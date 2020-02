Les fans de «This Is Us» sont inquiets que ce personnage ne se rendra pas à la fin du spectacle

C’est nous, des sauts en avant, en arrière et en avant dans le temps tellement, les fans ont parfois besoin d’un diagramme pour garder une trace de tout, de peur de se perdre dans le shuffle. Maintenant, ils craignent qu’un personnage ne se perde – et cela ne fait pas référence à Rebecca.

À présent, il est douloureusement évident que Rebecca se dirige vers une fin très triste, avec une sorte de condition mentale qui la frappe dans les derniers épisodes. Nous avons également regardé des scènes de la famille se rassemblant sombre autour d’un lit de Rebecca qui s’estompe. Mais récemment, ce ne sont pas les fans de Rebecca qui se posent des questions – c’est Miguel.

«This is Us» ne tire aucun coup à l’intestin

Le casting de «This Is Us» | Dan MacMedan / .

Depuis le début, This is Us est réputé pour faire pleurer les acteurs, les équipes et les téléspectateurs. Bien que la mort fasse partie de la vie, elle plane tellement sur cette émission qu’elle a déjà tué certains de ses personnages les plus importants. En plus de cela, le spectacle intensifie la douleur en ralentissant leur disparition.

Cela avait été assez douloureux de savoir que Jack (Milo Ventimiglia) était mort dans un incendie de maison déclenché par une mijoteuse. La réaction a été si extrême que les variations de «This is us slow cooker» apparaissent dans les résultats de saisie semi-automatique de Google. Ensuite, il s’est avéré que Jack n’est pas mort dans le feu lui-même, mais après avoir souffert des séquelles de l’inhalation de fumée.

Maintenant, nous voyons Rebecca (Mandy Moore) faire sa lente marche jusqu’à la fin. Plus récemment, l’émission ne dirait qu’elle a «une légère déficience cognitive», ce qui conduit à un certain nombre de possibilités. Le producteur Isaac Aptaker dit à EW: «Nous essayons donc vraiment, vraiment d’être précis. Et ce qui est exact, c’est que des cas comme celui-ci sont un temps d’attente très lent, un manque de réponses un peu frustrant. »

Et Miguel?

Comme si la perte de Jack n’avait pas été suffisante, les fans s’inquiètent maintenant pour Miguel, l’homme qui est entré dans la vie de Rebecca après la fin tragique de Jack.

Sur Reddit, un fan souligne: “Nous n’avons pas encore vu Miguel, Deja ou Annie à l’avenir – compte tenu de son âge, Miguel pourrait déjà être décédé à ce stade.”

Un autre fan a deviné: «Je pense que Miguel va partir. Il ne pourra pas supporter la douleur de Rebecca oubliant qu’ils sont mariés et pensant toujours qu’elle est avec Jack / agissant en amour avec Jack alors que Miguel n’est qu’un ami. »

Tuer ou écrire Miguel pourrait sembler un peu trop cruel, comme si la série s’empilait sur Rebecca. Dans l’épisode le plus récent, cependant, l’attention s’est relâchée sur Rebecca et plus sur Kevin, qui a eu affaire à des enchevêtrements romantiques, allant même jusqu’à amener John Legend dans le giron alors qu’il tentait de se rapprocher de Lizzy (Sophia Bush), bien que qui s’est retourné contre elle quand il s’est avéré qu’elle était mariée.

Où était «This is Us»?

Ni Rebecca ni Miguel ne figuraient beaucoup dans l’épisode 12. C’est là que la série se concentre sur les «trois grands» enfants – et cet «enfer d’une semaine» a été le projecteur de Kevin, et il semble décider entre trois femmes: Madison, Cassidy ou Sophie. Nous avions vu que Sophie avait pris contact avec Kevin après que les choses n’aient pas fonctionné avec Lizzy. Kevin essaie peut-être un peu trop de trouver une grande histoire d’amour comme celle de ses parents.

EW a intelligemment interrogé les producteurs Elizabeth Berger et Isaac Aptaker à propos de Kevin et de ses romances, en disant: «Si vous deviez emprunter la route de Madison, seriez-vous d’accord pour dire qu’il est encore plus difficile pour le public de s’enraciner?

Berger n’a pas raté un battement en répondant: «Écoutez, nous avons fait des gens comme Miguel, nous pouvons tout faire! [Laughs] Évidemment, l’histoire d’amour entre Kevin et Sophie est si vaste et si profonde et s’étend sur toutes ces décennies qui ont été la mère de quelqu’un d’autre que Sophie, les gens en ressentiront beaucoup. Mais nous allons juste devoir voir où celle-ci se déroule.

Les producteurs doivent être conscients. Peut-être qu’ils peuvent tout faire, mais les fans de Reddit débattront sans cesse s’ils devraient faire quelque chose.