Les fans de Star Wars sont partis en attendant Disney – HITC

La saison 7 de Star Wars: The Clone Wars est enfin sortie aux États-Unis, mais quand les fans britanniques pourront-ils se connecter?

L’année 2019 a vu une nouvelle ère commencer pour la franchise Star Wars.

Alors que The Rise of Skywalker a mis fin à Skywalker Saga, The Mandalorian est devenu la toute première émission de télévision Star Wars en direct lors de sa première sur Disney + en novembre.

Maintenant, en 2020, l’avenir de Star Wars sur Disney + est de plus en plus assuré, car la deuxième version majeure de Star Wars vient de frapper la plate-forme aux États-Unis sous la forme de The Clone Wars saison 7 qui est enfin arrivée après la saison 6 nos écrans en 2014.

La saison 7 de Clone Wars est arrivée

C’est vrai, le 21 février 2020, le premier épisode de la saison 7 de The Clone Wars est sorti sur le nouveau service de streaming Disney Disney +.

C’était le premier des 12 épisodes qui seront publiés chaque semaine d’ici le 8 mai.

Comment les fans du Royaume-Uni peuvent-ils regarder?

Malheureusement pour les fans du Royaume-Uni, la saison 7 de The Clone Wars est exclusive à Disney + qui, au moment de la rédaction, n’est pas encore sortie au Royaume-Uni.

Cependant, il a été révélé que Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni le 24 mars 2020.

Chaque mois, Disney + devrait coûter 5,99 £ tandis qu’un abonnement annuel est de 59,99 £. Les fans désireux peuvent toutefois bénéficier d’une réduction, car ceux qui pré-commandent le service avant le 23 mars peuvent obtenir un abonnement d’un an pour 49,99 £.

Nous avons un peu d’attente entre nos mains

Disney + devrait être lancé ici au Royaume-Uni le 24 mars 2020, mais même alors, bien que cela soit prévu, Disney n’a pas confirmé que la saison 7 de Clone Wars sera disponible au lancement ici au Royaume-Uni.

Même The Mandalorian, qui a été lancé aux côtés de Disney + US en novembre, devrait sortir chaque semaine ou au moins échelonné ici au Royaume-Uni après que les comptes de réseaux sociaux de Disney + ont confirmé que les épisodes “ commenceraient à être lancés à partir du 24 mars ” plutôt que tous sortis en même temps. .

Disney + devrait sortir au Royaume-Uni le 24 mars et il est prévu, bien que cela ne soit pas confirmé, que la saison 7 de The Clone Wars sera disponible à regarder à ce moment-là.

