Les fans de Walking Dead ont choisi les scènes les plus dévastatrices de l’émission

“Quels moments ont été les plus émouvants pour vous?”

Telle était la question posée au Les morts ambulants fanbase sur YouTube, et les réponses rendent la lecture intéressante (et émotionnelle). Les soumissions allaient de Rick Grimes tuant son meilleur ami Shane à la mort de la sœur cadette d’Andrea Amy, sans parler de la révélation des victimes d’Alpha lors de la fin de la saison 9 de The Walking Dead.

Il suffit de dire qu’il y avait beaucoup de moments déchirants à choisir, et franchement, avec la saison 11 déjà sur les cartes chez AMC, The Walking Dead a clairement beaucoup plus d’as dans sa manche quand il s’agit de scènes dévastatrices qui envoient la base de fans passionnée de l’émission en chute libre.

Mais entre les saisons 1 et 10, la chaîne YouTube The Walking Dead a chiffré les chiffres pour identifier les neuf moments qui ont laissé les fans recroquevillés.

Negan Breaks Rick (saison 7)

Daryl tue son frère Merle (saison 3)

Le gouverneur tue Hershel (saison 4)

La perte de Lizzie (saison 4)

La mort de Lori (saison 3)

La mort de Glenn (saison 7)

La mort de Carl (saison 8)

Sophia Is Put Down (saison 2)

La finale de Rick (saison 9)

Bien sûr, cette dernière sera explorée dans la prochaine trilogie cinématographique en incubation chez AMC. Il est juste de dire que la série principale de Walking Dead n’a pas été tout à fait la même depuis le départ d’Andrew Lincoln, bien que les téléspectateurs puissent être rassurés de savoir que l’histoire de Rick est loin d’être terminée. Au contraire, cela ne fait que commencer, et bien que la publication de ladite trilogie soit remise en question en raison de l’épidémie de coronavirus, le premier chapitre a été provisoirement fixé à la fin de 2020.

Pendant ce temps, la saison 10 de Les morts qui marchent continue ce dimanche avec «Ce que nous devenons». Vous pouvez jeter un œil ici et apporter les mouchoirs, car ce week-end marque le dernier épisode de Michonne.