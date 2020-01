Les fans de Star Wars en colère souhaitent que cette scène supprimée ait été dans le film

Presque tous les films réalisés ont des scènes laissées sur le sol de la salle de coupe. Cependant, peu de films créent une fureur sur les scènes supprimées comme la trilogie de la suite Star Wars.

Les fans avaient déjà été ennuyés par les informations selon lesquelles des acteurs des précédents films Star Wars, tels que Hayden Christensen, auraient filmé une scène de The Rise of Skywalker, mais certains fans pensent que cette scène a été coupée et plus ou moins remplacée par une scène qui mettait en vedette seules les voix de ces acteurs.

Certains fans sont toujours mécontents d’une scène impliquant les conséquences de la mort de Han Solo qui avait été prévue pour The Force Awakens.

“The Rise of Skywalker” a utilisé des séquences supprimées de “Force Awakens”

JJ Abrams retournant au fauteuil du réalisateur de The Rise of Skywalker, il a dû faire face à un problème peu enviable. Chacun des trois films de la trilogie suivante devait tourner autour d’un personnage de trilogie original. Force Awakens traitait principalement de Han, The Last Jedi était en grande partie le spectacle de Luke, et The Rise of Skywalker était censé se concentrer sur Leia.

Malheureusement, Carrie Fisher est décédée de façon inattendue peu de temps après avoir terminé The Last Jedi. Lucasfilm a dû trouver comment combler le trou géant que son passage avait laissé. Avec la bénédiction de la famille de Fisher.

Lucasfilm a décidé de réutiliser les images que l’actrice avait tournées pour Force Awakens et de les intégrer à la conclusion de la saga Skywalker.

Les opinions varient quant à l’efficacité de cette solution. Certains ont trouvé les images de Leia maladroites, avec le dialogue trop clairement écrit autour de ses scènes. Le co-auteur Chris Terrio a même souligné les problèmes avec les images de Leia comme la raison pour laquelle Rose Tico avait un rôle diminué. D’autres étaient heureux de voir Leia une dernière fois, et maintenant ils veulent rétroactivement la voir davantage.

Les fans voulaient plus de temps pour pleurer Han Solo

Une fois que Han a péri dans The Force Awakens, les fans ont remarqué que le film ne le pleurait pas beaucoup. Rey semblait réagir à son décès plus que Leia, et tout ce que nous avons vu de Chewbacca était l’éclat de rage initial lorsque Kylo Ren a tué son propre père.

. rapporte qu’il y avait une scène supplémentaire impliquant Chewbacca et Leia traitant de la perte de Han, mais elle a fini par être coupée du film.

Les bonnes scènes sont constamment coupées de films, souvent pour améliorer la stimulation. Ce qui a bouleversé les fans, c’est que cette scène supprimée n’apparaissait pas sur la version vidéo de Force Awakens.

L’acteur Joonas Suotamo, qui donne vie à Chewbacca dans la suite de la trilogie, a déclaré au Hollywood Reporter:

“Mon point de vue sur le câlin manqué de The Force Awakens était que Chewie était tellement préoccupé d’aider Finn que son temps pour pleurer et embrasser les gens est venu plus tard … Le processus de réflexion derrière cela était un peu différent de ce qui a fini par être dans le film, et ce genre de choses affecte toujours la prise de décision finale du jour. »

La mort de Han Solo était un problème que «Skywalker» a résolu

Certains fans ont des doutes sur The Rise of Skywalker, les cinéastes admettant que la production a été précipitée. Cependant, les fans ont eu une belle surprise divulgacher territoire, alors méfiez-vous si vous n’avez pas encore vu le film.

D’une part, Chewbacca a eu une réaction particulièrement émue et angoissée à la mort de Leia, et les cinéastes ont peut-être inclus cela pour compenser le moment manquant de The Force Awakens. Ayant déjà été frappé par la mort de Han, le Wookiee doit maintenant vivre sans une autre personne qu’il aimait.

Cependant, la plus grande guérison de tous est venue de Han lui-même, via un camée Harrison Ford surprise et non crédité. Alors que Kylo Ren / Ben Solo peine à se réconcilier avec ses méfaits, son père lui apparaît dans une vision et lui pardonne de s’être tourné vers le Côté Obscur de la Force.

C’était particulièrement significatif, venant de Han, qui n’est pas donné à des démonstrations émotionnelles. Ce moment a aidé à fournir la fermeture que les fans recherchaient – mieux vaut tard que jamais.