devrons simplement rester assis et attendre et voir ce que Disney prévoit de faire avec Planète des singes.