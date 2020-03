Les fans de “ Superstore ” s’inquiètent de la relation d’Amy et Jonah après le départ de America Ferrera

Le 28 février, America Ferrera a annoncé qu’elle quitterait Superstore à la fin de la saison en cours. Superstore a déjà été renouvelé pour une sixième saison, mais Ferrera n’apparaîtra plus comme Amy Sosa. Pour cette raison, certains fans s’inquiètent de ce qui arrivera à la relation entre Amy et le personnage de Ben Feldman, Jonah Simms.

America Ferrera et Ben Feldman | Paul Archuleta / .

America Ferrera a annoncé qu’elle quittait ‘Superstore’

Ferrera a annoncé son départ de Superstore sur Instagram. L’actrice a partagé plusieurs photos avec ses collègues membres de la distribution ainsi qu’un adieu émotionnel au spectacle.

La publication Instagram se lit comme suit:

«Les cinq dernières années sur Superstore ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière. Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et équipe m’a donné l’opportunité de grandir en tant que personne et conteuse. Je suis tellement reconnaissant envers mes partenaires de NBC et Universal Television pour le soutien et la conviction qu’ils ont toujours placés dans l’émission, et je suis très reconnaissant au brillant Justin Spitzer d’avoir créé le monde drôle, intelligent et pertinent de Superstore et d’avoir invité moi d’en faire partie. Alors que je commence le chapitre suivant pour ma famille et ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès à ma famille bien-aimée de Superstore. »

Qu’arrivera-t-il à Amy et Jonah?

Depuis le début du spectacle, Amy a été un personnage central, et sa relation avec Jonah est un point clé de l’intrigue. Les deux ont commencé comme une romance lente, et sont maintenant un couple solidifié.

La saison 5 de Superstore a montré que la relation d’Amy et Jonah était stable, les deux plaisantant sur le fait de se marier. Cependant, certains fans s’inquiètent du sort du couple après qu’il a été laissé entendre qu’Amy pourrait se voir proposer un emploi dans l’entreprise.

Jonah a toujours été anti-entreprise, et certains fans craignent que la sortie de Ferrera ne signifie la rupture du couple. Parce que Jonah et Amy ont fait partie intégrante de Superstore, certains fans se demandent ce que l’avenir réserve à la série.

“Le problème avec l’amérique qui quitte la grande surface est que l’émission (depuis le tout début) est l’histoire d’Amy et Jonah. C’était une chose quand Steve a quitté le bureau et ça aurait été complètement différent si John ou Jenna étaient partis. Le moule qui contient l’histoire a disparu », a tweeté un fan.

Les fans de “Superstore” ne sont pas heureux que le couple puisse se séparer

Après que Ferrera a annoncé ses nouvelles, certains fans de Superstore ont exprimé leur inquiétude pour Amy et Jonah sur Twitter.

“Les gars qui tweetent que le supermarché n’est pas la même chose sans l’Amérique n’est-ce pas la haine? ce n’est pas le cas. les autres personnages sont super et je les aime, mais dès le premier jour, une grande partie de ce spectacle a été la dynamique d’Amy et Jonah et la façon dont ils s’influencent, romantiques ou non », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Il n’y a vraiment aucun avenir pour Jonah et Amy après la plus longue combustion lente et à peine les interactions de cette saison, nous sommes payés DUST”, a tweeté un fan.

Un autre fan a tweeté: «Que dois-je faire maintenant que je sais qu’Amy ne sera pas en s6? Comment suis-je censé regarder le reste de S5 en sachant qu’Amy et Jonah pourraient se séparer à un moment donné? et la proposition? et le mariage? et toutes les taquineries et préfiguration? QUELLE ÉTAIT LA RAISON???”

“Si amy et jonah se séparent, je poursuivrai nbc pour dommages émotionnels”, a tweeté un fan.