Les fans de “ The Bachelor ” sont divisés sur la question de savoir si Barbara Weber Badmouthed Madison Prewett en espagnol

La finale du Bachelor est venue et a disparu, mais les fans sont encore sous le choc des événements de la nuit dernière. Et même si ce n’était pas la fin incroyablement originale que Chris Harrison avait promise aux fans, c’était certainement dramatique. Une grande partie de ce drame provenait en fait de quelqu’un qui n’était même pas un participant à la série. Bachelor Nation a été stupéfait par la façon dont la mère de Peter Weber, Barbara Weber, a agi envers Madison Prewett.

La famille de Peter Weber était ravie de s’être fiancée à Hannah Ann Sluss

Il n’était pas surprenant que Barbara Weber ait préféré Hannah Ann Sluss à Prewett après les avoir rencontrés tous les deux. Elle a littéralement supplié Weber de ramener Sluss à la maison avec sa famille. Alors, quand Weber a choisi de se fiancer avec Sluss, sa famille était aux anges. Malheureusement, leur engagement a été de courte durée et il a rompu les choses avec Sluss en grande partie à cause de son amour pour Prewett.

Madison Prewett et Weber ont convenu d’essayer une relation

Dans une tournure étrange, Chris Harrison est allé à Auburn, en Alabama, pour donner à Prewett une mise à jour sur le célibataire. Prewett a ensuite surpris Weber chez lui et a déclaré son amour pour lui. Lorsque le natif de l’Alabama a été sorti pendant After The Final Rose, le couple a révélé qu’ils ne s’étaient pas vus depuis ce jour. Cependant, ils ont accepté de prendre les choses au jour le jour et d’essayer de poursuivre une relation les uns avec les autres.

Alors que de nombreux fans de Bachelor Nation semblaient soutenir le fait que Prewett et Weber entrent ensemble dans une relation, une personne qui n’était pas satisfaite était Barbra Weber. Elle a exprimé ses réserves à l’égard de Prewett en raison de son comportement en Australie. La mère du célibataire a affirmé que Prewett avait trois heures de retard pour la rencontrer, elle et sa famille, ne lui a présenté aucune excuse et ne voulait même pas les rencontrer en premier lieu. Elle a également soutenu que Prewett a déclaré qu’elle n’était pas amoureuse de Weber lorsque cela lui a été demandé et a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’accepter une proposition.

Il était clair que Barabara Weber recevait des réactions négatives de la part du public de The Bachelor lorsqu’elle a exprimé sa réticence à soutenir la relation de Prewett avec son fils. C’est à ce moment-là que Harrison s’est tourné vers le père de Weber, Peter Weber Sr., pour lui demander son avis. Avant qu’il ne puisse faire passer un mot, Barbara Weber a chuchoté quelque chose à son mari en espagnol, ce qui a mis Bachelor Nation dans un état tizzy.

Les fans se disputent les mots espagnols sur Twitter

Certains fans de Bachelor sont convaincus que la mère de Weber a dit “Dile algo mal también, ayudame”, ce qui signifie “dit quelque chose de mal aussi, aide-moi”. et ils ont rapidement exprimé leur indignation face à la situation. “Sensationnel!!! Je pensais l’avoir vu. Bravo à Madi pour avoir pris la grande route !!! Ce n’est pas à propos de Madi et maman … c’est à propos de Peter et Madi. Maman… fout le cul !!! Et comme quelqu’un l’a dit… Madi est aussi la fille de quelqu’un. C’était aussi son voyage », a écrit une fan sur Twitter en favorisant clairement Prewett.

Cependant, d’autres membres de Bachelor Nation (qui sont également des locuteurs natifs de l’espagnol) ont entendu quelque chose d’autre et ils ont rapidement sauté à la défense de Barbara Weber. “Non, c’est faux, je l’ai entendue dire” Dile algo más también, ayudama! ” Traduction – “Dites quelque chose de plus aussi – aidez-moi.” C’est ce qu’elle a dit, ne le confondez pas », a plaidé une personne à propos de la situation.

Cette saison de The Bachelor est peut-être terminée, mais il est clair que le drame ne fait que chauffer. Nous ne savons pas comment Prewett et Weber pourront faire fonctionner une relation avec ce niveau d’hostilité de sa famille. Et bien que Bachelor Nation soit divisée selon qu’il s’agit de l’équipe Madison ou de l’équipe Barbara, nous sommes simplement heureux que ce feu de poubelle d’une saison soit enfin terminé.