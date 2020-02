Les fans de «This Is Us» pensent que la capsule temporelle révèle la fin de la série pour Randall, Kevin et Kate

Après quatre saisons remplies d’indices et de teasers, les fans de This Is Us sont prêts à passer au crible chaque détail pour s’assurer qu’ils ne manquent pas un seul battement. Le 18 février, le drame NBC a déclenché l’un des plus grands épisodes de la saison. Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) et Kevin (Justin Hartley) se sont aventurés dans la cabine où le puzzle de la famille Pearson a commencé à prendre forme en plusieurs chronologies. Puis à un moment donné, les Big Three déterrent une capsule temporelle de leur enfance. Maintenant, les fans de This Is Us se demandent si la capsule temporelle préfigure la fin de la série pour Randall, Kevin et Kate.

Qu’est-ce que Kevin, Randall et Kate ont mis dans la capsule temporelle de la cabine?

Comme mentionné, This Is Us Saison 4, Episode 14 – intitulé “The Cabin” – saute à travers plusieurs chronologies. Dans le passé, Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca (Mandy Moore) rassemblaient les enfants pour créer une capsule temporelle. Aujourd’hui, Randall, Kevin et Kate décident de le déterrer.

Lorsque les trois grands trouvent la capsule, ils se souviennent de ce qu’ils ont mis à l’intérieur. Kevin a placé une photo d’enfance de lui avec Sophie (Sophia Coto), qui est devenue son ex-femme à l’avenir (Alexandra Breckenridge).

Pendant ce temps, Kate a ajouté un jeu de MASH, un ancien jeu où vous découvrez votre avenir. Selon les résultats, Kate est censée épouser Joey Lawrence, élever un garçon et une fille, vivre dans un manoir et la recevoir avec bonheur pour toujours.

C’est ensuite au tour de Randall. Il a mis une pièce de puzzle à l’intérieur et c’est celle qui manque dans le puzzle de portrait de famille personnalisé plus tôt dans l’épisode. Enfin, le puzzle Pearson est terminé.

Les trois frères et sœurs tombent également sur les contributions de Rebecca et Jack. Tout d’abord, ils trouvent un croquis de la maison de rêve de Jack déjà vu au début de l’épisode. Il est destiné à être construit sur la colline au-dessus de la cabane pour Rebecca, les enfants et, éventuellement, la future génération de Pearsons.

Le second est un enregistrement sur bande de Jack. Il explique que Rebecca a mis son croquis dans la capsule temporelle après l’avoir jetée. C’est un moment qui montre vraiment à quel point Rebecca croyait en Jack. Le patriarche Pearson rappelle également à ses enfants à quel point l’amour de leur mère est féroce.

À la fin de l’épisode, les Big Three sont sur le point de quitter la cabine. Kevin regarde le croquis de la maison de rêve de son père. Ensuite, le spectacle défile sous nos yeux et la maison de Jack devient une réalité. Un Kevin aux cheveux argentés sort de sa voiture et entre dans la maison, revenant à la future séquence de la finale de la saison 3. Maintenant, c’est confirmé – Kevin construit la maison de rêve de Jack.

Les fans de «This Is Us» pensent que la capsule temporelle préfigure la fin de la série

Après l’épisode, les fans de This Is Us ont eu beaucoup de choses à dire sur le voyage de Kevin, Kate et Randall au chalet. Ensuite, sur Reddit, un fan a rédigé une théorie concernant la capsule temporelle et la fin de la série pour les Big Three.

“Peut-être ce qu’ils ont mis [the] la capsule temporelle est ce qui va arriver », a écrit le fan. «Nous savons que la maison arrive. Kevin se retrouve avec Sophie. Kate a un garçon et une fille et un grand manoir. Randall est la pièce qui maintient la famille unie car il pense qu’il ressemble plus à Jack qu’à quiconque. »

De nombreux fans semblaient aimer la théorie. Cela dit, certains utilisateurs de This Is Us n’étaient pas aussi convaincus, se demandant comment le scénario de Kate fonctionnerait.

“Donc, à l’avenir, Toby est seul parce que Kate l’a largué pour Joey Lawrence”, a écrit un fan.

Justin Hartley comme Kevin, Chrissy Metz comme Kate, Sterling K Brown comme Randall de «This Is Us» | Maarten de Boer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Puis, lorsqu’un autre fan a exprimé son doute sur le manoir et les enfants de Kate, d’autres fans ont proposé des théories.

«Mais nous avons vu Jack ouvrir la saison en tant que chanteur / interprète à succès? Si elle réussit très bien… cela pourrait expliquer que Kate soit dans un manoir », a écrit un fan.

“D’accord, et la fille qu’elle a pourrait être la femme de Jack (belle-fille)!” un autre fan a ajouté.

Néanmoins, d’autres n’étaient pas si sûrs que la capsule temporelle dans “The Cabin” était destinée à préfigurer l’avenir. Mais plutôt, ramenez ce qu’ils ressentaient dans le passé. Un Redditor a écrit:

Je pense que c’est plus proche de ce qu’ils ressentaient et voulaient chacun par rapport à maintenant et Kevin construisant la maison pourrait être lui choisissant le souhait de Jack plutôt que le sien. Où Randall a estimé qu’il était la colle et le dernier morceau de la famille, mais ce n’est vraiment pas le cas et le découvrira en thérapie. Kate peut sentir qu’elle s’est arrangée pour moins qu’elle ne le voulait à l’origine ou n’est pas heureuse dans sa relation – maintenant, elle ne va pas obtenir ce qu’elle avait dans MASH, mais cela lui rappelle probablement un moment plus heureux.

Comment “This Is Us” se terminera

Pour l’instant, tout est possible. L’avenir est incertain et les fans devront attendre et voir comment This Is Us remplit le reste du casse-tête de Kate, Kevin et Randall. Mais même ainsi, ce sera probablement une fin calme et satisfaisante.

En janvier 2020, le créateur Dan Fogelman s’est entretenu avec le Los Angeles Times et a partagé comment il imagine la finale de la série This Is Us. Il a dit:

Je pense qu’au moment où nous en sommes à notre sixième saison, vous aurez beaucoup d’informations sur ce qui est arrivé à cette famille et ce qui restera est une certaine résolution. Je pense que quand le spectacle prendra fin, je pense que de la meilleure façon, ce sera très calme et normal. Ça a toujours été le plan, car à la fin de la journée, c’est une histoire sur ce genre de famille ordinaire.

