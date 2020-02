Les fans de ‘The View’ critiquent Meghan McCain après le débat houleux de Whoopi Goldberg

Meghan McCain remue encore une fois le drame sur The View. La table des “Hot Topics” était silencieuse depuis quelques semaines depuis la sortie d’Abby Huntsman. Après des jours de rumeurs autour des co-animateurs, il semblait y avoir de la paix dans l’émission jusqu’à cette semaine. Après un débat sérieux sur le procès de destitution au Sénat, les choses se sont réchauffées entre McCain et Whoopi Goldberg. Le premier a qualifié ce dernier de «dédaigneux» et les fans ne l’ont pas eu.

Meghan McCain | Greg Endries / Bravo

Comment la querelle a-t-elle commencé?

Les dames de The View donnaient à Mitt Romney des accessoires pour aller à l’encontre de son parti républicain. Il a voté le seul GOP pour condamner et retirer Donald Trump de ses fonctions. McCain ne fait pas entièrement confiance au sénateur de l’Utah et a averti Goldberg de lui mettre “tous ses paris”.

«Écoutez, j’ai 63 ans», a rappelé Goldberg à McCain. «Je vis cela avec ces gens depuis des années.»

“J’ai 35 ans”, a interrompu McCain.

“Oui, et votre moitié de mon âge”, a ajouté Goldberg.

“C’est très dédaigneux”, a poursuivi McCain. “Je ne comprends pas ce que mon âge a à voir avec ma perspective politique en ce moment.”

Avant cela, Goldberg avait invoqué John McCain, disant qu’elle lui faisait confiance comme elle l’a fait avec Romney. Cela ne convenait pas à McCain qui a riposté.

«Avec tout le respect que je vous dois, Mitt Romney n’a rien à voir avec mon père», a répliqué McCain en sirotant son verre.

Les fans défendent Whoopi Goldberg

Contrairement à McCain, les fans ont compris Goldberg et ce qu’elle essayait de dire. La modératrice de la série ne renvoyait pas McCain à cause de son âge, elle disait juste qu’elle avait plus d’expérience avec les politiciens qui retournaient leurs idées. Les téléspectateurs sur la page YouTube officielle de The View se sont rangés du côté de Goldberg et ont traîné McCain dans la section des commentaires.

«Whoopi est resté plutôt calme malgré la méchanceté de Meghan. Honnêtement, ils ont tous l’air fatigués d’elle et de plus », a commenté un fan.

“Meghan, j’ai 35 ans également et votre ignorance est incroyablement élevée. Vous êtes également incroyablement irrespectueux et arrogant », a ajouté un autre fan.

«C’est le problème avec Meghan McCain, elle ne laisse pas Whoopi finir et essaie ensuite d’être la victime. Tout cela est en train de calculer », a répondu un spectateur.

«Je ne sais pas pourquoi il était si difficile pour Meghan de comprendre le point de Whoopi, c’était vraiment très simple. Meghan a de sérieux problèmes », a expliqué un autre téléspectateur.

“Whoopi essayait de dire quelque chose qui avait probablement beaucoup de sens, mais nous ne le saurons jamais parce que Meghan est impoli et irrespectueux”, a écrit un utilisateur de YouTube.

“Elle est passée d’agresseur à victime, d’agresseur en moins de 3 minutes”, a ajouté un autre utilisateur de YouTube.

Meghan McCain reconnaît la querelle précédente avec Whoopi Goldberg

La querelle entre Goldberg et McCain s’est produite peu de temps après que ce dernier a reconnu le précédent combat en décembre. C’était le combat où Goldberg a dit à McCain de «cesser de parler».

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, McCain a finalement abordé le problème.

“C’était difficile”, a déclaré McCain. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).