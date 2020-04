Les fans de Resident Evil sont dévastés par la mort de l’acteur de Leon Kennedy

Avec la nouvelle de la mort de Paul Haddad, Resident Evil les fans de partout ont afflué sur Twitter pour partager leurs souvenirs de l’un des rôles les plus emblématiques de l’acteur vocal.

Pour ceux qui sont un peu en dehors de la boucle, voici un bref résumé. Comme nous l’avons récemment rapporté, Paul Haddad, l’acteur qui a exprimé la recrue du flic du service de police de la ville de Raccoon Leon S. Kennedy dans l’original Resident Evil 2, est décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 56 ans. La nouvelle a été initialement partagée par Invader Studios, un Société italienne de développement de jeux qui a collaboré avec Haddad sur leur titre 2019, Daymare: 1998. Bien qu’une cause de décès n’ait pas été confirmée, il y a des rapports qui circulent selon lesquels Paul luttait contre un cancer de la gorge de stade 3.

Sans surprise, Twitter regorge de réactions, de commentaires sincères et même de fan-arts impressionnants de joueurs, dont beaucoup ont de bons souvenirs pour la performance originale de Resident Evil 2 et de la voix off de Haddad.

Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Paul Haddad. Resident Evil 2 a toujours été un de mes favoris absolus, et je le chérirai encore plus maintenant lors de tous les prochains rediffusions. RIP 🎮❤️ pic.twitter.com/ILEF0Z4X5A – Naomi (@MissSmeghead) 17 avril 2020

J’aurais aimé ne pas avoir à vous annoncer cette nouvelle, mais récemment nous avons perdu un membre de la famille Resident Evil. Paul Haddad, la voix originale de Léon, est décédé. J’ai découvert hier et je ne pouvais pas le croire, je ne peux toujours pas. Quelques-uns de mes moments Leon préférés. 1/2 pic.twitter.com/hinYeSAzgR – Suzi (@TheSphereHunter) 17 avril 2020

RIP PAUL HADDAD. La voix de Leon dans RE2 1998. Votre performance a été l’une des raisons pour lesquelles Leon est devenu l’un de mes personnages préférés de la série et a contribué à façonner les représentations de Leon par la suite.

“Je me souviendrai toujours de toi. Au revoir …” pic.twitter.com/emcSBeuAUy – James Hollifield – Steinmann (BBMACK) (@BB_MACK) 17 avril 2020

Puissiez-vous reposer en paix, monsieur Paul Haddad. pic.twitter.com/i15TDqFGKY – Krzysztof CzerwonePole (@reydols) 17 avril 2020

Bien que Haddad soit mieux connu pour son rôle dans la version originale de Resident Evil 2, il a été crédité de près de 50 parties différentes, selon sa page IMDb. Les fans des émissions de télévision pour enfants des années 90 et 2000 seront intéressés d’apprendre que Paul a eu des rôles récurrents dans Babar, Rupert, The Adventures of Tintin, The Busy World of Richard Scarry et Franklin. Fait intéressant, il a également exprimé une poignée de personnages sur X-Men: The Animated Series, y compris Quicksilver / Pietro Maximoff et Arkon.

Bien qu’il n’ait peut-être pas repris son rôle de Leon S. Kennedy dans les prochains versements du Resident Evil jeux, il est clair que Haddad ne sera pas oublié de si tôt, et que son travail a touché le cœur et l’esprit des joueurs du monde entier.