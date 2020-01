Les fans de “The Good Doctor” veulent désespérément ces 2 personnages à ce jour – et ce n’est pas Shaun et Lea

Avertissement: cet article contient des spoilers pour “The Good Doctor” saison 3, épisode 11. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous voudrez peut-être arrêter de lire.

Pourrait-il y avoir un nouveau couple sur “The Good Doctor” bientôt? Les fans veulent vraiment voir deux personnages de la série se réunir, mais ce n’est pas Shaun et Lea. Voici qui les téléspectateurs de “The Good Doctor” veulent vraiment être dans une relation.

Shaun et Carly sont dans un endroit étrange

Pendant «The Good Doctor», saison 3, épisode 10, nous avons vu Shaun

et Lea se rapprochent un peu trop pour le confort. Il a fait un voyage pour être avec son

père, Ethan, lors de ses derniers instants. Au lieu de demander à Carly d’accompagner

lui, Shaun a demandé à Lea. Bien que Lea lui ait conseillé de ne rien dire, Shaun

a décidé de parler à Carly des détails de son voyage.

Alors que nous avançons rapidement vers l’épisode 11, nous voyons Shaun avoir un

moment inconfortablement honnête avec Carly. Il avoue à Carly que lui et Lea

se tenaient en position couchée. Cela dérange Carly, et elle a pris un certain temps

être loin de Shaun. Cependant, les deux se réconcilient plus tard. Shaun dit à Carly qu’il

l’aime et il est prêt à changer ses conditions de vie avec Lea. Bien que

Shaun dit qu’il aime Carly, il semblait avoir regretté cette déclaration plus tard.

Les fans veulent que ces personnages de “The Good Doctor” commencent à sortir ensemble

Les choses semblent difficiles entre Shaun et Carly, mais il y a une autre relation sur laquelle certains fans se concentrent. Les téléspectateurs ont récemment consulté Twitter pour supplier les scénaristes de l’émission de réunir Claire et Morgan. Les deux médecins ont développé une amitié et certains téléspectateurs pensent qu’il pourrait y en avoir assez pour rassembler les collègues plus que des amis. Un fan sur Twitter a déclaré qu’elle serait satisfaite même si Claire et Morgan venaient de s’embrasser.

Je sais que c’est égoïste, mais peuvent-ils aimer… s’embrasser? même pour une fois s’il vous plaît, nous mourons ici.

tu sais quoi? ça ne fait rien . je les aime comme amis. ok mais qu’en est-il des amis qui s’embrassent quand ils sont ivre? ok je vais y aller

– Enterrez un ami (@ChomzzyCute) 22 décembre 2019

Si Claire et Morgan s’associent, ce ne serait pas le premier

couple de lesbiennes sur un spectacle en prime time. ABC a présenté la première lesbienne récurrente

couple aux heures de grande écoute sur la série médicale “HeartBeat”, qui a été diffusée à partir de

1988 à 1999, rapports

Le New York Times. Avant cela, la série télévisée des années 80 «Hill Street

Blues »a présenté le premier personnage récurrent lesbien sur un réseau majeur. Cette

le personnage était l’officier de police Kate McBride, qui a été joué par l’actrice Lindsay

Crouse. Un exemple récent est Callie Torres (Sara Ramirez) et Arizona Robbins

(Jessica Capshaw) de “Grey’s Anatomy”.

Voici un autre couple de fans de “The Good Doctor”

Nicholas Gonalez et Antonia Thomas | Jack Rowand / ABC via .

D’autres fans espèrent que Claire et Melendez auront une chance de

l’amour. Dans un épisode précédent, le Dr Lim a rompu avec le Dr Melendez, il est donc célibataire

maintenant. «Maintenant, Claire et Melendez. Parce que je l’expédie. Laissez mon bateau naviguer,

s’il vous plaît “, a posté un fan

sur Youtube.

Y a-t-il encore de l’espoir pour Lim et Melendez? La star de “The Good Doctor” Christina Chang a déclaré à “Good Housekeeping” que les ex ne seront pas de retour ensemble de si tôt. “Actuellement, il n’est pas prévu de réunir ce couple … pas avant la fin de cette saison”, a déclaré Chang à la publication. «Nous naviguons certainement encore entre nos sentiments les uns pour les autres. Leurs sentiments n’ont pas disparu – c’est juste qu’ils ne peuvent rien y faire. Lim essaie d’être un peu plus professionnel, un peu plus objectif que son patron. »

