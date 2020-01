Les fans de ‘RHOC’ claquent Andy Cohen pour la sortie de Vicki Gunvalson

La saison 15 de The Real Housewives of Orange County ne verra pas d’apparition de Vicki Gunvalson. L’OG du CO a confirmé qu’elle quittait la série après 14 ans. C’est la fin d’une ère pour la femme au foyer qui a la plus longue durée de vie et certains fans ne la prennent pas bien. Après l’annonce, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour attaquer Andy Cohen pour la décision.

Vicki Gunvalson | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Cohen est producteur exécutif des franchises Housewives. Watch What Happens Live a son mot à dire dans les décisions de casting et est tenu au courant de tous les changements. Lorsque Gunvalson est allé sur Instagram pour faire des adieux, les fans étaient sûrs de lui faire comprendre que c’était une erreur de la laisser partir.

“Non non Non! Vraiment? Pourquoi? Je l’ai regardée dès le premier jour », a répondu un fan au commentaire de Cohen sur le post de Gunvalson sur Instagram. “Tout le monde pourrait avoir leur opinion, cependant, elle a commencé le spectacle et maintenant nous nous retrouvons avec des femmes qui veulent des triplettes.”

“Allez Andy,” dit un autre fan. “Première Lisa [Vanderpump], puis Bethenny, maintenant Vicki. Obtenez votre acte ensemble et prenez une poignée. Les émissions ont besoin des OG et nous les fans avons besoin des OG. Je pense que j’en ai fini avec Real Housewives of Anywhere. »

“Désolé Andy, vous avez perdu un spectateur”, a ajouté un autre utilisateur. “Je sais que cela ne signifie probablement pas grand-chose pour vous, mais ces émissions étaient amusantes à regarder. Quand est-il devenu OK d’être violent les uns avec les autres? Tout ce qu’ils font, c’est se battre et devenir physiquement violent. C’est juste écoeurant à regarder et je regarde depuis le premier jour. “

«Andy, tu l’as trahie. L’âgisme à son meilleur », a commenté un téléspectateur.

“J’ai fini, je ne regarderai plus”, a expliqué un autre spectateur. «Au revoir OC. Vicki a fait le show, les nouvelles filles sont horribles. Sera ennuyeux sans Vicki. Tu as foiré le gros Andy.

Qu’a dit Vicki Gunvalson?

Gunvalson a surpris les fans vendredi après-midi lorsqu’elle a confirmé qu’elle ne retournerait pas au RHOC pour la saison 15.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Le maven de l’assurance a dit qu’elle avait apprécié son temps dans l’émission et avait promis que ce ne serait pas les derniers fans qui en auraient entendu parler. Littéralement, les fans pourraient entendre sa voix dans un prochain podcast qu’elle lancera bientôt.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

La nouvelle saison de RHOC serait déjà en production et elle sera diffusée dans le courant de l’été sur Bravo.