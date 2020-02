Les fans de “ The Bachelor ” ressentent maintenant fortement que Hannah Brown a demandé à Tyler Cameron de parler de Peter Weber en raison de l’ingérence du producteur

La saison de The Weber de Peter Weber est pleine d’ingérence des producteurs, selon les fans. Bachelor Nation est sûr que les producteurs ont travaillé dur pour alimenter Champagne Gate ainsi que les deux apparitions de Hannah Brown dans l’émission.

Avec des suites fantastiques bientôt, les fans ne peuvent pas arrêter de parler des quatre fois où Weber et Brown ont couché dans un moulin à vent. Le resurfaçage de ces détails a provoqué une discussion approfondie sur la raison pour laquelle Brown a fini par choisir Tyler Cameron plutôt que Weber lors de «After the Final Rose» (AFR). Les fans estiment que les producteurs ont plus à voir avec cela qu’ils ne le disent.

Hannah Brown et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Que s’est-il passé pendant After the Rose d’Hannah Brown sur “The Bachelorette?”

Pendant l’AFR de Brown, elle dit immédiatement au public qu’elle n’est plus avec Jed Wyatt.

“Je ne suis plus avec Jed”, dit Brown sous les applaudissements. “L’engagement est terminé. Nous ne sommes pas ensemble. “

Il s’avère que Wyatt avait une petite amie à la maison pendant tout le temps où il était sur la saison de Brown de The Bachelorette. Il a avoué la vérité à Brown, mais le mal était déjà fait. Elle ne reste pas pour ça.

Au lieu de cela, elle choisit Tyler Cameron. Il sort sur scène et les fans peuvent voir la chimie qui les sépare encore. Cependant, plus tard – beaucoup plus tard – sur la saison de Weber de The Bachelor, nous découvrons que Brown regrette sa décision de choisir Cameron plutôt que Weber.

Alors pourquoi a-t-elle choisi Cameron? Les producteurs étaient-ils derrière tout cela?

Quelles sont les théories du complot des fans concernant le triangle amoureux Brown / Weber / Cameron?

“Ma théorie du complot est qu’Hannah l’aurait choisi au lieu de Tyler et Jed, mais savait qu’il avait été retenu comme perspective de célibataire et savait que ce serait égoïste de nuire à ses chances”, a écrit un fan sur Reddit.

Donc, les fans croient que parce que Weber a été choisi comme prochain célibataire, les producteurs n’ont pas permis à Brown de le choisir à l’AFR. Cependant, les téléspectateurs ont vu la chimie.

“De plus, en y repensant maintenant, Peter et Hannah étaient très touchantes pendant l’AFR”, a ajouté un autre fan.

Plus tard, lors d’une interview avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin après la première du 6 janvier de sa saison 24 de baccalauréat, Weber a admis qu’il aurait donné un coup de pouce à Brown.

«J’étais préparé à [After the Final Rose] pour, comme, lui donner un coup de feu, et je savais qu’il y avait une chance [to be] Le baccalauréat et moi-même allions dire «non» au spectacle », a expliqué Peter à Lindsay et Kufrin.

Hannah Brown reviendra-t-elle à la saison de Peter Weber de “The Bachelor?”

De nombreux fans et célébrités pensent toujours qu’il y a une chance de voir Weber retrouver Brown. La saison 24 de The Bachelor n’avait pas beaucoup de choix incroyables pour le pilote. Bachelor Nation n’est pas satisfait de la façon dont les choses se passent, et ils pensent que les tables pourraient finalement être inversées.

“Je pense vraiment que Hannah Brown revient”, a déclaré l’ancien célibataire Ben Higgins à Ashley Iaconetti lors de leur podcast le 3 février 2020. «Je m’en tiendrai jusqu’à ce que nous regardions cette chose. J’ai juste un aperçu basé sur la presse, basé sur des interviews, basé sur ce dont nous avons parlé aux gens. »

À ce stade, nous devrons attendre et voir si Brown revient pour balayer Weber des tranchées du drame cette saison. Le lundi 17 février 2020, nous regarderons le pilote visiter chacune des villes natales des filles et envoyer une autre participante à la maison.

