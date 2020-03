Les fans de «This Is Us» ne sont pas satisfaits de l’ultimatum de Randall à Rebecca

La saison 4 de This Is Us a plongé les fans dans un tourbillon d’émotions dans l’épisode intitulé «After the Fire» du 17 mars. La plupart des téléspectateurs ont préparé des mouchoirs pour les scénarios «Et si Jack vivait». Cependant, c’est Randall (Sterling K. Brown) qui avait la mâchoire de tout le monde sur le sol à la fin de l’épisode. Après une séance de thérapie apparemment révolutionnaire, Randall a donné à Rebecca (Mandy Moore) un ultimatum sur ses soins, ce qui a frustré les fans de This Is Us plus que jamais.

Qu’est-ce que Randall a dit à Rebecca dans «This Is Us» Saison 4, épisode 17?

Sterling K. Brown dans le rôle de Randall dans «This Is Us»

Dans l’épisode du 10 mars de This Is Us Season 4, Randall découvre un essai clinique pour la maladie d’Alzheimer à St. Louis, Missouri. Il présente l’idée à Rebecca lors de son voyage à New York avec Kevin. Mais à la fin de l’épisode, Rebecca décide qu’elle ne veut pas faire le procès parce qu’elle souhaite passer le reste de ses jours avec sa famille. Randall n’est pas content mais accepte la décision – en quelque sorte.

Randall se dispute avec Kevin, qui n’était pas d’accord avec l’envoi de Rebecca à Saint-Louis pour le procès. Il devient clair que Randall veut tout faire pour sauver sa maman. Il n’a pas pu sauver Jack (Milo Ventimiglia) et continue de se blâmer de ne pas faire plus pour empêcher sa mort.

Puis dans This Is Us Season 4, Episode 17 la semaine suivante, Randall assiste à une séance de thérapie avec le Dr Leigh (Pamela Adlon). Il se demande à quoi ressemblerait la vie si Jack n’était pas mort et s’aventure dans les meilleurs et les pires scénarios. Dans les deux cas, Randall découvre son père biologique, William (Ron Cephas Jones). Sa relation avec Rebecca est tendue pour garder le secret. Cependant, il lui pardonne finalement.

Une fois que Randall a terminé ses deux échéances hypothétiques, le Dr Leigh souligne que le conseiller municipal doit avoir le contrôle sur tout et n’aurait probablement pas pu sauver Jack. Il semble également que les problèmes de Randall ne découlent pas de la mort de Jack, mais plutôt de sa relation avec Rebecca. Le Dr Leigh souligne que l’exercice s’est produit parce que Randall s’est disputé avec Kevin pour les soins de leur mère. Elle note ensuite les deux scénarios alternatifs après que la survie de Jack a conduit Randall à découvrir la vérité sur William.

Plus tard, le Dr Leigh suppose que Randall l’a choisie parmi tous les thérapeutes de la région parce qu’elle ressemble à Rebecca au moment de la mort de Jack. Elle se demande si Randall veut que quelqu’un comme sa mère l’aide à surmonter leur relation et sa maladie. Enfin, le Dr Leigh demande à Randall s’il a confronté Rebecca et lui suggère de confronter sa mère s’il veut guérir.

Randall remercie le Dr Leigh pour la session. Cependant, il ne souhaite pas «relancer» ce que Rebecca lui a fait avec William. Il ne veut pas rouvrir la blessure de sa mère, même si cela lui apportera la paix. «J’ai déjà perdu trois parents. Je sais que perdre ma mère me briserait », dit Randall. “Je ne peux pas la perdre, je ferai tout pour que cela ne se produise pas.”

Pendant ce temps, Randall appelle Rebecca pendant qu’elle passe une soirée avec Kevin, Kate (Chrissy Metz), Miguel (Jon Huertas) et Toby (Chris Sullivan). Randall supplie alors sa mère de faire le procès, tirant tout pour la convaincre.

«J’ai été un bon fils, maman. Je ne vous ai jamais rien demandé », explique Randall. “Mais je vous le demande maintenant. Et j’ai besoin que tu le dises. Vous allez à Saint-Louis. Vous allez faire cet essai clinique. » Les deux parties pleurent. Rebecca est d’accord.

Les fans de «This Is Us» réagissent à l’ultimatum de Randall à Rebecca

Après “After the Fire”, les fans de This Is Us ont fait irruption sur les réseaux sociaux, furieux de l’ultimatum de Randall à Rebecca.

