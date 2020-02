Les fans de «The Bachelor» pensent que Madison Prewett et Peter Weber ont besoin de plus de temps d’écran ensemble

Dites ce que vous voulez, mais The Bachelor Season 24 est la saison la plus dramatique jamais – peut-être pas pour les bonnes raisons. Chaque heure, l’attention se détourne de la quête de l’amour et des femmes qui se battent impitoyablement. Mais malgré tout le drame, Madison Prewett et Peter Weber ont réussi à faire tomber amoureux les fans de Bachelor Nation. Et franchement, tout le monde meurt d’envie de voir le couple interagir davantage à l’écran.

La première impression de Bachelor Nation de Peter Weber et Madison Prewett ensemble

En dépit d’être appelée pour ses commentaires «authentiques et réels» d’un faux compte Instagram de fan en temps réel, Madison a reçu une entrée phénoménale le soir de la limousine. Elle a également reçu le premier rendez-vous en tête-à-tête avec Weber.

Pour la date, Weber a ramené Madison à la maison. Ensemble – parmi la famille proche et les amis – le couple a assisté au renouvellement des vœux des parents de Weber. Et bien que cela ait semblé un peu rapide pour certains fans de Bachelor, Madison et Weber ont réussi. Le pilote de 28 ans a également qualifié leur rencontre de “premier rendez-vous le plus incroyable de ma vie”.

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec Cosmopolitan en janvier 2020, Weber a jailli de son premier rendez-vous avec Madison.

«Madison était parfaite pour cette date. Avec certaines filles, cela aurait été bizarre », a déclaré Weber. «Rendez-vous à la maison, rencontrer non seulement mes parents mais toute la famille et la famille élargie… mais elle était dans son élément. En l’entendant dire à quel point elle était proche de sa famille et combien cela signifiait pour elle, j’avais l’impression d’avoir beaucoup de chance de l’avoir choisie. »

Que s’est-il passé entre Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor» Week 6?

Maintenant, Madison et Weber n’ont pas passé beaucoup de temps à l’écran ensemble depuis la première de The Bachelor. À la semaine 6, le couple n’a partagé que quelques moments brefs – mais intimes – ensemble. Cependant, ils sont tous deux clairement l’un dans l’autre.

Dans le sixième épisode, Madison a eu une date de groupe où le casting a filmé une telenovela ensemble. Mais la chimie de Madison et Weber a volé la vedette. Weber a écrit une scène pour eux et ils se sont embrassés.

“Il me fait sentir que je suis la personne la plus importante au monde”, a déclaré Madison. “Il est super intentionnel, me montrant combien il se soucie.”

Plus tard, Madison et Weber sont aperçus. Cependant, leur temps est interrompu par la forte dispute de Mykenna Dorn et Tammy Ly. Madison voulait les ignorer et continuer à vivre l’instant présent avec Weber, sans souci. Le célibataire finit par partir pour régler l’affaire. Mais même ainsi, Madison a reçu le rendez-vous du groupe de Weber.

Les fans veulent que Peter Weber et Madison Prewett reçoivent plus de temps d’écran ensemble

Casting de la saison 24 de «The Bachelor» | ABC / Craig Sjodin

Le Bachelor Week 6 a vraiment semblé solidifier le statut de favori de Madison aux yeux du fandom. Maintenant, les téléspectateurs veulent voir Madison et Weber livrer l’histoire d’amour que la franchise ABC réalité était censée livrer dès le départ.

“Honnêtement, regarder Madison et Peter ensemble est le seul moyen de traverser cette saison”, a écrit un fan sur Twitter.

«Bravo à la fille qui s’occupe de son entreprise et se concentre sur la construction de sa relation. Je stan une reine », a écrit un autre fan à côté d’une photo de Madison.

Pendant ce temps, d’autres fans ont exprimé ensemble leurs réflexions sur le temps passé devant Madison et Weber à l’écran – et clairement, ils n’en ont pas reçu assez.

“C’est une protestation contre les producteurs de licence pour voir plus de contenu Madison”, a écrit un fan.

Madison Prewett de «The Bachelor» | ABC / Francisco Roman

“Donnez à Madison plus de temps d’écran !! Je ne la vois jamais mais j’ai l’impression qu’elle est la première! »A tweeté un autre fan.

Mais bien sûr, de nombreux téléspectateurs ont leurs propres théories sur le manque de temps d’écran de Madison sur The Bachelor jusqu’à présent.

“Intrigue: Madison n’a pas de temps de télévision parce que les producteurs savent qu’elle a la connexion la plus forte avec Peter et ne veut pas gâcher toute la saison même si nous savons déjà qu’elle est la gagnante”, a écrit un fan.

Un autre fan a prédit: «Peter choisit Hannah Brown. Et Madison obtient enfin le temps d’écran qu’elle mérite tout au long de notre prochaine Bachelorette. “

Indépendamment de ce qui se passera ensuite, le reste de la saison 24 de The Bachelor sera certainement une course folle. Alors restez à l’écoute.

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber dit que la finale “a vraiment foiré” avec lui