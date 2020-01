Les fans de «The Bachelor» condamnent Peter Weber pour son comportement indécis

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 Episode 4.] Les marées ont tourné sur la saison de Peter Weber de The Bachelor. Dans l’épisode du 27 janvier, les fans ont regardé les candidats restants aérer leurs griefs après que Weber ait ramené un acteur éliminé et lui ait donné la rose pour une date de groupe à laquelle elle n’avait même pas assisté. Maintenant, le pilote de 28 ans craint que les femmes ne le rejoignent avant la prochaine cérémonie des roses. Et à première vue, les fans de Bachelor Nation sont à bord, tirant sur le comportement indécis de Weber sur les médias sociaux.

Alayah Benavidez revient “The Bachelor” Saison 24 Episode 4

Dans The Bachelor Saison 24 Episode 4, Alayah Benavidez revient pour effacer son nom. L’ancienne Miss Texas USA fait savoir à Weber qu’il s’est laissé «manipuler» par d’autres candidats, dont Victoria Paul. Auparavant, Victoria P. a affirmé qu’elle ne connaissait Alayah que pendant environ trois heures. Mais quand Alayah revient pour défendre son personnage, elle révèle qu’elle est de bons amis avec Victoria P. et ils ont même fait un voyage à Vegas ensemble.

De toute évidence, quelqu’un ment. Et quand Weber affronte Victoria P., elle admet qu’elle a menti sur leur amitié, confirmant leur voyage à Vegas. Weber essaie également d’obtenir plus d’informations, mais l’ancienne Miss Louisiana USA pleure et lui dit qu’elle lui a dit «sa vérité».

Plus tard, Weber, Alayah et Victoria P. s’assoient ensemble et discutent. Alayah dit qu’elle se sent trahie et qu’ils diffusent certaines choses. Mais finalement, Weber voit “Victoria n’est pas exactement qui je pense qu’elle est.” Puis le célibataire parle avec Alayah et lui demande de retourner à la maison, espérant passer le drame.

Les candidats «The Bachelor» expliquent leurs frustrations avec Peter Weber

Il est clair que Weber a passé toute la soirée à traiter avec Alayah et Victoria P – un phénomène courant cette saison. Bien sûr, cela laisse les 12 femmes restantes à la date du groupe sans aucun temps après un match de football difficile plus tôt dans la journée.

Finalement, Weber revient dans le groupe avec Alayah, annonçant son retour. Il lui présente également le groupe date rose devant tout le monde. “Une fille qui a obtenu la rose n’était même pas à la date”, explique Hannah Ann Sluss dans un confessionnal.

La prochaine fois que Weber voit les femmes, c’est au cocktail de la cérémonie des roses. Et les choses ne se sont pas exactement calmées. Plusieurs femmes expriment leur déception face au célibataire.

“Je suis désolé, Peter”, dit Deandra Kanu. «Je ne me suis jamais senti aussi sous-estimé par quelqu’un. Et pour nous qui sommes allés au rendez-vous en groupe, qui nous sommes sortis sur le terrain de football, et qui ont littéralement les ecchymoses physiques à montrer, puis pour vous de venir au cocktail et de nous ignorer … puis de marcher dans la main en main avec Alayah, c’était comme la plus grosse gifle au visage. Je ne pouvais même pas te regarder. “

Weber s’explique, révélant qu’il aurait dû donner à Alayah une rose lors de la précédente cérémonie des roses. Il prétend également qu’il se sentait influencé par les autres et qu’il était en colère parce qu’il n’avait pas fait ce qu’il voulait. Weber présente ensuite ses excuses aux femmes.

Pour le dire simplement, la fin de l’épisode est un gâchis. Les femmes attaquent Alayah. Pendant ce temps, d’autres appellent Weber pour avoir choisi de se concentrer sur le drame au lieu d’apprendre à connaître chaque individu. «Je crains que toutes ces filles ne sortent, renoncez simplement à cela», dit Weber. «J’ai l’impression qu’ils sont déçus de moi. Et je comprends, je ne leur en veux pas. “

Les fans de «The Bachelor» réagissent à Peter Weber pendant la semaine 4

Peter Weber | Eric McCandless / ABC via .

Après l’épisode The Bachelor du 27 janvier, les fans ont partagé leurs réflexions sur les actions de Weber sur les réseaux sociaux. Et de nombreux téléspectateurs ont clairement été déçus par le joueur de 28 ans.

“Peter devrait être renvoyé chez lui @BachelorABC”, a écrit un fan sur Twitter.

“Peter est littéralement le célibataire le plus inconscient et le plus inconsidéré qui ait jamais existé !!!! #TheBachelor », a écrit un autre fan.

Pendant ce temps, d’autres fans ont comparé Weber à d’autres candidats qui étaient en lice pour le titre de Bachelor.

“Vous savez qui ne serait pas un Bachelor problématique ??”, a tweeté un fan à côté d’une photo de Mike Johnson.

Un autre fan a tweeté: «Les roses sont rouges. Les producteurs de licence sont intelligents. Peter a ramené Alayah. Tyler C ne le ferait jamais. »

Cela dit, de nombreux fans ont souligné que Weber aurait pu être manipulé par les producteurs et ne sait tout simplement pas comment gérer le drame car il veut plaire à tout le monde. Sur Reddit, un fan a écrit:

Je pense vraiment que les producteurs voient son incapacité à prendre une décision et la laissent s’accumuler et jouer. En fin de compte, HE doit faire quelques pas pour donner le ton dont il est responsable. Et je veux dire que d’une manière que le plomb est toujours en charge, pas parce que c’est l’homme. Rachel aurait trié cette merde tout de suite.

Peter Weber exprime ses regrets sur “The Bachelor”

Indépendamment de ce qui se passera ensuite, Weber sait maintenant comment il est venu lors du tournage de The Bachelor. Lors d’entretiens en début de saison, le pilote Delta a révélé qu’il avait fait des erreurs.

«J’ai fait des erreurs à coup sûr. Cela ne fait aucun doute “, a déclaré Weber à Us Weekly le 9 janvier.” Je suis humain. Je ne veux donc pas le considérer comme un regret. J’en ai appris. “

Weber a également remercié ses concurrents pour avoir supporté certaines de ses actions. «J’ai eu beaucoup de chance que beaucoup de femmes aient été si patientes avec moi et elles m’ont montré beaucoup de grâce tout au long parce que je ne suis pas du tout parfaite. Pas même près », a déclaré Weber.

En toute honnêteté, les fans de Bachelor Nation ne demandent pas à Weber d’être parfait – ils veulent juste qu’il soit plus décisif et prenne en charge sa propre saison. Mais malgré tout, espérons simplement que le célibataire apprendra vraiment des événements des quatre premières semaines. Et peut-être que nous allons enfin arrêter de voir les producteurs tirer de manière si flagrante.

