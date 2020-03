Les fans de «This Is Us» félicitent les scénaristes de l’émission pour avoir rendu Madison plus «sympathique»

This is Us est sur le point de conclure la saison 4, et l’un des changements que les fans ont le plus demandé pour la série était de rendre Madison plus sympathique. Grâce au récent épisode intitulé «Clouds», ils ont réalisé leur souhait.

Au départ, Madison ne semblait pas être un acteur majeur, même si elle était dans la série depuis le début. Maintenant, grâce à un rôle élargi, et peut-être même aux commentaires des fans, le personnage prend tout son sens. Cela ne fait certainement pas de mal que l’actrice qui la joue, Caitlin Thompson, soit mariée pour montrer le créateur Dan Fogelman.

Qu’est-il arrivé à Madison dans «Clouds»?

Caitlin Thompson | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU

Dans “Clouds”, Madison a contacté Kate pour s’excuser d’avoir couché avec son mari Kevin. Cette évolution avait provoqué une certaine consternation chez les fans plus tôt parce que Fogelman avait tweeté: “Juste pour info: Madison est ma femme dans la vraie vie @CaitwithaC Et si vous pensiez que je la laissais dormir avec @justinhartley à la télévision nationale, vous êtes fou.”

Le public s’est avéré être fou. Après que Madison a présenté ses excuses à Kate, Kate a déclaré que le moment était terrible en raison des problèmes qu’elle avait avec Toby et Baby Jack.

Cependant, Madison a dit qu’elle avait couché avec Kevin parce qu’il la comprenait plus que les autres gars. De même, Toby devrait pouvoir faire part de ses inquiétudes à Kate sans crainte de représailles. Kate concéda le point et répara les clôtures avec Toby.

Cela a une sorte de synergie parce que, comme le souligne Distractify, Madison était en quelque sorte le pont qui réunissait Toby et Kate parce qu’ils étaient tous ensemble dans le groupe anonyme des overeaters

Comment les fans réagissent-ils aux changements de Madison?

Sur Reddit, où les fans disséquent très soigneusement la série, les fans étaient largement satisfaits de l’évolution de Madison. L’un d’eux a écrit: «Je n’aime pas normalement le personnage de Madison, mais cela lui a valu quelques points. Kate a besoin de ce rappel qu’elle est irrationnelle. ”

Un autre a déclaré: “J’ai commencé à applaudir Madison parce que je me sens comme quelqu’un qui n’était pas seulement l’équipe Kate (comme sa famille) avait besoin de la secouer pour ne plus être une déception perpétuelle”

Dans l’ensemble, les fans s’étaient réchauffés à Madison au point qu’ils pensent que le spectacle la prépare à se connecter légitimement avec Kevin. Une personne a dit: «Opinion controversée: j’ai toujours aimé Madison. Je serais d’accord avec le fait qu’elle soit la petite maman de Kevin. “

Cependant, tout le monde n’a pas été vendu, avec un dissident affirmant sans détour: «Mes yeux ont presque roulé à l’arrière de ma tête quand elle a parlé de ressentir un lien…. Façon de forcer un scénario influencé par le népotisme dans nos gorges. Dan Fogelman a dû vouloir donner à sa femme un plus gros salaire. Triste et franchement dégoûtant. “

Que nous réserve le reste de la saison 4?

This is Us a connu une brève interruption, mais devrait revenir le 10 mars avec un épisode intitulé «New York, New York, New York». Celui-ci se concentre sur l’approfondissement du drame avec Rebecca, qui vient d’être diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer. Elle demande à se rendre dans la ville qui ne dort jamais pour assister à la première du film de Kevin.

La finale a des fans spéculant, entre autres, que Cassidy, jouée par Jennifer Morrison, pourrait revenir, compliquant la vie amoureuse de Kevin. L’épisode de New York sera suivi d’un épisode sinistrement intitulé «After the Fire».

Des rapports précédents ont déclaré que la finale était cryptiquement intitulée «Strangers: Part Two». Les fans attendent la révélation de la fiancée enceinte de Kevin – sera-ce Madison ou Cassidy? Ces deux choix inspireront certainement beaucoup de diaphonie – bien que si ce n’est pas Madison, cela épargnera peut-être à Fogelman un chagrin personnel.

Comme l’a dit un fan: «Si j’étais un parieur, Madison deviendrait la fiancée de Kevin et la mère de l’enfant. Épouse? Je ne sais pas. Nous ne savons jamais vraiment ce que les scénaristes planifient, mais nous aimons deviner. Droite?”