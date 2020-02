Les fans de «This Is Us» ont une théorie de Kevin et Randall qui vous fera repenser l’épisode de la cabine

La saison 4 de This Is Us continue de combler les lacunes, mais les fans sont toujours inquiets pour l’avenir. Dans la finale d’automne du 19 novembre, le drame NBC a introduit une dispute entre Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) au moment où les frères Pearson atteignent leur 40e anniversaire. Puis, après avoir regardé l’épisode du 18 février – intitulé “The Cabin” – les fans de This Is Us ont vu des indices qui pourraient potentiellement préfigurer pourquoi Kevin et Randall ne parleraient pas à l’avenir.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4, Episode 14.]

«This Is Us», saison 4, épisode 14 fait allusion aux retombées de Kevin et Randall

Justin Hartley comme Kevin, Chrissy Metz comme Kate, Sterling K. Brown comme Randall | Ron Batzdorff / NBC

Comme mentionné, la finale d’automne de This Is Us Saison 4 a introduit la rupture entre Kevin et Randall. Dans une séquence flash-off à la célébration du 40e anniversaire des Big Three, l’absence de Randall est notée par Rebecca (Mandy Moore), qui a des problèmes de mémoire. Quand elle demande à Kevin où se trouve Randall, Kevin révèle qu’ils ne parlent pas.

Ensuite, dans l’épisode de la cabine, Kevin, Randall et Kate (Chrissy Metz) se réunissent dans la chronologie actuelle pour évoquer leurs difficultés individuelles. Des secrets sont également dévoilés et Kevin apprend qu’il est le dernier à connaître la mémoire de Rebecca.

Au début, Kevin se dit préoccupé par l’état de sa mère. Il dit qu’il trouvera Rebecca les meilleurs médecins. Randall admet ensuite qu’il a déjà pris soin de la première étape en emmenant Rebecca chez un neurologue à Los Angeles.

«Randall, tu es venu à L.A., la ville dans laquelle j’habite, et tu emmènes notre mère chez un spécialiste? Et tu l’as fait derrière mon dos? Demande Kevin. Il est livide.

Enfin, il apparaît à Kevin que sa famille ne croit pas qu’il peut “gérer” les nouvelles, et il sort en trombe de la cabine. Mais à la fin de l’épisode, les frères et sœurs Pearson se réunissent et déterrent la capsule temporelle. Il est clair qu’ils ont besoin les uns des autres. Puis, à la fin de l’épisode, Kevin, Randall et Kate quittent la cabine familiale au bon endroit.

Un fan de «This Is Us» théorise pourquoi Kevin et Randall ne parlent pas

Après l’épisode du 18 février, les fans ont envahi les médias sociaux de leurs théories sur ce qui allait arriver. Ensuite, dans un fil de discussion sur Reddit, un téléspectateur de This Is Us a proposé une théorie sur Randall et Kevin pour expliquer pourquoi les frères ne parlent pas dans un avenir proche.

Le téléspectateur a noté que Kevin est devenu défensif après que Randall ait essayé de “prendre la tête des soins de santé de Rebecca”. Ils ont également souligné que la promo This Is Us Season 4, Episode 15 comprenait une scène de la session de thérapie de Randall dans laquelle le conseiller municipal explique qu’il est la raison pour laquelle le Pearson ne s’est pas encore effondré.

Ces deux cas ont amené l’utilisateur Reddit à se demander si le combat de Randall et Kevin serait le résultat d’une «confrontation des mâles alpha».

Le fan a écrit: «Kevin et Randall se sont séparés sur la bonne façon de procéder avec Rebecca, se sapant mutuellement. Et inévitablement, Kevin dira à Randall qu’il a «moins le droit» d’être impliqué. Je pense qu’il va expulser Randall de la famille et ce sera le début d’une énorme chute. “

Plus tard, un autre fan a accepté la théorie. Ils ont également évoqué l’interview de Hartley avec Entertainment Tonight, où l’acteur a fait allusion à la véritable raison de la querelle de Randall et Kevin. «C’est plus qu’un malentendu. Je pense que c’est une philosophie », a déclaré Hartley. “C’est comme,” C’est ainsi que vous gérez votre vie et c’est ainsi que vous gérez les choses et c’est ce que vous pensez. Je gère mes affaires différemment. »»

En réponse, l’affiche originale a suggéré que le diagnostic de Rebecca pourrait «déclencher les différences flagrantes entre eux». Et à la fin, la fracture peut se réduire à la façon dont ils prennent soin de leur mère à l’avenir. Le fan a supposé que Randall était obsédé par «chaque petite chose qu’ils faisaient ensemble», tandis que Kevin essayait de «garder les choses aussi normales que possible aussi longtemps que possible».

Pendant ce temps, d’autres fans ne sont pas sûrs que la fracture entre Randall et Kevin soit si nette. Un autre fan a théorisé:

J’ai l’impression que cela va finir par être une multitude de choses, toutes les tensions et les sentiments compliqués qui se sont accumulés entre eux au cours des 40 dernières années, plus quelque chose de grand qui fait que tout cela se complique. Je pouvais voir les différentes façons dont ils veulent faire face à Rebecca étant l’incident incitatif qui les amène à tracer leurs lignes dans le sable. Ou quelque chose se pose pendant que Randall est en thérapie.

Ce que les producteurs exécutifs de «This Is Us» disent de la querelle

Lors de leur entretien avec Entertainment Weekly, les producteurs exécutifs de This Is Us, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, ont laissé entendre que la tension entre Randall et Kevin lors de l’épisode de la cabine augmentera probablement à nouveau. La publication a spécifiquement interrogé les co-showrunners sur la colère de Kevin envers Randall pour le voyage secret de L.A. Ensuite, ils ont taquiné le problème «pourrait remonter».

Cela dit, l’écart entre Kevin et Randall a été long à venir sur This Is Us. Et maintenant, il semble que la situation de Rebecca soit l’une des nombreuses choses qui se présentent.

“La chose au sujet de la relation de Kevin et Randall, comme de nombreuses relations avec ses frères et sœurs, c’est que vous pouvez passer des problèmes et vous pouvez être là l’un pour l’autre en ce moment”, a déclaré Berger. «Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Il vit en quelque sorte sous la surface. »

Elle a poursuivi: «Je pense que ces frères sont définitivement comme ça, où il y a une histoire qui est extrêmement compliquée et les mêmes problèmes de relation se répètent encore et encore et sortent à des moments inattendus. Et puis ils sont capables d’avoir des moments et des passages de temps fluides. Mais il est sûr de dire que ces problèmes persistants vivent toujours en eux et peuvent également réapparaître à un moment donné. »

