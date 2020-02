Les fans de ‘RHOD’ veulent que Brandi Redmond soit renvoyée après la sortie de LeeAnne Locken

LeeAnne Locken est officiellement sortie de The Real Housewives of Dallas. L’entrepreneur a annoncé qu’elle quittait la franchise Bracho après quatre saisons. Locken avait été accusée d’utiliser des insultes raciales et de se moquer d’une co-star en raison de son pays d’origine. La femme au foyer, Brandi Redmond, a également fait face à une réaction violente lorsqu’une vidéo a refait surface où elle se moquait des Asiatiques. Avec le départ de Locken, les fans demandent maintenant également le départ de Redmond.

Brandi Redmond | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Qu’a dit Brandi Redmond?

La vidéo de Redmond a été enregistrée il y a des années mais elle a refait surface lorsque la saison RHOD s’est terminée. À l’époque, Locken était attaquée pour se moquer des Mexicains et de sa co-star Kary Brittingham. Redmond a été tellement touchée par la relance du clip qu’elle s’est inscrite dans un centre de bien-être pour «réfléchir et s’améliorer».

“Ils me demandent ce que je suis asiatique parce que mes yeux, ils plissent les yeux”, entend Redmond dans le clip.

Après avoir réfléchi sur le contrecoup et se traiter, Redmond a fait face au public et s’est excusée.

«Ce que j’ai fait il y a quelques années, j’ai fait cette vidéo, c’était essentiellement il y a quatre ans et c’était en référence à une scène de la saison 2 de RHOD où les dames parlaient de mes caractéristiques, en particulier, mes yeux louches, et encore une fois, c’est quelque chose dont je ne suis pas sûr », a expliqué Redmond dans une vidéo publiée sur Instagram.

“J’ai fait une vidéo en me moquant de moi-même, et ce qui a été sorti de son contexte, vous n’êtes pas resté à l’écoute pour l’épisode de cette semaine, puis j’ai immédiatement retiré le message et publié des excuses publiques. Quelqu’un l’a malicieusement enregistré sur un appareil et l’a sauvé pendant de nombreuses années, et je ne comprends pas pourquoi, mais je pense que quand cela est arrivé, et qu’il a refait surface, j’ai pris la mauvaise décision d’être en colère et d’essayer de me défendre dans le moment ce qui n’allait pas et insensible », a-t-elle ajouté.

Voir ce post sur Instagram

Merci à ces âmes qui ont pleuré avec moi, prié avec moi et ont été une lumière positive dans ma vie et ont aidé ma famille pendant cette période difficile. Stephanie & Travis, D’Andra & Jeremy, Mama Dee, Kary & Eduardo, mes parents, ma famille, des amis proches et mon incroyable mari et enfants. Je suis tellement reconnaissant à Dieu de m’aider à traverser cela, me permettant de guérir et de m’aimer. Pour ceux qui se sont mis à me faire du mal, sachez que j’ai toujours de la compassion pour vous dans mon cœur. Merci à tous d’avoir entendu ma vérité et mon cœur. #loveyourself Passez un beau et béni week-end mes amis.

Un post partagé par Brandi Redmond (@brandiredmond) le 17 janvier 2020 à 17h07 HNP

Les fans veulent qu’elle sorte de «RHOD»

Bien que Redmond ait eu des remords, après que Locken a annoncé qu’elle ne continuerait pas à apparaître sur RHOD, les fans voulaient également que le premier soit retiré.

“Si LeeAnne est licenciée, Brandi devrait également l’être”, a déclaré un fan. “Ses commentaires racistes étaient tout aussi dégoûtants.”

«Andy, puisque vous êtes là pour prouver que le racisme et le fanatisme ne sont pas tolérés dans la franchise de Dallas, une résiliation Brandi devrait également être juste et équitable. Nous attendons “, a tweeté un spectateur.

“Andy, veuillez annuler RHOD, sans LeeAnne, ce sera un snooze-fest complet”, a commenté un utilisateur de Twitter. «Brandi était tout aussi offensant. Nous pouvons totalement la perdre. “

“Pourquoi voudriez-vous retirer LeeAnne de RHOD?” a demandé un fan à Andy Cohen. «Ce que Brandi a fait était pire et beaucoup de gens l’ont surveillée. Vous allez finir par l’annuler parce que les notes vont [to] être encore pire la saison prochaine. Nous savons tous que Dallas n’a jamais obtenu les meilleures notes. »

“Je suis désolé mais si LeeAnne est partie, Brandi devrait suivre la porte avec elle. Sinon, Bravo est une AF hypocrite », a ajouté un autre spectateur.

“Je comprends pourquoi LeeAnne a été licenciée”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter. «C’est une énorme perte pour le spectacle, mais le racisme doit être dénoncé et traité. Brandi devrait également obtenir la hache, son comportement était tout aussi mauvais. Le spectacle lui-même devrait simplement garder Kameron et Stephanie. “

Pourquoi LeeAnne Locken part-elle?

La saison 5 de RHOD s’apprête à commencer le tournage et Locken a surpris ses fans lorsqu’elle a annoncé son départ.

“Les quatre dernières années ont été un bon moment pour gifler le chariot mais après mûre réflexion, j’ai pris la décision personnelle de m’éloigner de RHOD”, a déclaré Locken dans une déclaration à People.

Pour l’instant, Locken sortira des projecteurs et se concentrera sur le plaisir de son mariage.

«J’ai hâte de m’éloigner des caméras et de passer du temps de qualité avec mon mari et mes amis, à voyager, mais surtout, à revenir à la philanthropie, qui était ma principale raison de rejoindre le salon», a-t-elle ajouté.

Les Real Housewives de Dallas devraient revenir plus tard cette année sur Bravo.