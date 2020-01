Les fans de Star Wars paniquent sur la scène supprimée de Han embrassant Luke

L’expédition de personnages fictifs n’a rien de nouveau, mais maintenant, la dernière vague d’obsession relationnelle semble être l’association de Guerres des étoiles«Luke Skywalker et Han Solo. Les adeptes de «Skysolo» sont convaincus que la paire originale de mecs stupides de la saga était complètement l’un dans l’autre, et cela est maintenant confirmé. Sorte de.

Le navire navigue depuis un certain temps, mais a été enflammé dans une explosion de notoriété après qu’un tweet d’un utilisateur de Twitter portant le nom sans ambiguïté de «Kayla, chef de la révolution du skysolo» est devenu viral. Dans un screencap Tumblr, cite Mark Hamill, dans lequel il déclare que pendant la scène après le sauvetage de Luke de Hoth dans The Empire Strikes Back, Harrison Ford a improvisé un baiser au lieu de livrer sa ligne scénarisée.

Je viens de découvrir que Harrison Ford a embrassé Mark Hamill dans l’une des scènes supprimées, ils ont vraiment crié les droits de Skysolo! pic.twitter.com/ijTZbOh8b1

– 𝑲𝒂𝒚𝒍𝒂 ✧ leader de la révolution skysolo (@Iukeskysolo) 10 janvier 2020

Les gens ont réagi avec plaisir à la nouvelle, partageant avec Internet dans son ensemble leurs réflexions sur la révélation à la lumière associée dans laquelle elle met les personnages.

Han et Luke sont tellement gays. Pourquoi sont-ils comme ça, embrasse déjà bon sang

– Leon (@lynelheart) 11 janvier 2020

Apparemment, toute l’histoire de la franchise Star Wars a été des acteurs essayant sans succès de la faire gayer. https://t.co/JsYA1FpE07

– Kieron Moore (@KieronMoore) 11 janvier 2020

Je veux dire que tu peux blâmer Luke d’être amoureux de Han? c’est un joyau pic.twitter.com/H5q1UBCCjW

– soph ll ceo de skysolo (@lukcsforce) 13 janvier 2020

Luke et Leia se sont embrassés, vous ne pouvez pas me convaincre du contraire otherwise pic.twitter.com/ziYXiGwAiM

– yoana | skysolo rights 🧚🏻‍♀️ (@rcmanv) 12 janvier 2020

Han a embrassé Luke ET lui et Lando étaient un élément ouais cette salope stupide obtient tous les mecs chauds de la galaxie

– ⎊ 𝙢 | 𝙞𝙖 ⎊ (@stankrhodes) 10 janvier 2020

tout ce que je fais, c’est pleurer parce qu’il n’y a pas de contenu skysolo, puis faire moi-même du contenu skysolo et pleurer parce que c’est triste pic.twitter.com/26JecHyem7

– olly wan kenobi (@ollythen) 12 janvier 2020

Skysolo dans la nouvelle décennie 😔👌 pic.twitter.com/4Z4ptEkSKx

– Bunn @ Fe3h heures (@GhostBunn) 13 janvier 2020

La diversité dans l’univers Star Wars est notoirement minime et avec la représentation LGBT en particulier recevant une très courte durée, le premier et le seul moment canoniquement gay de la saga a été un bref baiser lors d’une scène animée de The Rise of Skywalker entre une paire de périphériques Combattants de résistance. Si ce tweet est exact, cela signifierait que nous aurions pu voir des personnages gays dans la saga pendant des décennies sans aucun problème, car il y a ses protagonistes originaux à citer comme précédents.

Il vaut probablement la peine de souligner que la citation en question n’est pas financée et qu’une consultation rapide avec Google ne peut en trouver aucune origine, mais pourquoi cela gâche-t-il votre plaisir? Dans tous les cas, l’une des rares personnes capables de faire la lumière sur la situation d’une manière ou d’une autre garde ses pensées pour lui-même et est parfaitement à l’aise de laisser les gens croire ce qu’ils veulent. Oui, Guerres des étoiles la légende Mark Hamill a maintenant abordé la scène avec le Tweet suivant, refusant de le confirmer ou de le nier:

Je ne m’embrasse jamais et je ne dis rien. 💋 https://t.co/x43HVKMib4

– Mark Hamill (@HamillHimself) 11 janvier 2020

Dites-nous, cependant, que pensez-vous de cette nouvelle révélation? Est-ce que cela change la façon dont vous vous sentez à propos de Luke et / ou Han? Faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.