Les fans de ‘Star Wars’ peuvent désormais regarder chaque film principal en un seul endroit

Disney + commence à monter les enchères, ajoutant plus de films à la liste du service de streaming, qui comprend désormais l’offre de tous les films Star Wars autres que Solo: A Star Wars Story. Beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ce que les derniers Jedi soient ajoutés avant que le monde ne voie 2020, et pourtant la voici.

L’intention, bien sûr, était d’inciter tout le monde à regarder les huit épisodes de la saga Skywalker pour exciter ceux qui étaient toujours assis sur la clôture à voir Star Wars: The Rise of Skywalker.

Avec Solo probablement ajouté à la gamme Disney + à un moment donné cette année, qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des services de streaming concurrents? L’actualité récente de la suppression de quelques titres par Disney + après seulement un mois et demi d’existence peut inquiéter certains à propos de l’utilisation par la maison de la souris du processus de «coffre-fort».

Avec “The Last Jedi” disponible maintenant, l’opinion à ce sujet a-t-elle changé?

Daisy Ridley et Mark Hamill | Visual China Group via . / Visual China Group via .

Ceux qui ont discuté avec les fans de Star Wars sur les réseaux sociaux au cours des dernières années savent probablement ce que certains des purs et durs pensent de The Last Jedi et de son directeur, Rian Johnson. Si l’on peut affirmer que Johnson a été justifié récemment avec des retours au box-office pour ses Knives Out, il pourrait également avoir été pardonné par certains puristes de Star Wars.

Après des critiques mitigées pour The Rise of Skywalker, certains qui se sont prononcés contre TLJ pensent maintenant que cela ressemble à un chef-d’œuvre en comparaison. Personne ne peut contester que Johnson a pris la saga dans des directions inattendues pour garder tout le monde sur ses gardes. Bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec la direction (y compris une partie de la distribution), il semble y avoir maintenant un certain recul sur le fait que les risques créatifs valent peut-être le prix du billet.

TRoS a vraiment rendu service aux fans sur le plan émotionnel, donc que cela plaise ou non dépend de ce que le spectateur pense des liens avec la trilogie originale. Un consensus général se dessine, cependant, sur le souhait que Star Wars prenne des directions plus audacieuses que ce que J.J. Abrams réussit.

Là encore, avec d’autres rumeurs selon lesquelles Disney se mêlerait de ce qu’Abrams voulait vraiment faire, cela incite les gens à demander à Disney / Lucasfilm de publier la coupe originale du film d’Abrams.

Y aura-t-il des bricolages avec les films ‘Star Wars’ sur Disney +?

Après la sortie de la trilogie originale sur Disney + le 12 novembre, tout le monde a découvert qu’il y avait quelques modifications surprenantes dans A New Hope. Au départ, tout le monde pensait que George Lucas l’avait fait en 2019 pour une raison quelconque. Il s’est avéré que Disney a déclaré que Lucas avait fait les changements il y a des années.

L’un des plus importants était la scène de tournage Greedo / Han Solo où Greedo semble tirer en premier et prononcer l’exclamation désormais bizarre et emblématique “McClunkey!”

Il n’y a pas beaucoup d’explications sur la raison pour laquelle il y a eu un changement aussi étrange dans cette scène. À cause de cela, il vaut la peine de se demander si l’un des autres films sera bricolé en cours de route. Peut-être que J.J. La coupe d’Abrams de The Rise of Skywalker fera son apparition lors de sa sortie sur Disney + plus tard dans l’année.

Personne ne devrait retenir son souffle pour cette attente. Quoi qu’il en soit, Disney ayant récemment supprimé quelques titres, il est tout à fait possible que les films Star Wars puissent bénéficier du traitement du coffre-fort.

Peut-être que Disney + ne veut pas que son public soit trop gâté

Enfin, avoir les films Star Wars les plus communs en un seul endroit est un rêve de longue date devenu réalité pour ceux qui ne veulent pas investir dans les coûteux ensembles Blu-Ray / DVD de la dernière décennie. Combien de temps ils dureront, il est maintenant question de savoir si Disney + est clairement heureux de déclencher le saut de certains titres, comme les films Home Alone.

Peut-être qu’ils ne le feront pas avec Star Wars, mais beaucoup de gens doublent sur leurs supports physiques au cas où. À ce stade, c’est peut-être un bon plan de regarder les huit films maintenant en 4K avant qu’ils ne soient enfermés dans un coffre-fort numérique simplement parce que Disney ne croit pas à gâter son public à la complaisance.