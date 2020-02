Les fans de ‘RHOA’ claquent ‘Messy’ Nene fuit pour une photo avec Apollo Nida, l’ex-mari de Phaedra Parks

Nene Leakes est une figure controversée de The Real Housewives of Atlanta. La star de Bravo est avec la série depuis le début et a l’impression que c’est la sienne. Dans la saison 12 de la série télé-réalité, Leakes a du mal à se réconcilier avec le casting après avoir brûlé des ponts. Son plus grand ennemi est cependant Kenya Moore, quelqu’un avec qui elle ne voit pas d’égal à égal.

Nene Leakes | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Alors que certaines dames détestent Leakes, la personnalité de la télévision connaît son succès. Au cours du week-end, Leakes était à Philadelphie avec le spectacle Ladies Night Out. La tournée de comédie a Leakes en tant qu’hôte et comédiens comme Sherri Shepherd, Adele Givens, Melanie Comarcho, Kym Whitley et B Simone.

Lors de sa présentation au Met Philly, Leakes a rencontré Apollo Nida dans les coulisses. Oui, l’ex-mari de Phaedra Parks. Les deux ont partagé une photo qu’il a postée plus tard sur son compte Instagram.

“Nous avons passé un bon moment avec Nene Leakes hier soir”, a expliqué Nida. «Le spectacle était incroyablement drôle. Après tant d’années, merci pour les mêmes vibrations merveilleuses et l’énergie positive. »

Avec Leakes et Nida se trouvait le fiancé de ce dernier, Sherien Almufti. Elle a également partagé une photo d’elle-même et de Leakes sur son propre profil social.

Les fans réagissent aux photos

Les fans de RHOA n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, demandant principalement ce que Parks penserait de cette camaraderie entre Leakes et Nida.

“D’accord, je viens de voir une photo de Nene suspendu avec Apollo et sa femme flottant sur ma chronologie”, a déclaré un fan. “C’est un signe que Phaedra doit revenir la saison prochaine.”

“Pas de gâchis ici”, a ajouté un autre fan. «Ce sont des fans. Ils ont payé pour la photo VIP dans les coulisses. »

“Vous avez besoin d’une vadrouille et d’une raclette pour ce gâchis”, a commenté un utilisateur de Twitter.

“Elle est en désordre comme l’enfer”, a écrit un autre fan.

Sur le post Instagram de Nida, les fans sont venus à la défense de Leakes contre ceux qui l’appelaient “en désordre”.

«Nene peut être amie avec qui elle veut être amie. Qui diable êtes-vous pour donner à vos opinions non sollicitées “, a déclaré le fan.

“Les gens doivent faire attention à leur entreprise, quel est le problème [with] Nene prenant des photos avec un vieil ami? Qui [is] sans péché, jetez la première pierre. J’attendrai », a ajouté un autre utilisateur d’Instagram.

Nene Leakes et Phaedra Parks sont-ils toujours amis?

Parks and Leakes sont restés amis après le départ du premier. L’ancienne de Glee n’a pas hésité à dire qu’elle aimerait que Parks retourne à RHOA. L’année dernière, Leakes a continué à laisser tomber le nom de son amie dans des interviews en espérant qu’elle serait invitée à revenir au spectacle, ce que Parks a apprécié.

“Eh bien, tu sais, qu’est-ce que tu ne veux pas de moi?” Phaedra a déclaré à Entertainment Tonight en février 2019. «C’est agréable d’être recherché, mais vous savez, j’aime ma paix. Ce sera toujours une grande partie de ma vie, et je ne dirai jamais jamais, mais je suis dans un espace heureux. “

Depuis qu’elle a quitté la série de téléréalité, Parks a déclaré qu’elle ne voulait plus de la série mais maintenait une relation étroite avec certains acteurs.

“Je ne regarde pas l’émission, mais beaucoup de filles sont toujours très connectées avec moi”, a-t-elle ajouté. «Donc, je traîne avec NeNe, je parle évidemment beaucoup à Porsha. Elle va avoir un bébé. Elle prend une énorme douche dans quelques semaines, donc je serai là. ”

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.