Les fans de ‘The View’ critiquent Meghan McCain pour avoir refusé de lire l’histoire des Noirs pour info

Meghan McCain est la co-animatrice conservatrice de The View qui se retrouve toujours au milieu de la controverse. Le spectacle a tendance à se pencher à gauche tandis que McCain se penche à droite et se heurte souvent à ses collègues co-hôtes. Pour que le talk-show fonctionne, une personne ayant les opinions politiques de McCain est nécessaire pour avoir un débat sain. Cependant, les fans ont appelé l’analyste politique pour ne pas respecter ses panélistes et en parler. Cette semaine, un incident a fait exploser les téléspectateurs à la maison.

Meghan McCain | Greg Endries / Bravo

Meghan McCain dépasse sa position

En plus de mentionner qui est son père, McCain rappelle constamment au public en quoi consiste son travail sur The View. Elle dit qu’elle est une analyste politique qui aide à donner un aperçu de l’esprit des républicains.

Cependant, McCain est connue pour outrepasser sa position de commentatrice et essayer de diriger la série comme le fait le modérateur. Whoopi Goldberg est le modérateur principal mais en son absence, Joy Behar prend le relais.

Dans l’épisode de mardi et après un débat houleux sur la question de savoir si le Parti démocrate se rallierait à Bernie Sanders, Behar a demandé à McCain de lire le téléprompteur. Pendant tout le mois de février et pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, le spectacle présente une figure pionnière afro-américaine.

Même si c’était la modératrice de l’émission – qui a un contact direct avec le responsable de la salle via un écouteur – la poussant à poursuivre le segment, McCain a refusé de le faire.

“Il n’y a pas de temps pour cela, nous allons devoir le faire dans le segment suivant”, a déclaré McCain en regardant le public.

Behar a insisté et a dit au co-hôte conservateur de «lire ça».

“Nous n’avons pas le temps. Je ne fais pas ça en trente secondes », a répondu McCain.

“Êtes-vous le régisseur?”, A demandé Behar en plaisantant. “Fais le!”

“Je suis le capitaine maintenant”, a plaisanté McCain. “Il n’y a pas de temps pour le moment… .ok.”

Après s’être battue, McCain a finalement lu le FYI célébrant Zelda Wynn Valdes, la première créatrice de mode noire à ouvrir sa propre boutique.

Les fans réagissent au dernier caprice de Meghan McCain

Bien qu’il semblait que McCain avait de bonnes intentions et voulait donner au Black History Month FYI suffisamment de temps pour célébrer, les fans ne l’ont pas pris de cette façon. Les téléspectateurs à la maison ont profité des médias sociaux pour réagir à la façon dont McCain a agi pendant le segment.

“Meghan, comment osez-vous refuser de lire le segment du mois de l’histoire des Noirs?”, A déclaré un fan. «C’est très grossier. J’en ai marre de vos interruptions constantes et de votre comportement grossier. Totalement inacceptable. “

“En outre, Joy lui a ordonné de le faire en tant que manager et Joy devait le lui rappeler”, avait répondu un téléspectateur au tweet précédent.

“Elle a perdu le temps qu’elle a dit qu’elle n’avait pas à le lire en refusant de le lire. Elle est parfois étrange. Je ne sais pas quel est son problème », a ajouté un utilisateur de Twitter.

“Je veux que le réseau arrête son comportement non professionnel”, a commenté un autre fan.

Parmi la conversation, une personne a souligné que McCain voulait plus de temps à consacrer à la célébration.

“Je pense qu’elle a estimé que cela méritait plus que les 30 secondes restantes avant la pause”, a défendu une fan de McCain. “Elle a dit qu’elle n’allait pas le faire dans 30 secondes.”

Un autre fan a ensuite répondu en disant: «Ce n’était pas son appel à faire. Elle n’était pas professionnelle. “

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.