Les fans de Star Wars se souviennent de Carrie Fisher trois ans après sa mort

Il est difficile de croire que cela fait trois ans depuis la mort prématurée de Carrie Fisher. Son décès a été un énorme choc pour Guerres des étoiles fans, avec l'actrice au milieu d'une renaissance en fin de carrière après le retour de Leia Organa dans la trilogie Sequel et la publication de son livre à succès The Princess Diarist.

Pour compliquer les choses, même si elle est morte depuis trois ans, elle a une longue vie après la mort. Star Wars: The Last Jedi est sorti après sa mort et Star Wars: The Rise of Skywalker l'a ramenée en utilisant les miracles du montage moderne. Tout cela signifie que les fans sont impatients de montrer leur appréciation pour son travail et sa personnalité. Et ci-dessous, vous pouvez trouver juste une sélection de réponses des médias sociaux:

~ Je n'ai jamais changé qui je suis. Je viens de l'accepter de plus en plus. Être heureux, ce n’est pas obtenir ce que vous voulez, c’est vouloir ce que vous avez ~ Carrie Fisher 🌹 Forever in our hearts! Je t'aime @carrieffisher 💜 1956-2016 🙏🏼 pic.twitter.com/T3pdvJZSAg

En pensant à Carrie Fisher à l'occasion du troisième anniversaire de son décès. Elle était unique en son genre, un dur à cuire absolu qui n'avait pas peur de vivre ou d'aimer librement. pic.twitter.com/HO0OCYDIvM

✨carrie fisher✨

quelle femme incroyable, inspiration, icône et être humain sain qui me manque beaucoup, qu'elle vive éternellement dans tous nos cœurs, j'aspire à être aussi incroyable qu'elle l'était et l'est toujours! tu me manques carrie x @ starwars @HamillHimself #StarWars #PrincessLeia #CarrieFisher pic.twitter.com/e0BVaWr6bx

#CarrieFisher est certainement dans mon esprit 2 jours! C'était une belle âme! Pas seulement bc de #StarWars mais bc (vous) Carrie était si courageuse pour défendre 4 personnes avec handicap et dépendances; un ❤ d'or. TY Carrie d'en haut🕊! @starwars #CarrieOnForever 🙏🏻s 4 #BillieLourd & family. pic.twitter.com/dbm58JU8sV

Tu nous manques Carrie. Notre princesse, notre rebelle, notre général.

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫 # MayTheForceBeWithYou #CarrieFisher #PrincessLeia #GeneralLeia pic.twitter.com/XdzZZadGCV

aujourd'hui, je ne porterai PAS mon soutien-gorge pour me souvenir de notre maman de l'espace carrie fisher # CarrieOnForever pic.twitter.com/vgmEGh9wVs

"Je n'ai jamais changé qui je suis. Je l'accepte de plus en plus. Être heureux, ce n'est pas obtenir ce que tu veux, c'est vouloir ce que tu as"

Carrie Fisher

En ce jour 1956-2016 #CarrieFisher pic.twitter.com/equg5KIE8R

aujourd'hui marque 3 ans sans pêcheur carrie. carrie était une femme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions, elle était ouverte sur sa santé mentale et luttait contre la toxicomanie. elle était ce qui ne peut être décrit que comme une inspiration. nous t'aimons carrie, repose en paix <3 pic.twitter.com/5gk0eDlZAS

Au-delà de Leia, Fisher a joué dans The Blues Brothers, Hannah, Her Sisters et le classique de la romance de 1989, Quand Harry a rencontré Sally. Elle était également remarquable pour ses écrits hilarants et francs sur ses difficultés avec la toxicomanie et la santé mentale. Les films de Star Wars et l'amour des fans pour elle signifieront que son héritage restera toujours en vie, quelque chose que l'effusion d'affection d'aujourd'hui prouve certainement.

Cependant, espérons qu'avec The Rise of Skywalker, Disney est enfin prêt à laisser Leia se reposer. Malgré leurs assurances que son apparition post-mortem dans le film serait de bon goût et transparente, cela ne semblait pas juste. Vous avez senti que ses répliques n'étaient pas en réaction à tout ce que les autres acteurs disaient, et le fait qu'elle soit restée immobile au milieu des scènes tandis que d'autres se déplaçaient autour d'elle était très étrange. Cela dit, je suis prêt à parier qu'elle aurait trouvé le fait qu'elle apparaît toujours dans Guerres des étoiles des films trois ans après sa mort amusante, d'une manière sombre.