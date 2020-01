Les fans de “RHOC” ripostent après Andy Cohen Axes Vicki Gunvalson et Tamra Judge

Andy Cohen est dans le mélange du drame des fans de The Real Housewives of Orange County. Après que Vicki Gunvalson et Tamra Judge aient été confirmés comme ne revenant pas à la franchise, les téléspectateurs de l’émission n’ont pas été gentils avec le producteur Bravo. Beaucoup estiment que c’est sa décision qui a finalement évincé les vétérans du RHOC et beaucoup trouvent ses messages aux stars de la réalité hypocrites.

Vicki Gunvalson, Andy Cohen et Tamra Judge | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

L’animatrice de Watch What Happens Live a posté un message retweetant l’annonce de la juge qu’elle quittait le RHOC après 12 ans.

«Une course sans précédent d’une femme qui a toujours été divertissante, surprenante et dramatique – et qui n’a jamais vieilli. Et maintenant, elle est la reine du CBD », a tweeté Cohen.

Une course sans précédent d’une femme qui était toujours divertissante, surprenante et dramatique – et qui n’a jamais vieilli. Et maintenant, elle est la reine du CBD! https://t.co/VbFFOUFTwc

– Andy Cohen (@Andy) 25 janvier 2020

“Vous tirez littéralement ces poussins à gauche et à droite, puis vous leur postez des notes d’amour, c’est tellement bizarre”, a écrit un fan.

«Le RHOC ne sera pas le même sans Vicki, puis vous vous retournez et re-signez l’insupportable Braunwyn. Honte, mauvaise décision », a tweeté un téléspectateur.

«Wow pas Vicki Gunvalson ou Tamra Judge? De quel type de RHOC s’agit-il? AF ennuyeux. Sérieusement, après toutes ces années, nous nous sommes investis dans ces femmes. Si c’est leur décision, très bien, mais si Bravo a fait cela… mauvaise décision », a commenté un utilisateur de Twitter.

“Peu importe Andy”, a ajouté un autre fan. “Vous continuez à jeter ces franchises Housewives dans les égouts.”

«Hey Andy, tu les vires et tu leur envoies une note d’amour. Comme c’est gentil. Pouvez-vous me rendre un immense service et virer Kelly Dodd pour que je puisse recommencer à les regarder? », A suggéré un autre spectateur.

Vicki Gunvalson annonce sa sortie

Gunvalson a annoncé sur Instagram son départ du RHOC avant la saison 15.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

En tant que femme au foyer la plus ancienne, Gunvalson a assuré à ses fans qu’elle ne quittait pas complètement les projecteurs.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Tamra Judge quitte «RHOC»

Un jour après que Gunvalson a annoncé qu’elle quittait le RHOC, le juge a également confirmé la nouvelle sur Instagram.

«Ça a été une période folle de 12 ans, mais il est temps pour moi de passer à autre chose», a écrit le juge sur Instagram. «Je suis triste de partir, mais je suis très excité par mon avenir. Je vous aime les gars.”

Dans une déclaration à People, la juge a déclaré qu’elle avait hâte de vivre sans caméras.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, j’ai hâte de vivre loin des caméras”, a déclaré le juge à People lors d’une interview. “On m’a offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais je préférerais m’en aller selon mes propres conditions.”

La saison 15 de RHOC devrait commencer la production bientôt et commencera à être diffusée plus tard cette année sur Bravo.