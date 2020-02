Les fans de ‘The View’ traînent Meghan McCain après l’explosion de Joy Behar

Meghan McCain et Joy Behar ont joué dans une autre querelle sur The View. Les dames parlaient de Michael Bloomberg et de Donald Trump échangeant des insultes quand cela a pris un virage serré. C’est McCain qui a fait pivoter le débat sur une route sombre lorsque les choses étaient hors de contrôle. Après l’explosion, les fans avaient beaucoup à dire sur le pandit républicain.

Joy Behar et Meghan McCain | Jenny Anderson / ABC via . / Greg Endries / Bravo

Ce que Meghan McCain a dit à Joy Behar

La table des «Hot Topics» était plus chaude que jamais lorsque les co-animateurs ont commencé à parler de politique. McCain était apparemment bouleversée que Bloomberg gagne du terrain et a exprimé son doute qu’il pourrait gagner Trump.

“Je pense que l’idée que [Bloomberg] va traverser la côte… Vous devez gagner le Midwest et les mineurs de charbon et les gens qui ne sont pas attrayants pour la coalition démocratique et Trump a verrouillé et chargé », a déclaré McCain. “Et je suis désolé, un gars qui veut vous enlever votre Slurpee, va avoir un vrai problème dans les villes charbonnières!”

“Et tu sais quoi? Un gars qui veut vous enlever vos soins de santé est encore plus mal en point! » Behar riposta.

C’était le point où McCain l’a perdu et a commencé à lancer des coups bas vers Behar.

«Tu sais quoi, Joy? J’ai eu raison sur les élections et vous vous trompez », a déclaré McCain. Lorsque Behar a demandé en quoi elle se trompait, elle a répondu: “Vous pensiez que Trump allait perdre en 2016 et je ne l’ai pas fait.”

Lorsque Behar a rappelé à McCain qu’Hillary Clinton avait reçu plus de votes que Trump, le spécialiste républicain a tenté de minimiser la première.

«Cela vous fait-il du bien la nuit? Il est toujours à la Maison Blanche. C’est ridicule de le dire tous les jours sur cette émission. Il est président, continuez! » Cria McCain.

“Tout le monde sur ce panneau se répète, ok?” Répondit Behar.

“Vous essayez de vous sentir mieux, c’est bizarre”, a ensuite déclaré McCain.

“Je ne veux pas me sentir mieux, je le veux!” Behar a dit sévèrement à un public enthousiaste.

Les fans s’en vont sur Meghan McCain

Les fans n’étaient pas satisfaits de la façon dont McCain s’est comportée pendant le débat et de sa méchanceté avec Behar. Après que le moment a été diffusé en direct, les téléspectateurs sont allés sur Twitter pour faire entendre leur opinion sur le co-hôte conservateur.

«Puis-je simplement dire qu’être des femmes passionnées est formidable. Crier, être impoli et toujours parler avec vos co-hôtes ne l’est pas. Ce n’est pas amusant de regarder non plus. Sérieusement, fille, calme-toi », a commenté un fan.

“S’il vous plaît, dites-moi pourquoi Meghan ressent le besoin de crier sur Joy et d’agir comme si elle était la personne la plus compétente du panel? Je suis assez fatiguée de son comportement “, a déclaré un spectateur.

«Je ne regarderai plus cette émission à cause de Meghan McCain. J’ai tellement fini. Elle ne fait que crier comme l’enfant qu’elle est. Elle n’est pas la plus intelligente experte politique qu’elle pense être. Amenez Ana Navarro pour de bon », a ajouté un utilisateur de Twitter.

“Je ne comprends vraiment pas pourquoi The View garde Meghan dans la série. La façon dont elle traite les gens est honteuse. Elle a toujours raison (dans son esprit) et est condescendante envers quiconque n’est pas d’accord avec elle, en particulier Joy Behar. S’il vous plaît, renvoyez Meghan », a tweeté un autre fan.

«Meghan défendre Trump me fait peur. Sait-elle qu’il déteste son père et l’appelle des noms vicieux? » fit remarquer un autre spectateur.

«Tire Meghan McCain. Elle est horrible, haineuse et pense que son opinion est la seule qui compte. Que ce soit elle l’année dernière sur The View », a suggéré un autre utilisateur de Twitter.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h CT / PT sur ABC.