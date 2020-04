Les fans de Star Trek célèbrent la première journée de contact sur les réseaux sociaux

C’est le 5 avril, et vous savez ce que cela signifie, Star Trek fans… c’est la première journée de contact! Dans les traditions de Trek, cette date en 2063 marque la première fois que l’humanité a tendu la main aux autres races de la galaxie et qu’elles sont revenues. Le pionnier Zephram Cochrane a inventé la transmission de distorsion et piloté son vaisseau expérimental dans les étoiles, quelque chose qui a attiré l’attention d’un vaisseau Vulcain qui passait, qui est venu le rencontrer sur Terre. La poignée de main qui a suivi entre Cochrane et sa connaissance extraterrestre a été un événement monumental dans l’histoire humaine.

En l’honneur de l’occasion, les amoureux de Star Trek ont ​​afflué sur les réseaux sociaux pour commémorer le grand jour. Y compris un peu de cosplay pour égayer la quarantaine.

Journal du capitaine, stardate 73726.8. Nous nous sommes téléportés sur une planète de classe M pour un congé à terre. Il semble y avoir des signes de civilisation mais les rues sont vides et les commerces fermés.

Cela reste une histoire puissante pour les fans.

Aujourd’hui est le 5 avril, ce qui signifie que c’est #FirstContactDay!

Le jour de la mythologie de Star Trek où l’humanité, à son point le plus bas (et un Picard déplacé dans le temps au plus amèrement désabusé), a pris le risque idiot d’être optimiste, et tout a changé.

Ça me donne des sentiments. pic.twitter.com/DHXimg9ou6

Ce jour-là… dans 43 ans.

#OTD en 2063, le premier contact entre humains et vulcains 🖖🏻 aura lieu à Bozeman, Montana après le premier vol de chaîne de Zefram Cochrane et du Phoenix. #FirstContactDay pic.twitter.com/S62ZnyU3wT

Malheureusement, certains ne sont pas aussi optimistes quant à la concrétisation de la première journée de contact dans notre calendrier.

Plus que 43 ans avant #FirstContactDay. On dirait que nous sommes sur le point d’avoir ruiné la civilisation d’ici là, lol. pic.twitter.com/10ww7xx92h

Mais l’avenir se rapproche certainement!

43 ans jusqu’au 5 avril 2063 – Happy #FirstContactDay! #StarTrek pic.twitter.com/4kpvd2plXG

Hé, pourquoi ne pas commencer à planifier ce que vous allez faire le premier contact en 2063?

Bonne première journée de contact! Je me demande combien de Trekkies envisagent de faire le pèlerinage à Bozeman dans 43 ans. Si je suis encore en vie et en bonne santé à 77 ans, j’irai certainement! pic.twitter.com/GgYJiLtVna

Il l’a dit! Il l’a dit!

Joyeux #FirstContactDay pic.twitter.com/Hy4h8TnZV9

Dans 43 ans, ce pourrait être le premier contact. Mais ici en 2020, c’est la journée sans contact.

Au lieu du premier jour de contact, nous obtenons ceci

#StarTrek #FirstContactDay pic.twitter.com/NGjUYpYggP

Le premier contact a été introduit en 1996 dans Star Trek: First Contact, qui a vu Picard et l’équipe Enterprise-E être rejetés 300 ans en arrière où ils doivent empêcher les Borg d’éviter la rencontre de Cochrane avec les Vulcains dans le but d’empêcher Starfleet de jamais en cours de formation. Heureusement, l’intrigue maléfique a été déjouée et la chronologie a été respectée. Enterprise a exploré plus tard comment Starfleet a été construit à l’arrière de l’événement First Contact, les aventures d’Archer culminant avec la formation de la Fédération unie des planètes.

