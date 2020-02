Les fans de ‘The Mandalorian’ refusent de laisser mourir ce personnage populaire

Aussi cool que le personnage de The Mandalorian soit, il a fini par jouer le deuxième violon dans son propre spectacle. Oh, bien sûr, il est le leader et tout, mais peu de gens contesteraient que la plupart du buzz était centré sur Baby Yoda. Et ce buzz continuera dans la saison 2 de l’émission Disney +.

Cependant, il y a sans doute une autre étoile qui a éclipsé le Mandalorien, et celle-ci est un objet inanimé. C’est le droïde IG-11 qui a fait sensation lors du premier épisode avant de se sacrifier en finale.

Tout comme les fans de Marvel veulent que le regretté Tony Stark revienne, les fans de Star Wars veulent que le défunt IG-11 revienne. Et ils ont un joueur assez important dans leur coin.

La vie, la mort, la renaissance et la mort de l’IG-11

IG-11 était le même type de droïde de combat / chasseur dont les fans d’OG Star Wars se souviennent d’Empire Strikes Back en tant que membre de l’équipage hétéroclite qui visait à traquer Han Solo, bien que l’ancêtre du Mandalorien, Boba Fett, ait finalement réussi.

Dans le premier épisode de The Mandalorian, il était un chasseur de primes tireur d’élite qui a brièvement aidé le personnage principal à combattre une horde d’adversaires. Puis ils ont tous les deux trouvé Baby Yoda. Quand il est devenu clair que l’IG-11 visait à tuer The Child, le Mandalorien l’a sorti – du moins c’est ce qu’il pensait.

IG-11 est revenu dans l’avant-dernier épisode de la première saison, quand il avait été reprogrammé pour s’occuper de Baby Yoda. L’image de l’IG-11 en tant que figure maternelle a amusé de nombreux téléspectateurs.

Quand il est devenu clair que l’IG-11 aurait recours à ses impressionnantes compétences de tir de précision, les fans ont applaudi. En fin de compte, cependant, IG-11 s’est fait exploser pour que nos héros puissent s’échapper. Théoriquement, il est difficile pour les droïdes de se remettre d’une explosion.

Taika Waititi veut récupérer IG-11

L’IG-11 est important pour Taika Waititi pour deux raisons. Tout d’abord, l’acteur / réalisateur néo-zélandais a fourni sa voix. Deuxièmement, Waititi a réalisé le dernier épisode de la saison 1, dans lequel IG-11 a fait son noble sacrifice. Ou du moins ce qui est aussi noble pour un droïde.

Dans une interview avec TheWrap, Waititi a déclaré: «Je pense que nous devons simplement lancer une pétition parce que je pense que ce personnage, vraiment, il a retardé toute la saison, n’est-ce pas? De l’épisode un tout au long, il était le héros. »

OK, donc Waititi s’est engagé dans une hyperbole ludique, comme c’est son style. Si la pétition existe, elle n’est pas encore facile à trouver. Même si c’était le cas, de telles pétitions sont systématiquement ignorées, en grande partie parce que leur portée dépasse leur portée. Les pétitions au dossier pour The Mandalorian incluent «Kill Off Baby Yoda», «Appelez The Mandalorian the Baby Yoda Show» et «Stop Rian Johnson from effect (sic) The Mandalorian».

Parfois, les droïdes sont au moins aussi convaincants que les humains

Les robots ont une longue histoire de surclassement de leurs homologues humains dans les films. Cela se passait dès 1927, avec Maria le robot émergeant comme l’une des figures les plus convaincantes de la métropole silencieuse de Fritz Lang.

Dans le classique 2001 de Stanley Kubrick: A Space Odyssey, l’ordinateur du navire menaçant HAL tue tous les membres de l’équipage sauf un, et de nombreuses personnes ont noté que le méchant aux yeux rouges était plus convaincant que les humains dans le film. Et c’était probablement le point de Kubrick.

Il en va de même avec Star Wars. Son attrait initial était que l’histoire a été racontée du point de vue des personnages secondaires, C-3PO et R2-D2. C’est un appareil que George Lucas a emprunté à La forteresse cachée d’Akira Kurosawa. Beaucoup de gens pensaient que le personnage le plus mémorable de Rogue One était le sarcastique K-2SO, donc on pourrait dire que Star Wars perpétuait la vieille tradition selon laquelle les droïdes étaient plus vivants que leurs créateurs.

Reste à voir si cela signifie que l’IG-11 peut revenir. Il est plus probable qu’un autre droïde IG prendra sa place, et que Waititi l’exprimera également. Au moins, les droïdes ne se plaignent pas quand ils sont renommés ou tués. Les humains sont connus pour faire cela.