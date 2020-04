Les fans de Star Wars pensent que la NASA transforme la lune en une étoile de la mort

Depuis sa première en 1977, Guerres des étoiles a laissé un impact culturel sur presque tout ce qui a suivi. La saga de science-fiction est devenue si populaire que même l’initiative de défense stratégique du président Ronald Reagan a gagné le surnom de «programme Star Wars» pour honorer la création de George Lucas.

En ce qui concerne le monde de cette galaxie, très loin, l’empreinte de références ou l’influence du récit transcende même certaines des plus grandes œuvres d’art de l’histoire humaine, donc cela ne devrait pas surprendre que beaucoup de Star Wars ‘les fans dévoués voient le modèle de leur histoire de science-fiction préférée dans tout ce qu’ils rencontrent.

Bien sûr, c’est le plus souvent une tendance inoffensive, mais parfois, les théories du complot deviennent virales à la suite de nouvelles preuves, bien que toujours à titre drôle et innocent, et la dernière implique la proposition de la NASA de construire un télescope de l’autre côté de la lune. Apparemment, ce nouveau télescope offrirait des avantages par rapport aux autres types de matériel dont ils disposent déjà, mais le rendu du design par un artiste a convaincu certains fans de Star Wars que l’organisation fédérale voulait construire une étoile de la mort.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la grille verte et le disque incurvé ressemblent étrangement à la station spatiale qui tue la planète, sans parler du fait que la taille globale de la lune conviendrait réellement. Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de Star Wars deviennent fous à ce sujet, et voici certaines des choses qu’ils avaient à dire sur le nouveau télescope de la NASA sur les réseaux sociaux.

L’étoile de la mort de la NASA est heureusement de l’autre côté … de la lunehttps: //t.co/k6qMxcpmZk

HT @bruces

– Martin King (@timekord) 15 avril 2020

La NASA a dévoilé un plan pour construire un radiotélescope massif sur la lune dans un projet qui semble emprunter à la conception de l’étoile de la mort destructrice de la planète dans Star Wars.https: //t.co/icRiD9jGvv

– Jason (@ Jasonvalliere2) 8 avril 2020

LCRT hein, @Nasa? Cela ressemble à Death Star pour moi. pic.twitter.com/oAqaiwzmU8

– Sterling (@alaskan_sterfry) 10 avril 2020

https://t.co/EYT6kX6kKu Ajout de la touche réelle du logo Death Star. À propos du temps.

– AsteroidStryke (@AsteroidStryke) 15 avril 2020

Boss de la NASA: Je veux une réflexion originale. Phil, qu’est-ce que tu as pour moi?

Phil: Et si vous transformiez la lune en étoile de la mort?

Boss de la NASA: J’aime ça… faisons-le. https://t.co/9bceu6eMhr

– John Rafacz (@jrafacz) 15 avril 2020

“Ce n’est pas la lune”

Peuvent-ils simplement ajouter un laser visible depuis la terre pour les merdes et les rires?

Le plan de la NASA pour transformer la lune en télescope ressemble à l’étoile de la mort – VICE https://t.co/0YwMDz27dl #chewey #hansolo #thatsnomoon #telescope

– jkonowe (@jkonowe) 14 avril 2020

Peut-être que la «Space Force» nous montrera être «l’Empire» comme dans Star Wars.

Le plan de la NASA pour transformer la lune en télescope ressemble à l’étoile de la mort #SmartNews https://t.co/skkSgHsPgm

– Voix de la raison 🌺🧢☮️ ❤️ (@ S_Hudson9270) 12 avril 2020

La NASA construit secrètement une étoile de la mort https://t.co/bmPk7HVu4D pic.twitter.com/QY8jsZz0w6

– Carrick MacGiolla Eain (@carrick_mcclean) 13 avril 2020

La NASA construit enfin l’étoile de la mort?

– Walter Wohlstand (@WalterWohlstand) 15 avril 2020

La NASA n’a pas encore trouvé de solution abordable pour pouvoir envoyer des gens sur la lune régulièrement, sans parler de concevoir une arme à partir de Guerres des étoiles qui est technologiquement bien supérieur à ce que la civilisation humaine peut évoquer, du moins pour l’instant. Mais que se passe-t-il si les scientifiques utilisent ces extraterrestres dans la zone 51 pour concevoir cette arme? (Assommez-vous, théoriciens du complot!)

Dites-nous, que pensez-vous de la proposition de la NASA? Assurez-vous de vérifier ce nouveau projet sur leur page officielle et faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.