Depuis le début de l’émission de télévision South Park en 1997, il a été un favori des fans. Des millions de personnes se connectent chaque semaine pour voir ce qui se passera ensuite, et ils savent également qu’ils sont garantis plus que quelques rires. Au fil des ans, les choses ont légèrement changé, comme on pouvait s’y attendre avec n’importe quel spectacle, mais néanmoins, South Park ne manque jamais de décevoir.

Bien que le spectacle soit animé, il est destiné à un public adulte, et il semblerait que la base de fans s’agrandisse chaque année. Selon Mental Floss, l’émission populaire est en fait assez emblématique – elle a été la première à être étiquetée pour les téléspectateurs «matures».

Il y a eu quelques apparitions de camées de célébrités assez célèbres, dont Jay Leno, Henry Winkler, et plus encore. Alors, comment peut-on faire un caméo dans un spectacle d’animation? Facile – ils prêtent leur voix à des sons tels que des ronronnements et des grognements, ce qui peut ne pas sembler énorme, mais c’est le premier spectacle du genre à le faire.

Dans l’ensemble, tout le monde est extrêmement satisfait de la façon dont le spectacle les a divertis au cours des deux dernières décennies, mais une chose reste certaine. Voyons comment les fans de South Park attendent avec impatience le retour de ce personnage bien-aimé.

Quelques informations sur le spectacle

«South Park» | .

Juste au cas où il y aurait un ou deux retardataires qui n’auraient pas vu d’épisode de South Park, nous reviendrons rapidement sur les lieux de l’émission.

Créé par Trey Parker et Matt Stone, le spectacle s’articule autour de quatre personnages principaux: Kenny McCormick, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman, et se déroule dans la ville du Colorado de nul autre que South Park. Selon Looper, Parker et Stone se sont rencontrés à l’école de cinéma il y a de nombreuses années et ont en fait créé les personnages hystériques simplement parce qu’ils s’ennuyaient et devaient s’amuser un peu.

Les deux amis ont composé des voix idiotes et ont joué avec l’idée pendant un an avant d’avoir finalement eu l’idée de créer le spectacle. Plus de 22 saisons plus tard, et les choses vont toujours bien.

L’un des spectacles les plus anciens de l’histoire

Même les émissions de télévision avec des cotes élevées et une énorme base de fans ne durent normalement pas aussi longtemps que South Park.

TV Guide rapporte que même après toutes ces années, les fans voient toujours l’humour dans l’émission et il n’y a aucun signe que quelqu’un s’en lasse pour l’instant. Le plus populaire parmi les téléspectateurs âgés de 25 à 40 ans, le spectacle est presque comme une douce évasion pour beaucoup.

Tout en écoutant, les téléspectateurs savent qu’ils peuvent se détendre et passer un bon moment, en appréciant les ébats des quatre personnages principaux tout en oubliant le stress de la vie réelle pendant un petit moment. Quoi de mieux que ça?

Les fans attendent avec impatience le retour de ce personnage bien-aimé

Alors, quel personnage les fans veulent-ils désespérément voir revenir dans la série? Jerome McElroy, interprété par Isaac Hayes, est parti pour des raisons religieuses et est le seul personnage que tout le monde souhaite revoir très bientôt.

Selon Fandom, il était appelé «chef» en raison de son rôle de chef de l’école primaire qui fournissait souvent des conseils indispensables aux quatre garçons. Après 10 saisons, «Chef» a été tué au large de South Park, au grand dam des fans.

Cependant, cela n’a pas empêché des millions de personnes d’attendre et d’espérer un moyen de faire revenir les producteurs, et tant de fans gardent espoir. Alors, «Chef» reviendra-t-il jamais à South Park? Le temps nous le dira certainement et nous ne pouvons que dire que nous l’espérons certainement.