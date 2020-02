Les fans de “ The Bachelor ” disent à Madison Prewett sur son Instagram qu’elle est “ trop bonne pour Peter [Weber]”

À la fin des villes natales, Madison Prewett a déclaré au célibataire Peter Weber qu’elle quitterait la série s’il couchait avec l’un de ses concurrents. Pendant le dîner de leur rendez-vous avec une suite fantastique, elle s’est enregistrée à sa demande. Weber a admis qu’il avait «été intime» et elle s’est levée et s’est éloignée. Le pilote l’a poursuivie.

«Je déteste cette situation en ce moment. Et je sais à quel point c’est difficile pour toi. Je ne peux pas te perdre. Dites quelque chose », a-t-il dit.

«Je me sentais vraiment mal là-dedans et, comme, je ne peux pas changer qui je suis. Comme, je ne peux pas changer. Je crois en ce que je représente et en ce dont j’ai besoin. Je ne peux pas changer ça, tu sais? Et je ne veux pas me sentir mal pour, par exemple, avoir ça et être ça, tu sais? ” elle lui a dit.

“Ne t’éloigne pas. Non. Je sais que je ne suis pas parfait. Je ne suis même pas proche. Si vous pouvez honnêtement me voir et vous ensemble pour toujours ne vous éloignez pas. Je vous en prie, non. Je sais que je t’ai blessé et je suis désolé pour ça. Mais ne vous éloignez pas de cela. Qu’avez-vous besoin de faire?” demanda Weber.

Les aperçus du prochain épisode montrent les femmes restantes qui demandent: “Où est Madison?” Certains fans émettent l’hypothèse que lorsque la mère de Weber lui crie de “la ramener à la maison”, elle parle de Madison. Reviendra-t-elle? Est-ce que Weber ira la chercher?

Madison est un favori des fans depuis le début de la saison de Weber. Mais au cours des deux dernières semaines, elle a été applaudie pour ne pas avoir compromis ses croyances. Elle a également été critiquée pour ne pas avoir exprimé ces croyances spécifiques plus tôt.

“Ecoutez. J’aime vraiment Madison, mais elle aurait dû le dire à Peter plus tôt. Pas une semaine avant une éventuelle proposition? » a tweeté un fan.

Sur Instagram de Madison, les fans font la queue pour féliciter le parent adoptif recruteur de s’être éloigné. Beaucoup d’entre eux insistent sur le fait qu’elle est «trop bonne pour Peter».

“Vous pouvez faire mieux que Peter”, a commenté un fan.

“Madi s’il te plait ne t’arrange pas !!!” insista un autre.

“Elle pourrait faire beaucoup mieux que Peter”, a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

«Ces vrais mots! J’ai l’impression que Madi a besoin de quelqu’un qui a une meilleure relation avec Dieu que ce que Peter a montré », a écrit un autre.

«Tu ferais mieux de ne pas dire oui si Peter propose. Il ne le mérite pas », a écrit un autre.

Pourquoi Peter Weber n’a pas été un célibataire populaire

Weber a été beaucoup critiqué tout au long de sa saison de The Bachelor. Premièrement, pour son indécision (par exemple, envoyer Alayah Benavidez chez elle, la ramener, la renvoyer chez elle), et, plus récemment, pour garder la concurrente controversée Victoria Fuller. Les fans ont qualifié Victoria F. de manipulatrice et sa relation avec Weber est toxique. Lors de leur dîner dans une suite fantastique, Weber a déclaré qu’il “apprécie” la difficulté de sa relation avec Victoria F.

“Je ne veux pas nécessairement que quelque chose soit si facile tout le temps et si monotone et sans défi”, lui a-t-il dit à la fin de leur dîner.

Après cela, les fans pensent qu’il ne devrait pas être avec quelqu’un comme Madison (ou Hannah Ann Sluss, d’ailleurs).

