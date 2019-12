Les fans de Star Wars remercient J.J. Abrams pour la montée de Skywalker et la trilogie de la suite

Bien que le nouveau Star Wars: The Rise of Skywalker n'a certainement pas été du goût de tout le monde, il est évident qu'il y a un bon nombre de fans qui ont apprécié J.J. La finale de la trilogie Sequel d'Abrams, dont beaucoup sont maintenant allés sur Twitter pour remercier le réalisateur pour ses contributions à la saga Skywalker.

Il faut dire que ça n'a pas été une grande semaine pour le long métrage de clôture de Lucasfilm, entre les chiffres relativement faibles du box-office du film, sa réception critique mitigée et le plus bas CinemaScore pour tous les films en direct de Star Wars à ce jour.

Néanmoins, si vous faites défiler vers le bas ci-dessous, vous ne trouverez qu'un petit échantillon des fans qui pensent qu'Abrams mérite un crédit, que ce soit pour sa dernière photo ou pour avoir présenté les principaux acteurs de la trilogie suite avec The Force Awakens 2015:

#thankyoujjabrams pour le casting d'Adam Driver en Kylo Ren (n'oubliez jamais cela) et vous avez commencé et terminé #StarWars avec de super nouveaux personnages! #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/FNOpZ1z629

– choadila (@cho_adila) 24 décembre 2019

#thankyoujjabrams pour Rey. Son approche inlassablement positive et aimable de la vie, malgré ses années de traumatisme, inspire les personnes âgées – je veux dire par moi – et les jeunes comme mes filles. Ils empruntent parfois ses cheveux mais plus souvent son courage.

– Ryan Call (@ IG801) 24 décembre 2019

Et un GRAND #thankyoujjabrams pour avoir corrigé une erreur de 42 ans en donnant finalement à Chewie sa médaille. pic.twitter.com/1R0OkDYk2x

– Le Park-tridge dans un Pear Tree Pals (@parkpalstv) 24 décembre 2019

#thankyoujjabrams pour avoir supporté une communauté qui est impossible à satisfaire et détruit constamment ce qu'elle prétend aimer pic.twitter.com/XOVt4zMMV0

– Sean (@shaggertee) 24 décembre 2019

#thankyoujjabrams pour avoir créé mes personnages préférés de tous les temps. J'aime tellement la trilogie de la suite, car il y a vraiment quelqu'un pour tout le monde à se rapporter ou à se voir dans👏🏽 @jjabrams pic.twitter.com/Jx5OFHO8ph

– Roues (@ Wheels02) 24 décembre 2019

The Rise of Skywalker était tout ce que j'espérais et plus encore. Merci d'avoir lié toute la saga. Tous les personnages ont été rachetés, et c'était créatif et beau. Je suis éternellement reconnaissant. 💙❤ # thankyoujjabrams pic.twitter.com/qXibGvgdsT

– Charis (@CharisClouds) 24 décembre 2019

#thankyoujjabrams pour avoir réussi d'une manière ou d'une autre à la tâche inhumainement impossible de relancer la franchise Star Wars, puis de lui avoir donné une conclusion appropriée et satisfaisante. Merci aussi pour la façon dont vous bloquez vos scènes et la façon dont vous déplacez la caméra, c'est vraiment bien. pic.twitter.com/PWwQwmns2H

– ⚡️❄️Damian❄️⚡️ (@DCFlashshill) 24 décembre 2019

#thankyoujjabrams pour avoir ravivé ma passion pour Star Wars, pour m'avoir rappelé pourquoi j'en suis tombé amoureux; merci de m'avoir présenté une merveilleuse distribution de nouveaux personnages et d'avoir montré tant d'amour aux anciens.

Merci de m'avoir invité à aimer Star Wars plus que jamais auparavant pic.twitter.com/vjTR3Lx65e

– Bailey – 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐖𝐀𝐑𝐒 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐬𝐨𝐨𝐧 ⚠️ (@loverboymedia) 24 décembre 2019

#ThankYouGeorgeLucas pour nous avoir donné Star Wars #thankyoujjabrams pour nous l'avoir rapporté # thankyourianjohnson pour l'avoir traité comme de l'art # thankyouStarWars pour être ce que vous êtes

Merci pour le plaisir, la joie, les leçons, les aventures, le sens et l'espoir

– Timothy Drennan (@TimothyDrennan) 24 décembre 2019

# ThankYouJJAbrams # ThankYouRianJohnson # ThankYouGeorgeLucas # ThankYouIrvinKershner # ThankYouRichardMarquand # ThankYouGarethEdwards # ThankYouRonHoward

Merci à tous d'avoir réalisé 42 ans de films Star Wars sur le grand écran.

– Marc Lombardi (@marclombardi) 24 décembre 2019

Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de recherches en ligne pour trouver des gens qui ne l'étaient pas alors n'étaient pas si enthousiastes à propos de The Rise of Skywalker, avec de nombreux téléspectateurs décriant le film comme un travail désordonné et surchargé qui essaie trop dur de plaire aux fans qui ne se souciait pas de The Last Jedi de 2017.

Cela étant dit, après tout le drame en ligne qui s'est déroulé ces dernières années, livrer un film Star Wars véritablement agréable à la foule allait toujours être une bataille difficile, et même Abrams lui-même a admis qu'il n'allait jamais faire un film qui a satisfait tout le monde.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le box-office mondial brut pour Star Wars: The Rise of Skywalker se chiffre à environ 433,5 millions de dollars – un chiffre décevant par rapport aux normes de Sequel Trilogy, même si nous avons maintenant dépassé le point où le film peut être considéré comme une bombe pure et simple. Mais alors que la saga Skywalker sort avec un gémissement, relativement parlant, Disney a maintenant quelques années pour se regrouper avant que le prochain film ne sorte en salles en 2022.