Les fans de ‘RHOA’ traînent Kenya Moore pour avoir applaudi à ‘Hater’ au cours de sa soi-disant carrière cinématographique

Kenya Moore de The Real Housewives of Atlanta fait des heures supplémentaires. La star de Bravo ne se dispute pas seulement avec ses co-stars de la série télé-réalité, mais elle fait également de l’ombre aux fans de Housewives sur Twitter. Une observatrice de RHOA a appelé Moore sur les réseaux sociaux et elle a applaudi en les traitant de haineux. Cependant, son tweet s’est retourné contre lui car la majorité des réponses la traînaient et se rangeaient du côté du fan.

Kenya Moore | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Qu’est-ce qui a déclenché Kenya Moore?

Dans l’épisode 21 de dimanche soir, Moore et Kandi Burruss ont une conversation. Cette dernière expliquait qu’elle avait des problèmes de communication avec son mari. Todd Tucker pense que Burruss travaille toujours et ne passe pas assez de temps avec lui et sa famille.

Burruss avait réservé une place d’invité pour la troisième saison de The Chi et s’était envolé pour Chicago pour filmer la série. Moore a écouté son amie et lui a dit que la série avait des scènes sexuelles explicites, que Burruss devrait filmer. L’ancienne détentrice du titre de Miss USA a demandé s’il valait la peine de prendre ce rôle en charge pour sa famille.

C’est à ce moment-là que le compte des fans de Twitter “The Real Housewives Polls” a tweeté: “Le Kenya dit à Kandi de renoncer à ses nombreux emplois pour passer du temps avec sa famille alors que VOUS SAVEZ que le Kenya donnerait n’importe quoi pour avoir un emploi d’actrice qu’elle n’aurait pas eu à s’auto – la finance.”

Moore a été déclenché par le fan et a répondu: «Oh, comme d’énormes films de studio comme Waiting to Exhale, Deliver Us from Eva or Girlfriends? Je peux continuer … haineux. “

Les fans de «RHOA» traînent Kenya Moore

Même après avoir répertorié certains de ses crédits IMDB, les fans de RHOA sont restés ensemble et ont traîné Moore.

“Je t’aime au Kenya, mais ce ne sont pas les meilleurs exemples. Laisse tomber celui-ci », a suggéré un fan.

“Peut-être que je recule dans cette seule fille”, a ajouté un spectateur.

“Kenya, je vous aime, mais ils datent des années 90”, a noté un utilisateur de Twitter.

“Vous aviez quatre lignes sur Deliver Us d’Eva, vous ne pouvez pas continuer à parler du Kenya”, a déclaré un autre fan.

«Merde, elle a vraiment mis Brooklyn à terre pour répondre à cela. Vous savez que c’est la vérité dans ce commentaire », a commenté un autre spectateur.

“Comme tu l’as dit [Kim Fields] quand elle était dans l’émission, «c’était il y a des années», a rappelé un autre utilisateur de Twitter à Moore. «Ce qui est triste, c’est que Kim Fields est dans un nouveau film à vie. Vous ne voyez même pas à quel point vous êtes vil et avez été pour beaucoup de femmes. Tu es le haineux et le karma est un b ****. “

Après l’échange sur Twitter, le compte «The Real Housewives Polls» a tweeté que Moore les avait bloqués.

“Oups! Le Kenya ne pouvait pas supporter la chaleur », a tweeté le fan. “Gardez à l’esprit – je ne l’ai pas taguée ni même utilisé des noms complets.”

Kenya Moore est prêt pour la réunion

Moore a récemment taquiné qu’elle était prête pour les retrouvailles de la saison 12 de RHOA et qu’elle exposerait de «fausses amitiés» dans l’émission.

“Les retrouvailles de la saison 12 de RHOA seront épiques”, a-t-elle écrit sur Instagram. «La vérité sur toutes ces fausses amitiés sera dévoilée. Les secrets ont été gardés trop longtemps. Toutes les têtes de serpents seront coupées. Mes reçus sont prêts. “

En raison de la pandémie de coronavirus, la réunion sera virtuelle cette année. Toutes les dames se retrouveront via un appel vidéo pour terminer et être prêtes pour la saison 13 dès qu’elles pourront commencer le tournage.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.