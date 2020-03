Les fans de Sanditon en colère jurent de boycotter la nouvelle série de PBS «Beecham House»

Les fans de Sanditon qui ont été piqués par l’annulation de la série PBS après une finale de la saison 1 de Cliffhanger promettent de boycotter la future programmation sur le réseau de télévision public.

Jane Austenites, agacée, a été écrasée lorsque l’héroïne de Sanditon n’a pas eu son homme dans le dernier épisode, une tournure inattendue pour les téléspectateurs qui s’attendaient à une fin heureuse traditionnelle. Et quand ils ont appris que la série produite au Royaume-Uni qui avait initialement été diffusée sur ITV avait déjà été annulée et qu’il était peu probable qu’elle revienne pour une deuxième saison sur PBS, il y a eu des hurlements de protestation. Maintenant, certains disent qu’ils ne seront pas accrochés à une autre série PBS de peur de se brûler à nouveau.

«Beecham House» en première cet été

Maison Beecham | Avec l’aimable autorisation d’ITV / FREMANTLE

PBS apporte un flux constant de spectacles de l’autre côté de l’étang au public américain, y compris des succès comme Poldark, Call the Midwife et Downton Abbey. Mais toutes les séries ne sont pas un succès, et lorsqu’une émission est annulée par son diffuseur d’origine, PBS ne peut pas faire grand-chose.

C’est ce qui s’est passé avec Sanditon. L’émission a été diffusée en Grande-Bretagne en 2019, avant la diffusion aux États-Unis. Les notes n’étaient pas impressionnantes et ITV a décidé de ne pas la renouveler. Le créateur de l’émission, Andrew Davies, a laissé entendre qu’une réponse enthousiaste du public américain lorsque l’émission a fait ses débuts ici en 2020 pourrait entraîner un sursis. Mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit.

Maintenant, PBS fait la promotion d’un autre drame d’époque du Royaume-Uni. Beecham House est un drame de six épisodes qui se déroule en Inde à l’aube du 19e siècle, juste avant l’avènement de la domination britannique dans la région. John Beecham (Tom Bateman) est un ancien soldat anglais qui a acheté un somptueux domaine à Delhi et espère créer une entreprise en tant que commerçant. Il a aussi quelques secrets – il amène une mystérieuse femme indienne avec un bébé avec lui dans sa nouvelle maison, et on ne sait pas comment il a obtenu l’argent pour acheter une si grande maison. Et quand sa mère arrive d’Angleterre avec une future épouse en remorque, les choses se compliquent.

Certains fans de “Sanditon” disent qu’ils ne regarderont pas “Beecham House”

Beecham House devrait être diffusé sur PBS Masterpiece à l’été 2020, mais les membres de PBS peuvent désormais diffuser tous les épisodes via PBS Passport. Bien qu’il ne soit pas basé sur un roman d’Austen, il semble que la série plairait aux téléspectateurs de Sanditon – elle se déroule à peu près à la même période (bien que dans un pays différent) et présente même Leo Suter, qui a joué Young Stringer. Mais les fans de Sanditon disent qu’ils ne sont pas intéressés par le coup d’œil spécial, ni qu’ils sont susceptibles de se connecter quand il sera diffusé dans quelques mois.

Les publications Instagram faisant la promotion de la nouvelle émission ont été inondées de commentaires exhortant PBS à ramener Sanditon pour la saison 2. Certaines personnes ont même suggéré de faire pression sur le réseau en boycottant Beecham House ou en refusant de faire un don à leurs stations locales soutenues par les membres, qui comptent sur les dons pour une grande partie de leurs budgets de fonctionnement.

“Je boycotte cela à cause de votre décision de ne pas avoir de deuxième saison pour Sanditon”, a commenté une personne.

“Peut-être que si nous menaçons tous d’annuler nos passeports, PBS sera persuadé”, a écrit un autre.

Les téléspectateurs disent qu’ils ne peuvent pas gérer un autre cliffhanger

Rose Williams dans le rôle de Charlotte Heywood et Theo James dans le rôle de Sidney Parker dans Sanditon | Gracieuseté de © Red Planet Pictures / ITV 2019

Les téléspectateurs de PBS ont une autre raison d’approcher Beecham House avec scepticisme. Comme Sanditon, le spectacle a déjà été annulé par ITV. Et comme dans l’émission précédente, Beecham House se terminerait également sur un cliffhanger.

La créatrice Gurinder Chadha espère que la série pourra encore être sauvée, rapporte Deadline, avec ITV disant qu’elle “a activement des conversations avec des diffuseurs internationaux en vue du retour du drame au-delà de la première série.”

Mais sur Instagram, beaucoup ont dit qu’ils ne voulaient pas tenter leur chance en sachant que son avenir était en doute.

“Non, merci. Plus de cliffhangers », a écrit l’un d’eux.

“Merci, mais non merci #masterpiece ne me suis pas accroché à un autre spectacle pour qu’il se termine mal”, a écrit un autre. “Toujours en attente sur # sanditonseason2.”

Beecham House est actuellement en streaming sur PBS Passport.