“Je ne peux pas croire que Randall ait manipulé Rebecca pour qu’elle accepte de faire un essai clinique qu’elle ne veut pas faire #ThisIsUs”, a écrit un fan sur Twitter.

“Randall est toujours mon préféré, mais je ne l’aime pas forcer cet essai clinique sur Rebecca #ThisIsUs”, a tweeté un autre fan.

Pendant ce temps, d’autres fans étaient confus quant à la façon dont Randall avait pris la séance de thérapie et décidé de faire le contraire de ce qui avait été suggéré. Un utilisateur de Reddit a écrit:

J’ai l’impression que le but de cette séance de thérapie était pour Randall d’accepter qu’il est OK qu’il ne doive pas faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de contrôler chaque situation. Et maintenant, la solution est de contrôler à nouveau une situation ??? La thérapie aurait dû le faire se réconcilier avec Rebecca ne voulant pas le faire.

Un autre utilisateur a ensuite rappelé aux autres: «il est plus réaliste pour Randall de ne pas faire un 180 complet, c’est une heure. Il lui faudra plusieurs séances de thérapie pour gérer ses problèmes. Mais c’est juste frustrant à regarder. “

Quoi qu’il en soit, la plupart des téléspectateurs semblaient ressentir une gamme d’émotions à propos de Randall tout au long de l’épisode.

“Je sais que Randall souffre, mais il a un côté très sombre et mesquin”, a écrit un fan sur Reddit.

“Je n’ai jamais eu autant d’amour et de colère à la fois envers un seul personnage fictif comme je le fais avec Randall”, a écrit un autre fan. “Juste au moment où je pense le comprendre, il [loses] moi.”

Les producteurs exécutifs de «This Is Us» partagent leurs réflexions sur l’ultimatum de Randall

En parlant avec Entertainment Weekly de l’épisode du 17 mars de This Is Us Season 4, les producteurs exécutifs Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont parlé de l’ultimatum de Randall à Rebecca. Et fondamentalement, il semble que le mélange de réponses des fans soit la réponse attendue.

“Tout est juste en matière d’amour et de soins aux personnes âgées”, a déclaré Aptaker. «Nous voulons que cela crée beaucoup de divisions. Sur le plateau, c’était du moins. La moitié des gens qui font le spectacle étaient en faveur de ce que faisait Randall et de la façon dont il jouait toutes les cartes de son jeu pour que sa mère fasse ce qu’il voulait parce qu’ils pensent qu’il essaie de lui sauver la vie, il essaie de prolonger sa vie.”

Il a poursuivi: «Et puis l’autre moitié des gens disait:« C’est tellement manipulateur. Comment pouvait-il utiliser ça contre elle comme ça? C’est une adulte qui a dit très clairement ce qu’elle voulait et maintenant il lui fait faire un total de 180. »Et ils ont trouvé que ce qu’il faisait était très désagréable et manipulateur. Notre intention et notre espoir sont donc que les gens soient vraiment divisés à ce sujet. »

Pendant ce temps, Berger a révélé comment Randall réagirait à la critique. «Je pense que beaucoup de gens diraient que c’est une chose extrêmement injuste à faire – manipuler vraiment émotionnellement la personne que vous aimez le plus pour qu’elle fasse ce que vous voulez qu’elle fasse», a-t-elle déclaré. «Je pense que Randall dirait qu’il ne s’en soucie pas. Il veut juste qu’elle aille mieux et il fera tout ce qu’il faut. »

De toute évidence, l’ultimatum de Randall est un moment charnière dans la vie de Rebecca et le conseiller municipal ne bougera pas sur sa position. Et maintenant? Où est ce que nous allons à partir d’ici? Il semble que nous n’obtiendrons pas toutes les réponses avant la finale de la quatrième saison, le 24 mars. Et selon Aptaker, les conséquences de la décision de Rebecca d’aller à l’essai «seront une grande question pour la saison 5».

“[Rebecca’s] entrer dans quelque chose pas totalement parce qu’elle le veut, mais … parce qu’elle a été manipulée », a déclaré Aptaker. “Donc, cela en fait un départ et une entrée beaucoup plus difficiles dans cette nouvelle ville et ce nouveau monde qu’il ne l’aurait été autrement.”

Le producteur exécutif a ensuite évoqué les nouvelles relations de Rebecca avec Kevin et son petit-fils. “Elle abandonne beaucoup”, a poursuivi Aptaker. “Cela ne va donc pas être un départ facile pour elle alors qu’elle emménage dans cette nouvelle ville.”

La finale de la saison 4 de This Is Us sera diffusée le 24 mars à 21 h. EST sur NBC.

