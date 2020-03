Les fans de terroristes ne peuvent pas en avoir assez du camée surprise de Netflix – HITC

Paradise PD vient de revenir sur Netflix pour sa deuxième saison tant attendue et présente un sacré camée inattendu.

Bien que Netflix soit surtout connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, quelque chose que le géant du streaming n’est souvent pas félicité aide à dénicher de nouveaux talents d’acteur passionnants.

La série Sex Education le montre bien avec une foule de talents inconnus qui ont percé pour gagner des rôles principaux dans la saison la plus récente.

À l’inverse, Netflix est également connu pour pousser le bateau avec des émissions de télévision qui ne seraient pas normalement diffusées sur les chaînes de télévision traditionnelles.

La comédie d’animation pour adultes Paradise PD est l’exemple parfait des deux, car la comédie torride accueille un acteur vocal inattendu dans son lot d’épisodes nouvellement publié.

Paradise PD revient sur Netflix

Après que la saison 1 ait fait sensation avec ses thèmes pour adultes et son humour inapproprié en 2018, Paradise PD est enfin sorti pour sa deuxième saison très attendue.

Le nouveau lot de huit épisodes est sorti le 6 février 2020 et propose même un épisode de croisement surprise qui fait honte à l’épisode de croisement de Family Guy et The Simpsons de 2014.

La star de YouTube Terroriser fait une apparition surprise

L’un des principaux sujets de discussion parmi les fans de la saison 2 a été le camée de l’épisode 5 de la star de YouTube Terroriser, qui compte 3,3 millions d’abonnés sur le site de partage de vidéos.

Le YouTuber, dont le vrai nom est Brian Hanby, apparaît dans la saison 2 (ou partie 2) en tant que commissaire-priseur d’unités de stockage qui vend une unité de stockage à Bullet.

Son camée n’est peut-être que bref, mais le t-shirt arborant le logo que porte son personnage animé est un énorme cadeau que le commissaire-priseur est la star de YouTube qui taquine son apparition dans Paradise PD depuis quelques mois.

Les fans de Terroriser réagissent au camée “étonnant”

Il est sûr de dire que les fans de Terroriser ont été extrêmement excités d’apprendre son apparence de camée, même si l’apparence de YouTuber était totalement à l’écart.

Un fan sur Twitter a déclaré: “QU’EST-CE QUE LE TERRORISTE EST AU PARADIS PD?!”

Un autre a ajouté: “Vous êtes au paradis PD? !!! Holy s *** ne peut pas attendre “

Et enfin, ce fan, qui a vu l’épisode, a déclaré: «Je viens de voir @Terroriser dans Paradise PD. C’ÉTAIT ÉCLAIRÉ. ”

La saison 2 de Paradise PD est disponible en streaming maintenant après la sortie du nouveau lot d’épisodes le 6 mars 2020.

